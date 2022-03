Viele Menschen aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz wollen helfen und Geflüchtete privat bei sich aufnehmen. Wo ihr euch melden könnt, erfahrt ihr hier.

Viele Menschen aus der Ukraine sind derzeit auf der Flucht, insbesondere Frauen und Kinder. Die Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz bereiten sich darauf vor, den Geflüchteten Wohnungen oder Räumlichkeiten zu stellen. Allerdings sind sie auch auf die Hilfe von Privatpersonen angewiesen.

Wo ihr euch hinwenden könnt, wenn ihr helfen wollt erfahrt ihr hier.

Umgang mit Flüchtlingen aus der Ukraine

Die Hilfsbereitschaft in SWR3Land ist groß: Überall wollen Menschen Flüchtlinge aufnehmen. Viele haben einiges erlebt und sind traumatisiert. SWR3-Redakteur Kristof Kien hat mit dem Traumatherapeut Christian Lüdke gesprochen. Wie gehe ich mit Menschen um, die so etwas Schreckliches erlebt haben?

Am besten gehe ich auf solche Menschen als Mitmensch zu.

Offen sein und Beileid aussprechen sei ein erster Schritt, so Christian Lüdke. Die Menschen haben viel Leid erfahren und sehnen sich nun auch nach Stabilität, Ruhe und Sicherheit.

Vorbereiten könne man sich nicht. Der Rat vom Traumatherapeuten: Auf´s Bauchgefühl hören. Zudem müsse man bedenken, dass die Menschen, die nun fliehen, täglich wieder mit dem Krieg konfrontiert werden, denn er ist noch nicht zu Ende. Daher sei Stabilität für Betroffene in dieser Situation enorm wichtig.

Ein weiterer Aspekt bei der Traumabewältigung ist die Ablenkung.

Ablenkung ist ganz wichtig, damit das vegetative Nervensystem sehr stark ist. Das muss ein guter Wechsel sein zwischen Anspannung und Entspannung. Und wenn man etwas abgelenkt ist, vielleicht mal für einige Minuten oder eine halbe Stunde etwas anderes sieht, dann tut das sehr gut, um am Ende mental robust zu sein. Denn wer mental stark ist, kann das Erlebte besser verarbeiten.

Was man dagegen vermeiden sollte: Die Situation klein reden. Die Menschen mussten ihre Familie und ihre Heimat verlassen und das ist für die meisten Menschen sehr schlimm.

Professionelle Hilfe sollte vor allem dann in Anspruch genommen werden, wenn:



die Betroffenen neben sich stehen

Schlafstörungen auftreten

sich die Betroffenen immer mehr isolieren und ihre Außenwelt nicht mehr wahrnehmen.

Hier kannst du dir das Interview anhören:

Diverses 4.3.2022 Interview Traumatherapeut Dauer 3:48 min

Hier erfahrt ihr, wo ihr euch melden könnt und wie die Kommunen derzeit planen, Geflüchtete aufzunehmen:



Ukrainische Flüchtlinge kommen in Baden-Württemberg erst einmal in die Landeserstaufnahmeeinrichtungen in Ellwangen, Karlsruhe, Freiburg und Sigmaringen sowie ein Ankunftszentrum in Heidelberg.

Aktuell gibt es in den Erstaufnahmeeinrichtungen in Baden-Württemberg über 7.000 Plätze, 2.600 sind im Moment belegt. Auch unter Pandemiebedingungen stehen also mehr als 1.200 Plätze zur Verfügung. (Stand: 2. März) Kurzfristig sollen bestehende Flüchtlings-Unterkünfte erweitert werden. Eine Möglichkeit wäre, auf die Belegungs-Obergrenze von 60 Prozent der Kapazität wegen der Corona-Pandemie zu verzichten.

Kommunen/Städte: Vorbereitungen für die Aufnahme von Geflüchteten in Baden-Württemberg:

Wie sieht es in meiner Stadt mit den Aufnahmeplätzen aus? Hier erfahrt ihr es:



Bis zu 600 Flüchtlinge kann das Ankunftszentrum Heidelberg aufnehmen. Nach drei bis vier Wochen werden sie in die Stadt- und Landkreise verteilt. Aktuell sind schon rund 40 Ukrainische Flüchtlinge aufgenommen worden. Eine Anlaufstelle für Helfer wird eingerichtet.

