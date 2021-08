Es war ein großer Erfolg im Fernsehen: „Narcos“ eine Serie über den Drogenbaron Pablo Escobar. Um das kolumbianische Drogenkartell geht es auch in einem brandneuen Hollywoodfilm: „The Infiltrator“ mit Breaking-Bad-Darsteller Bryan Cranston. Was kann der Film?

SWR3-Kinoman Jo Müller sagt: „Er ist verdammt spannend und hat mich voll gepackt.“ Was vor allem auch am Hauptdarsteller liegt: Bryan Cranston, dem Star der Kultserie „Breaking Bad“. Er verkörpert im Film den Drogenfahnder Robert Mazur. Weil er ständig nur an seinen Job denkt, macht ihm seine Frau Stress zu Hause. Deshalb will er einen letzten, einen allerletzten Auftrag annehmen. Aber der hat es wirklich in sich.

Trailer zu „The Infiltrator“

Mazur wird in den innersten Kreis des organisierten Verbrechens eingeschleust, hat es mit gefährlichen Drogenhändlern zu tun und ist deshalb permanent in Lebensgefahr. Fünf Jahre lang spielt er die Rolle eines schmierigen Geschäftsmanns, der Geld für das kolumbianische Drogenkartell wäscht. Um glaubwürdig zu wirken, kriegt er auch eine Frau an seine Seite, gespielt von Diane Kruger.

Nach einer wahren Begebenheit

Hier wird eine wahre Geschichte auf mitreißende und emotional nachvollziehbare Weise erzählt. Der Film schafft es die inneren Widersprüche und den irrwitzigen psychischen Druck des verdeckten Ermittlers für den Zuschauer deutlich zu machen. Denn mit einigen der Verbrecher freundet er sich tatsächlich an. Sie wirken teilweise gar nicht unsympathisch, vertrauen ihm und haben ihn in ihr Herz geschlossen. Am Ende muss er sie alle eiskalt verraten und abservieren. Robert Mazur ist damit ein durchaus zwiespältiger Held, mit dessen Ängsten und Seelenqualen sich der Zuschauer identifizieren kann.

Ein toller, vielschichtiger Film, mit großartigen Schauspielern – allen voran Bryan Cranston. Der ist nicht nur als Walter White ein Hit, sondern auch als Drogenfahnder.