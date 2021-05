Südsee: Ein Paradies und seine Probleme

Während in Vaiana Götter dafür verantwortlich sind, dass zum Beispiel Kokosnüsse an den Bäumen verfaulen, gibt es dieses Phänomen tatsächlich. Dabei müssen die Menschen in der Südsee noch mit ganz anderen Schwierigkeiten umgehen. Aber die Gründe dafür sind im echten Leben natürlich ganz andere als im Kino – der Meeresspiegel steigt.

► Das SWR3 Topthema vom 22. Dezember 2016