Es wurde eine Taskforce eingerichtet, die sich um die Koordination kümmern soll. Das Landratsamt Rhein-Neckar sagt, dass es über gewisse Kapazitäten verfügt, in denen auch kurzfristig Platz ist.

Der Kreis-Bergstraße hat eine Online-Plattform für Wohnraum- und andere Hilfsangebote eingerichtet. Laut Landrat Engelhardt wollen viele Menschen helfen, er sei sehr froh und stolz, dass es diese große Solidarität aus der Bevölkerung gebe. Unter „Bergsträßer für die Ukraine“ können sich Helferinnen und Helfer austauschen, informieren und Wege finden, einzelne Initiativen zu unterstützen. Wer Wohnraum anbieten möchte, kann sich an die Kreisverwaltung wenden.

Auch die Stadt Baden-Baden bereitet sich auf die Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine vor. Menschen, die kurzfristig Wohnraum zur Verfügung stellen können, sollen sich mit der Stadtverwaltung in Verbindung setzen.

Aktuell richtet die Stadt zusammen mit der Flüchtlingshilfe eine koordinierende Stelle ein, um die vielen Anfragen und Hilfsangebote aus der Zivilgesellschaft zu bündeln. Die Lage sei aber noch unübersichtlich. Sobald die rechtlichen Fragen geklärt sind, können die konkreten Planungen losgehen.

Man ist in Verhandlungen mit Kommunen und privaten Eigentümern, um Flüchtlinge unterzubringen, die vom Land zugewiesen werden.

In Bretzfeld-Schwabbach ist eine größere Einrichtung mit Wohncontainern in einer Halle geplant. Sie könnte Beispiel sein für weitere Unterkünfte Besitzer von freiem Wohnraum sind aufgerufen, sich zu melden.

Derzeit ist die Stadt auf der Suche nach kurzfristig verfügbarem Wohnraum und bittet dazu Haus- und Wohnungsbesitzer um Hilfe. Zudem sollen die rund 200 in Crailsheim lebenden Ukrainer angeschrieben werden. Viele stehen mit Verwandten in ihrem Heimatland in Kontakt und versuchen diese womöglich nach Deutschland in Sicherheit zu bringen. Die Stadtverwaltung bietet ihre Unterstützung an und möchte zudem notwendige Ansprechpartner vermitteln.

Die Stadt Heilbronn sucht aktuell Wohnungen für Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind. Da vor allem mit Frauen, Kindern und älteren Menschen gerechnet wird, sollen sie möglichst in Wohnungen untergebracht werden. Wer Wohnraum zur Verfügung stellen könne, soll sich bitte melden, heißt es vom Bürgermeister.

Aktuell seien im Kreis Heilbronn knapp 120 Plätze in Unterkünften frei. In der Stadt gebe es viele dezentrale Unterbringungen, so der Heilbronner Familienamtsleiter Achim Bocher. (Stand: 2: März)

Auch der Main-Tauber-Kreis sei auf ankommende Flüchtlinge gut vorbereitet. Werden Menschen zugewiesen, könne man sie aufnehmen, teilt das Landratsamt mit. Es wurde ein Arbeitsstab Ukraine eingerichtet, an dem verschiedene Ämter beteiligt sind. Man will sich diese Woche zusammensetzen, um bei einer Dienstversammlung über Sachstand und weiteres Vorgehen zu informieren.

Ansprechpartnerin für alle, die sich ehrenamtlich engagieren möchten, ist die städtische Integrationsbeauftragte.

Geflüchtete können laut Stadt in einem Quartier in den Räumen des Bauhofs unterkommen oder in einem Wohnhaus, das kurzfristig zur Verfügung stehe. Die Stadt hat außerdem Ukrainer, die bereits in Tuttlingen leben, darüber informiert, was es bei der Aufnahme von geflüchteten Menschen zu beachten gilt. Ab Montag gibt es auch eine Beratungsstelle im Rathaus.

Der Kreis Freudenstadt hat 45 Plätze in einer Unterkunft frei. Ebenfalls freie Plätze gibt es in den Gemeinschaftsunterkünften in Loßburg und Lützenhardt und in verschiedenen Wohnungen.

