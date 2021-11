Leonardo DiCaprio ist zurück. Zusammen mit dem Mega-Regisseur Aljandro Gonzalez Inarritu. „The Revenant – Der Rückkehrer“ basiert auf einer wahren Geschichte und da geht es echt zur Sache.

Dieser Film hat eine Wucht, die einen aus dem Kinosessel schleudert. Solche großartigen, wahnsinnigen Bilder habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Hier gibt es so gut wie keine Dialoge, die Story wird auf rein visuelle Art erzählt – das ist Kino pur. Es geht um die wahre Geschichte von Hugh Glass, einem Trapper, der in den 1820er Jahren mit einer Expedition durch die Wildnis zieht und mit Fellen handelt. Dabei wird er von einem Grizzly so schwer verletzt, dass ihn seine Mitstreiter zurücklassen. Nur drei seiner Begleiter bleiben bei ihm, aber nur um ihn beerdigen zu können.

Aber er stirbt nicht und das ist für einen seiner Gefährten genau das Problem, weshalb dieser versucht Glass umzubringen. Jetzt beginnt ein Überlebens- und Rache-Drama der spektakulären Art: Der schwerverwundete Trapper schleppt sich allein durch die eisige Wildnis und kämpft gegen die erbarmungslosen Kräfte der Natur.

Mittendrin im Rache-Drama

Das einzige, das ihn am Leben hält: Er will seinen mörderischen Gefährten zur Strecke bringen. Und das alles geht unter die Haut! Allein die Anfangsszene, in der die Trapper von Indianern angegriffen werden, ist das Eintrittsgeld wert: So etwas hat man in dieser Form noch nie gesehen: Da gibt's keine Schnitte, die Kamera ist mittendrin im Gewimmel, rast durch die Szenerie und springt mit den Protagonisten auf's Pferd. Übertroffen wird das Ganze aber noch von der Szene, in der Hugh Glass von einem Grizzly angefallen wird. Der Bär rast direkt auf die Kamera zu und das Geschehen wird so nahe gezeigt, dass sogar die Kameralinse vom Atem der beiden beschlägt.

Trailer zu The Revenant

Ein Oscar für Leo?

Den Golden Globe als bester Hauptdarsteller hat Leonardo DiCaprio für den Film schon bekommen. Jetzt sollte er endlich auch mal einen Oscar kriegen. Denn was er hier abliefert, ist wirklich große Schauspielkunst. Man fiebert regelrecht mit diesem ausgemergelten, von Gram, Hass und Einsamkeit erfüllten Typen mit. Also: Oscar bitte an Leo und bitte auch an den Regisseur und Kameramann. Dieser Film ist genial. Den Muss man gesehen haben. (Anmerkung d. Red.: Mittlerweile wissen wir's ja - er hat ihn wirklich gekriegt. Regisseur und Kameramann übrigens auch!)