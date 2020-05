Was kann ich Pfingsten machen? Das fragen sich gerade viele. Zuhause bleiben ist wohl die sicherste Variante. Aber trotzdem: Die Bahnen fahren und es gibt auch immer mehr Flüge! SWR3-Reporter Nils Dampz wollte wissen, wie so ein Flug in Coronazeiten abläuft und ist von Frankfurt nach Berlin geflogen. Und das war eng!

Er spreizt die Beine und ist ganz entspannt. Der Mann neben mir scheint sich wohl zu fühlen. Ich mich überhaupt nicht. Denn es ist eng.

Der Flug LH 202 ist ausgebucht. Eineinhalb Meter Abstand? Keine Chance. Alle müssen zwar Masken tragen. Auf der Mittelarmlehne kämpfen wir aber um jeden Zentimeter Armfreiheit. Beim Einsteigen mussten wir Abstände einhalten. Warum gelten die Abstandsregeln aber nicht auch in den Flugzeugen?

Eines steht für SWR3-Reporter Nils Dampz fest: Im Flugzeig ist es unangenehm eng SWR Nils Dampz

Filter sollen der Luft Bakterien entziehen

Die Lufthansa selbst will auf Anfrage von SWR3 nichts dazu sagen und verweist auf den Verband der Luftverkehrswirtschaft.

Die Kabinenluft an Bord wird mit sehr hochwertigen Filtern ständig gereinigt. Diese Filter entziehen der Luft auch Bakterien und Viren. Das haben wir in anderen Verkehrsmitteln nicht. Matthias von Randow, Chef des Verbands der Luftverkehrswirtschaft

Diese sogenannten HEPA-Filter seien in allen großen Maschinen Standard, schreibt Airbus auf Anfrage von SWR3. Alle zwei bis drei Minuten werde die Luft an Bord komplett ausgetauscht und sei so sauber wie in Operarionssälen.

Trotz Corona: Wenn ein Flug gut gebucht ist, darf es eng werden

Wichtiger als der Abstand an Bord ist also in Zeiten von Corona die Maskenpflicht. Vermutlich erwähnt Matthias von Randow sie deshalb so oft in unserem Gespräch. Was er nicht so oft erwähnt: Fluglinien haben natürlich ein Interesse daran, möglichst viele Tickets zu verkaufen. Luftfahrt-Experte Cord Schellenberg sagt dazu:

Drei Viertel der Plätze müssen belegt sein, damit eine Fluggesellschaft den ersten Euro verdienen kann. Cord Schellenberg, Luftfahrt-Experte

Wenn ein Flug also gut gebucht ist, kann und darf es eng werden. Denn es gibt kein Verbot, dass alle Plätze in einem Flugzeug verkauft werden dürfen. So wie auf meinem Flug.

Auf dem Flug von SWR3-Reporter Nils Dampz herrscht Mundschutzpflicht SWR Nils Dampz

„Einen Tod muss man sterben“

Daniel Flohr ist selbst Flugbegleiter und Chef der der Flugbegleiter-Gewerkschaft.

Natürlich geht niemand gerade besonders beschwingt an die Arbeit und sagt: 'Mensch, das ist ja eine besonders gefahrlose Situation, in der ich mich gerade befinde.' […] Wir hängen tatsächlich auch alle an unserem Job – einen Tod muss man sterben, wie man so schön sagt. Dann ist es eben dieser. Daniel Flohr, Flugbegleiter

Laut einer Untersuchung des Dachverbands der Fluggesellschaften (IATA), sind übrigens noch keine Infektionen unter Passagieren bekannt.

Hier geht es zu der IATA-Untersuchung: https://www.iata.org/contentassets/fe92ab7e0d864d3ab5c8e4fd632293e0/physical-distancing-onboard-covid-19.pdf