Landrat Rückert hat bereits zugesagt, Flüchtlinge aus der Ukraine aufzunehmen. Derzeit gebe es dafür aber noch keine Hinweise.

Die Stadt Rottenburg hat Platz für weitere Flüchtlinge, sie ist Mitglied bei der Aufnahmevereinigung Sicherer Hafen. Der Kreis prüft, wo weitere Unterkünfte möglich sind.

Im Kreis Tübingen sind alle Asyl-Plätze belegt, andere städtische Unterbringungen müssen geprüft werden.

Von den gut 5.500 Plätzen in Flüchtlingsunterkünften, die beispielsweise die Stadt Stuttgart hat, sind derzeit gut 80 Prozent belegt.

Die Stuttgarter Initiative Refugees Welcome verzeichnet in der Ukraine-Krise eine Welle der Solidarität. Die Organisation hat sich zur Aufgabe gemacht, Hilfsangebote aus dem Großraum Stuttgart für Geflüchtete aus aller Welt zu koordinieren. In den letzten Monaten waren diese Hilfsangebote aufgrund fehlender Nachfrage deutlich zurückgegangen.

Ebenfalls rund 80 Prozent Belegung in den Flüchtlingsunterkünften meldet der Kreis Ludwigsburg.

Und auch Esslingen versucht unabhängig vom Ukraine-Krieg zusätzlich zu den gut 1.300 Plätzen rund 500 neue zu schaffen.

Rheinland-Pfalz stockt seine Plätze für die Geflüchteten und Vertriebenen um 4.000 Plätze auf. Wie viele Menschen insgesamt erwartet werden, lasse sich noch nicht seriös sagen. Offizielle Aufnahmestellen sind Trier, Bitburg, Hermeskeil, Kusel und Speyer.

Kommunen/Städte Vorbereitungen für die Aufnahme von Geflüchteten in Rheinland-Pfalz:

Wie sieht es in meiner Stadt mit den Aufnahmeplätzen aus? Hier erfahrt ihr es:



In Mainz sollen zwei Häuser auf einem ehemaligen Militärgelände (Housing Area in Mainz-Gonsenheim) reserviert bleiben. Dort können 160 Menschen Platz finden.

Die Stadt könnte nach eigenen Angaben kurzfristig rund 500 Unterkunftsplätze vorbereiten, unter anderem in Turnhallen. Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) appellierte an die Bürger der Stadt, für die Menschen in der Ukraine zu spenden und leerstehenden Wohnraum zu melden.

Die Malteser Werke planen unterdessen in Mainz den Aufbau einer psychosozialen Betreuung für Flüchtlinge aus der Ukraine. Insbesondere durch den Krieg getrennte Familien, in denen die Ehemänner vor Ort hätten zurückbleiben müssen, seien oft erschöpft und seelisch am Ende, teilte der Leiter des Migrationsbüros Rheinland-Pfalz/Hessen der Malteser, Behrouz Asadi, mit.

In Bad Kreuznach sind die ersten Geflüchteten aus der Ukraine angekommen. Nach Angaben der Stadt handelt es sich um Frauen, weibliche Jugendliche und Kinder. Sie sollen vorerst bei Privatleuten untergebracht werden. Der Kreis Bad Kreuznach sammelt weiter Wohnraumangebote für Menschen aus der Ukraine über die Stadt.

Geflüchtete werden auf private Zimmer und Wohnungen verteilt. Private Wohnangebote können an die Verbandsgemeinde gemeldet werden.

Die Stadt Bingen bittet Wohnungsbesitzer, Wohnungen für geflüchtete Kinder und Frauen aus der Ukraine freizuhalten. Auch seitens der Verwaltung prüfe man Unterbringungsmöglichkeiten in den städtischen Einrichtungen, heißt es in einer Mitteilung. Wohnungsbesitzer können sich per E-Mail an den städtischen Beigeordneten Sebastian Hamann wenden.

Der Kreis Alzey-Worms prüft derzeit mehrere Angebote für Flüchtlingsunterkünfte. Grund sind fehlende Wohnungen für die steigende Zahl an Asylbewerbern, die der Kreis aufnehmen muss. Ein Angebot sind vier Holzhäuser aus Ingelheim, die an das Land vermietet wurden, um Geflüchtete aufzunehmen. Sie wurden im Dezember abgebaut und könnten nun im Kreis Alzey-Worms wieder aufgestellt werden.

