Tschick erzählt die Geschichte zweier Jungs auf einem Roadtrip. Der Film begeistert mit Emotionen, Tiefgang und einem bombigen Soundtrack!

Der Roman Tschick von Wolfgang Herrndorf ist mittlerweile Kult geworden und sogar in der Schule Pflicht. Für alle, die keinen Bock auf Lesen haben, gibt es ab morgen ne Alternative. Einfach ins Kino gehen!

Gegen die Schönheit!

Tschick, russischer Spätaussiedler und Maik Klingenberg (beide 14, beide Außenseiter in der Schule) verbünden sich in den Sommerferien gegen die Ignoranz der Schulschönheit Tatjana und das Leben, leihen bzw. klauen sich einen alten, blauen Lada und fahren von Berlin aus gen Süden, immer Richtung Walachei in Rumänien, dem Ort wo Tschicks Großvater leben soll.

Unterwegs gabeln sie auf einer Müllhalde noch Isa auf, die nach Prag will und erleben zusammen das ein oder andere kriminelle Abenteuer.

Der Sprung zum Erwachsenwerden

Das Buch Tschick lebt vor allem durch seine Atmosphäre. Sommerferien, unterwegs sein, der Sprung zum Erwachsenwerden. Alles Dinge, die der Film aufgreift und wunderbar umsetzt. Roman und Film werden aus Maiks Perspektive erzählt, auch wenn Regisseur Akin ein paar Episoden unter den Tisch fallen lässt, Erlebnisse verdichtet und verkürzt, fängt der Film diese ganz besondere Stimmung auf. Wenn die beiden Jungs miteinander reden hat das immer etwas Schnoddriges, etwas Warmes, ist keine aufgesetzte Jugendsprache, sondern fühlt sich echt an.

Beiläufiger Sex

Die beiden Schauspieler, Tristan Göbel als Maik und Anand Batbileg als Tschick, wirken manchmal etwas hölzern. Vielleicht ein bisschen unbeholfen. Die Figuren sind aber, möglicherweise gerade deshalb, durchweg sympathisch. Ganz beiläufig geht es in Tschick um die ganz großen Themen des Lebens: Liebe, Abenteuer, Außenseitertum und Sex.

Der Soundtrack mit Songs von den Beatsteaks, den Beginnern, KIZ, Seeed und Bilderbuch sind das I-Tüpfelchen auf einem durch und durch gelungenen Film.