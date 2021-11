Gemütlich mit den Lieben auf der Couch einmümmeln und Fernseh gucken: Das gehört zu Weihnachten einfach dazu. Hier gibts die Übersicht aller Sendetermine zu Weihnachten 2021 im TV!

Alle Weihnachtsfilme im Überblick:

Romy Schneider begeistert uns jedes Weihnachten aufs Neue. Gemeinsam mit Karlheinz Böhm als Kaiser Franz Joseph zaubert sie eine romantische Farbenpracht auf den Bildschirm, die das Fest einfach noch festlicher macht. Und das, obwohl der erste Teil bereits 1955 erschienen ist: Ein echter Klassiker eben. Regie geführt hat bei allen drei Teilen der Trilogie übrigens Ernst Marischka.

Alle Sendezeiten: „Sissi“ (1955, Ernst Marischka) mit der unvergesslichen Romy Schneider picture-alliance / Reportdienste ard-foto s1 Picture Alliance

Wann kommt Sissi im TV? Sendetermine für alle Teile Sissi (Teil 1): Das Erste am 24.12.21 um 20:15 und am 25.12.21 um 15:25

Das Erste am 24.12.21 um 20:15 am 25.12.21 um 15:25 Sissi, die junge Kaiserin (Teil 2): Das Erste am 25.12.21 um 17:10

Das Erste am 25.12.21 um 17:10 Sissi – Schicksalsjahre einer Kaiserin (Teil 3): Das Erste am 26.12.21 um 16:45

Wer kennt das Märchen nicht? Die Verfilmung von 1973 kommt aus der tschechoslowakischen Traum-Fabrik: Der Aschenbrödel-Regisseur, Václav Vorlíček, war ein paar Jahre später auch für Die Märchenbraut verantwortlich. Der Kultfilm gehört zu Weihnachten einfach dazu.

Wann kommt Drei Haselnüsse für Aschenbrödel im TV? Drei Haselnüsse für Aschenbrödel:

Das Erste, 24.12.21 um 12:10

ONE, 24.12.21 um 18:50

WDR, 24.12.21 um 20:15

Das Erste, 25.12.21 um 09:55

SWR, 26.12.21 um 16:40 Und weil Drei Haselnüsse für Aschenbrödel ein absoluter Klassiker ist, gibt es den Film zum Aufwärmen auch schon in der Adventszeit:

Das Erste, 28.11.21 um 15:50

rbb, 05.12.21 um 14:50

SWR, 12.12.21 um 15:30

HR, 19.12.21 um 12:35

HR, 20.12.21 um 03:35

Wunderschöne Bilder und eine traumhafte Geschichte: Der kleine Lord (1980) ist ein echter Klassiker. Denn Cedric „Ceddie“ Errol verzaubert einen richtig: Wie er seinen Großvater, den Earl of Dorincourt, erweicht! Da wird einem bewusst, was wirklich wichtig ist. Und genau dafür ist die Weihnachtszeit schließlich auch da.

Alle Sendezeiten: „Der Kleine Lord“ mit Ricky Schroder als Lord Fauntleroy in spe picture-alliance / Reportdienste United Archives

Wann kommt Der kleine Lord im TV? Der kleine Lord: Das Erste, 17.12.21 um 20:15 und am 26.12.21 um 15:05

Die Komödie von John Hughes (Regie: Chris Colombus) hat auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Sie ist bereits von 1990! Und kann damit ebenfalls von sich behaupten, ein Weihnachts-Klassiker zu sein. Die Einbrecher bekommen mit Kevins (Macaulay Culkin) Einfallsreichtum jedenfalls die gerechte Strafe für ihre Idee, an Heiligabend in ein Haus einzusteigen. Tipp: Am besten mal mitzählen, wie oft die Statue vor dem Haus gerammt wird.

In seiner Nebenrolle in der Fortsetzung erklärt Donald Trump Kevin (Macaulay Culkin) den Weg zur Hotel-Lobby. picture-alliance / Reportdienste ©20thCentFox/Courtesy Everett Collection

Wann kommt Kevin – Allein zu Haus im TV? Kevin – Allein zu Haus: Sat 1, 24.12.21 um 20:15

Kevin – Allein in New York: Sat 1, 25.12.21 um 20:15

Wer kennt den Weihnachtsstress nicht? Damit bei euch Weihnachten nichts schiefgeht, übernimmt die Familie Heinz Becker freundlicherweise das Chaos. Der Vater (Gerd Dudenhöffer) hält die verordnete Nähe kaum aus, der Baum ist schief und dazu ist auch noch das Christkind verschollen, statt den Baum zu schmücken.