Die Stadt Worms plant eine mehrsprachige Informations-Hotline für Angehörige von ukrainischen Flüchtlingen und Menschen, die Wohnraum bereitstellen wollen. Städtische Unterkünfte anzubieten sei zurzeit nicht geplant. Zunächst müssten sich der Bund und die Länder einigen, wie die Flüchtlingsaufnahme funktionieren soll.

Es wurden möblierte Appartements und Ähnliches von Privat angeboten, in denen Flüchtlinge aus der Ukraine untergebracht werden können. In einer Wohnbörse, die man nun auf der städtischen Webseite findet, werden Angebote und Nachfragen gegenübergestellt. Freie Räume gibt es auch in den Flüchtlingsunterkünften der Stadt im Rauental und auf der Niederberger Höhe.

Das ehrenamtliche Hilfsnetzwerk „Wäller helfen“ im Westerwald sucht nach eigenen Angaben derzeit nach Unterkünften für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Übers Wochenende hätten schon Unterkünfte für 50 Menschen organisiert werden können.

Die Stadt Trier und die angrenzenden Landkreise bereiten sich auf die Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine vor. Derzeit läuft bei den Kommunen nach eigenen Angaben die Suche nach Unterkünften für die Menschen, die vor dem Krieg in ihrem Heimatland fliehen. Die Stadt Trier hatte bereits gestern zugesagt, 100 Menschen in der Jägerkaserne unterbringen zu können.

Auch der Kreis Trier-Saarburg will mehrere Hundert Menschen aufnehmen, notfalls in Bürger- und Gemeindehäusern.

Der Kreis Birkenfeld plant, zwei Kasernen für Geflüchtete zu öffnen. Auch im Kreis Vulkaneifel gibt es den Angaben zufolge noch freie Zimmer.

Sollten die freien Unterkünfte nicht ausreichen, würden Pensionen angemietet.

In Kaiserslautern und Frankenstein stehen Wohnungen für Flüchtlinge bereit. Ein ukrainischer Professor der Technischen Universität Kaiserslautern koordiniert die Wohnungssuche. Ihm wurden nach eigenen Angaben bisher 25 Plätze in Kaiserslautern und Frankenstein für Flüchtlinge angeboten. In Kaiserslautern ist ein Callcenter für Bürger und Bürgerinnen eingerichtet, die ihre Hilfe anbieten möchten. Menschen, die zum Beispiel Einrichtungsgegenstände für Notunterkünfte spenden wollen, könnten sich dort melden.

Die Stadt sucht unter anderem nach leerstehenden Wohnungen, die sie Geflüchteten zur Verfügung stellen kann. Es wurde eine Stelle beim Sozialamt eingerichtet, die diese Angebote nun koordinieren soll.

Die Verbandsgemeinde Winnweiler hat die ehemalige Jugendherberge in der Ortsgemeinde Steinbach für Flüchtlinge aus der Ukraine hergerichtet. Dort ist aktuell Platz für bis zu 60 Menschen, bei Bedarf könnten weitere 40 Plätze eingerichtet werden. Die Jugendherberge soll aber nur erste Anlaufstelle sein, von dort aus sollen die Menschen dann bei Privatleuten unterkommen.

Die Stadt Ludwigshafen rechnet damit, rund 700 Flüchtlinge aus der Ukraine aufzunehmen. Wie die Oberbürgermeisterin mitteilte, ergibt sich das rechnerisch aus dem bundesweit gültigen Verteilungsschlüssel aus den 16.000 Geflüchteten, die in Rheinland-Pfalz erwartet werden.

Viele Bürgerinnen und Bürger hätten bereits angeboten, Flüchtlinge in Wohnungen oder Gästezimmern unterzubringen. Diese Angebote würden jetzt sortiert. In den Asylunterkünften würden weitere 200 Flüchtlinge Platz finden. Außerdem sei man im Gespräch mit Kirchen, Vereinen und der ukrainischen Community in der Stadt.

Die Stadt hat eine Hotline geschaltet, für Menschen, die weiteren Wohnraum für Flüchtlinge aus der Ukraine anbieten wollen.