Es ist ein Klassiker der Kriminalliteratur: Agatha Christies „Mord im Orient-Express“. Sidney Lumets Verfilmung des Stoffs von 1974 hat Kultstatus. Jetzt legt der britische Regisseur Kenneth Branagh nach. Mit sich selbst in der Hauptrolle des belgischen Kommissars Hercule Poirot und einem Cast, der es in sich hat. Johnny Depp, Judy Dench, Michelle Pfeiffer und viele mehr sind mit an Bord.