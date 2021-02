Ein 57-jähriger, erfahrener Höhlentaucher hat an einer Engstelle Wasser eingeatmet. Seine Kameraden konnten ihn nicht mehr retten.

Bei einem tödlichen Unfall in einer Höhle in der bayrischen Oberpfalz ist am Samstag ein Höhlentaucher gestorben. Der 57-jährige Mann war nach Polizeiangaben mit drei anderen Tauchern zu Forschungszwecken in die mehrere Kilometer lange Mühlbachquellhöhle in Dietfurt im Altmühltal gestiegen. Auf dem Weg ins Innere der Höhle hatte er am Nachmittag einen Unfall.

Kameraden zogen Höhlenforscher aus Engstelle

Der bei einem Tauchgang in einer Höhle in Bayern tödlich verunglückte Höhlenforscher ist von seinen Kameraden mit Wasser in der Lunge aus einer Engstelle gezogen worden.

Der 57-Jährige war der Schlussmann der vierköpfigen Gruppe und tauchte nach einem engen Durchschlupf in einem etwa sechs Meter langen, wassergefüllten Höhlenteil – einem sogenannten Siphon – nicht auf. Das sagte der Sprecher des zuständigen Höhlenforschungsvereins, Christian Schöffel. Später stellte sich heraus, dass er Wasser eingeatmet hatte.

Erste Hilfe noch in der Höhle – allerdings zu spät

Seine Kameraden suchten den Mann und zogen ihn aus der Engstelle, die wegen der schlechten Sicht durch Sedimente „Maulwurfsiphon“ genannt wird. Zwei von ihnen leisteten Erste Hilfe.

Der Dritte eilte in einer knappen halben Stunde zum 700 Meter entfernten Ausgang, informierte die Rettungskräfte und eine örtliche Höhlenretterin und kehrte mit dieser zum Unfallort zurück.

Ein Großaufgebot von Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst, Notarzt, Wasser- und Bergwacht startete sofort eine großangelegte Rettungsaktion. Der Taucher starb aber noch in der Höhle, die Retter konnten nur noch seinen Leichnam bergen.

Warum hatte der Höhlenforscher Wasser in der Lunge?

Warum das Opfer in der Höhle bei Dietfurt in der Oberpfalz trotz Maske und Pressluftflasche Wasser einatmete, sei bislang nicht geklärt.

Die vier ehrenamtlichen Höhlenforscher des überregional organisierten Vereins „Die Mühlbachquellhöhle und die Karstgruppe Mühlbach“ hatten in dem Höhlensystem in der Fränkischen Alb anstehende Färbeversuche vorbereitet. Sie sollen Klarheit über den unterirdischen Verlauf des versickernden Oberflächenwassers in dem Karstgebiet bringen.

„Das waren die erfahrensten Leute mit der besten Ausrüstung“

Warum es an der Engstelle, die die Teams schon häufig passiert hatten, zu dem Unfall kam, konnte sich der auch am Rettungseinsatz beteiligte Schöffel zunächst nicht erklären.

„Das waren die erfahrensten Leute, die wir im Verein haben, mit der besten Ausrüstung. Die halten sich alle an die Regeln, keiner geht alleine in die Höhle, keiner macht das, um sich einen Kick zu holen. Das sind klar koordinierte Forschungsbefahrungen.“

Riesiges Höhlensystem – nur teilweise erforscht

Das System der Mühlbachquellhöhle im Dietfurter Ortsteil Mühlbach ist das sechstlängste bekannte Höhlensystem Deutschlands. Von der teils wasserführenden Höhle sind derzeit rund acht Kilometer dokumentiert.

Die längste und tiefste Höhle Deutschlands ist die Riesending-Schachthöhle bei Berchtesgaden. Dort sorgte im Jahr 2014 ein Rettungseinsatz für weltweite Aufmerksamkeit: Ein Speläologe war von einem Steinschlag am Kopf getroffen und in einer elf Tage dauernden sowie fast eine Million Euro teuren Rettungsaktion von mehr als 700 Helfern wieder ans Tageslicht gebracht worden.