Jetzt hat sich Steven Spielberg auch noch an eine Verfilmung der West Side Story gewagt. Ein Kindheitstraum, sagt er: Seine Mutter war Konzertpianistin. Aber ist das sehenswert?

Wenn ein Film zehn Oscars bekommen hat, dann muss was dran sein. Wenn ein Film vor über 60 Jahren zehn Oscars bekommen hat und jetzt eine Neuauflage kommt, kann man skeptisch werden. Aber nicht, wenn der Regisseur Steven Spielberg heißt.

West Side Story (2021): Spielbergs Kindheitstraum

Mit seiner Verfilmung von West Side Story hat er sich einen lang gehegten Kindheitstraum erfüllt, denn Spielbergs Mutter war klassische Konzertpianistin. West Side Story ist für ihn klassische Musik auf einer Ebene mit Mozart und die Musik seit seiner Kindheit für ihn präsent. Deswegen legt er auch Wert darauf, dass sein Film kein Remake des Klassikers von 1961 ist, sondern einfach eine filmische Neuinterpretation des Broadway Hits.

Ansel Elgort und Rachel Zegler spielen Toni und Maria in West Side Story (2021) von Steven Spielberg

Geschichte, Aufbau und Struktur halten sich eng an die Vorlage. Eine Variation von Romeo und Julia in der Großstadt New York in den Fünfziger Jahren, zwei rivalisierende Gangs, die italo-weißen Amerikaner der „Jets“ gegen die eingewanderten „Sharks“ aus Puerto Rico. Der ehemalige Anführer der Jets, Tony (Ansel Elgort) verliebt sich in Maria (Rachel Zegler), die Schwester des Sharks-Anführers Bernardo. Die Romanze fliegt auf und es entsteht ein gnadenloser Bandenkrieg.

Moderne Interpretation: West Side Story (2021) von Spielberg

Es mag keine Überraschung sein, aber hier steht „West Side Story“ drauf und es ist auch „West Side Story“ drin – mit leichter Variation und modernen Themen. Eine Nebenfigur ist zum Beispiel transsexuell, die Sharks sind alle mit puerto-ricanischen Schauspielern oder US-amerikanischen Schauspielern mit Wurzeln in Puerto Rico besetzt. Und: Maria ist nicht mehr nur Putzfrau, sondern auch Schneiderin. Auch die verwitwete Drugstore-Besitzerin, die Tony Unterschlupf gibt, war selbst mit einem weißen Amerikaner verheiratet: Sie weiß um die Brisanz der verbotenen Liebe.

Die Musik, eines der Herzstücke des Films, ist nah am Original, die Inszenierung der Tanzszenen allerdings wesentlich impulsiver. Die Kamera nimmt fast immer die Position der Tänzer ein, ist nahezu entfesselt, allein die Eröffnungssequenz ist ein waghalsiger Flug über New York, Ruinen, Baukräne, eine Stadt im Wandel. Das Thema Gentrifizierung schwingt unterschwellig mit, denn sowohl die Jets als auch die Sharks kämpfen um ihre Heimat.

Fazit zu West Side Story (2021) von Spielberg

Spielberg verneigt sich mit dem expressionistischen Farbkonzept vor dem Original und schafft es nahezu leichtfüßig und mit einer augenscheinlichen, auf den ersten Blick konventionellen, aber auf den zweiten Blick entfesselnden Art, die West Side Story im 21. Jahrhundert ankommen zu lassen.