Es gilt immer noch eine weltweite Reisewarnung – kein Verbot. Fakt ist: Es gibt Flüge ins Ausland. Das solltet ihr wissen, wenn ihr wieder fliegen wollt.

Wohin kann ich überhaupt fliegen?

Es gibt trotz Corona zum Beispiel Flugverbindungen nach Großbritannien und Kroatien – und laut dem Auswärtigen Amt gibt es da auch keine Einreisebeschränkungen. Wer aber nach Italien oder Frankreich will, muss nachweisen, dass er einen „absolut wichtigen“ Grund hat – „nur zum Spaß“ ist die Einreise verboten.

Achtung: Touristen müssen in Spanien in Quarantäne

Noch komplizierter ist es, wenn ihr nach Spanien fliegen wollt: Vom Flughafen Frankfurt gibt es am Dienstag nur zwei Flüge. Am Stuttgarter Flughafen geht es bald wieder los: Am Freitag in der Früh geht das erste Flugzeug nach Mallorca. Vorsicht: Die spanische Regierung hat gerade erst beschlossen, dass jeder, der nach Spanien einreist, erstmal zwei Wochen in Quarantäne muss. Das gilt auch für Touristen – die müssen notfalls eben ins Hotel.

Wann darf ich wieder in die Türkei fliegen?

In die Türkei gibt es erst am 27. Mai, kurz nach dem Ende des Ramadan, wieder Flüge. Jeder, der in der Türkei landet, wird dann nach Angaben der Regierung direkt am Terminal auf das Coronavirus getestet. Ab Juni soll auf allen türkischen Flughäfen vor der Passkontrolle eine Corona-Teststation sein.

Gibt es Rabatte auf Flugtickets?

Ein Flug von Stuttgart nach Palma kostet aktuell 125 Euro – für den Rückflug zahlen Passagiere sogar nur 40 Euro. Die Flüge sind gerade eher günstig. Damit wollen Airlines ihre verunsicherten Passagiere zurücklocken, erklärt Luftfahrt-Experte Cord Schellenberg. Damit sollen die Menschen zu Flugreisen animiert werden, so der Experte.

Es wird ganz wichtig sein, dass Menschen im Freundeskreis auch berichten können: 'Ich habe das mal gemacht und es hat gut geklappt.' Cord Schellenberg, Luftfahrt-Experte

Muss ich in Corona-Quarantäne, wenn ich zurückkomme?

Aktuell gilt: Wer länger als einen Tag im Ausland war und nach Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz zurückkommt, muss für zwei Wochen in häusliche Quarantäne. Pflicht ist auch, dass man sich beim Gesundheitsamt meldet – mit diesem sind Reisende über die zwei Wochen im ständigen Kontakt.