Alle Sendezeiten: „Familie Heinz Becker – Alle Jahre wieder“ ard-foto s1

Wann kommt Familie Heinz Becker: Alle Jahre wieder im TV? Familie Heinz Becker: Alle Jahre wieder: Das Erste, 24.12.21 um 14:05 und SWR, 24.12.21 um 21:45

Weil Romantik zum Fest der Liebe gehört: Die Liebeskomödie von 2003 lädt zum Träumen ein. Ganz schön viel trägt dazu der Star-Cast bei. Neben Emma Thompson spielen nämlich auch Hugh Grant und Colin Firth mit. Genau richtig für die Feiertage ist Tatsächlich... Liebe, weil der Episodenfilm eigentlich für jeden was hat, egal ob man sich eher mit einem Botenjungen, der Austauschschülerin oder vielleicht auch dem britischen Premierminister identifiziert.

Alle Sendezeiten: „Tatsächlich... Liebe“ picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Wann kommt Tatsächlich... Liebe im TV? Tatsächlich... Liebe: ZDF, 24.12.21 um 23:45

Für die Action-Fans: Der New Yorker Polizist John McClane (Bruce Willis) will an Heiligabend eigentlich nur zu seiner Familie fliegen, um dort das Fest zu feiern. Leider kommen Terroristen dazwischen. Statt besinnlich unterm Tannenbaum zu sitzen, muss er nun um Leben und Tod kämpfen. Manchmal fühlt sich Weihnachten mit der Familie vielleicht gar nicht so unähnlich an: Deswegen gehört Stirb langsam auch zu unseren Weihnachts-Klassikern.

Alle Sendezeiten: „Stirb langsam“ mit Bruce Willis picture-alliance / Reportdienste picture-alliance / Reportdienste -

Wann kommt Stirb langsam im TV? Stirb langsam: Sat 1, 24.12.21 um 22:25

„Früher war mehr Lametta!“ Wer kennt den Kult-Spruch aus Loriots Weihnachts-Sketch nicht? Seit 1978 begleitet uns die Familie Hoppenstedt schon. Neben Loriot als Opa Hoppenstedt gehört auch Evelyn Hamann als Lieselotte Hoppenstedt dazu und natürlich Katja Bogdanski als Dicky.

Alle Sendezeiten: Loriots „Weihnachten bei Hoppenstedts“ NDR/Radio Bremen

Wann kommt Loriot: Weihnachten bei Hoppenstedts im TV? Loriot: Weihnachten bei Hoppenstedts:

Das Erste, 24.12.21 um 13:40

SWR, 24.12.21 um 22:15

WDR, 24.12.21 um 23:00

Manche Kritiker halten Ist das Leben nicht schön? für den besten Film aller Zeiten. Ob das stimmt? Zur Weihnachtszeit gehört der Klassiker von 1946 jedenfalls dazu! George Bailey (James Stewart) führt uns vor, wie wichtig Solidarität und Optimismus sind. Und das ist gar keine schlechte Botschaft für die Feiertage.

Alle Sendezeiten: „Ist das Leben nicht schön?“ mit Mary Hatch Bailey und James Stewart 3sat/ZDF

Wann kommt Ist das Leben nicht schön im TV? Ist das Leben nicht schön? 3sat, 25.12.21 um 20:10 und am 26.12.21 um 01:15

Für die Weihnachtshasser: Jim Cary mimt in der Komödie von 2000 den titelgebenden Grinch. Der mag Weihnachten nicht besonders: Zu schlechte Erfahrungen in der Kindheit. Neben etwas Kitsch, der an den Feiertagen ja nun auch nicht fehlen darf, lernt Jim Cary doch noch Weihnachten zu lieben. Und gibt deswegen von sich aus die zuvor von ihm gestohlenen Weihnachtsgeschenke zurück.

Alle Sendezeiten: „Der Grinch“ (Klassiker-Version von 2000 mit Jim Carey) picture-alliance / Reportdienste picture alliance / dpa | dpa-Film UIP

Wann kommt der Grinch im TV? Der Grinch: RTL, 24.12.21 um 15:10

Geheimtipp: Klassiker von morgen?

Die ARD hat Märchenklassiker neu verfilmt. Gedreht wurde auf romantischen Schlössern und in verwunschenen Wäldern in ganz Deutschland. Die gibt's in der ARD Mediathek: Hier lang.