Von Mannheim nach New York. Dorthin hat Fotograf Luigi Toscano es geschafft. Seine Bilder von Menschen, die den Holocaust überlebt haben, sind eindringlich und bewegen. Und Luigis Aufgabe ist noch nicht vorbei!

„Ich bin Luigi und ich habe ganz viele Botschaften für euch“

Diese Botschaften hängen aktuell riesengroß vor dem Gebäude der Vereinten Nationen in New York. Luigi Toscano ist Fotograf. Sein aktuelles Projekt hat weltweit Erfolg: Er hat Holocaustüberlebende portraitiert. Ein Erfolg, mit dem er nicht gerechnet hat.

Persönlich freut es mich, dass es diese weltweite Beachtung findet. Ansonsten habe ich mir da nichts einzubilden und weiß sehr wohl, wo ich herkomme und wem ich dafür zu danken habe.

Fotograf Luigi Toscano kommt aus Mannheim. Sein aktuelles Projekt „Gegen das Vergessen“ wird zur Zeit in New York gezeigt. Luigi Toscano

Luigi Toscano kommt aus einer Gastarbeiterfamilie mit sieben Kindern in Mainz. Mit zehn Jahren kommt er ins Heim, findet lange im Leben keinen richtigen Weg, fängt Ausbildungen an, bricht sie ab, rutscht ab ins Drogenmilieu, wird gewalttätig, „…bis ich selbst begriffen habe, dass Gewalt nicht die einzige Sprache ist, sondern dass man Konflikte auch auf einer anderen Ebene lösen kann. Diese Bereitschaft hat mir geholfen, persönlich einen gewissen Horizont zu öffnen.“

Besonders ein Erzieher hat ihm dabei geholfen. So sehr, dass Luigi später als Türsteher nicht eine einzige Schlägerei hat. Eine Zeitschrift wählt ihn zum freundlichsten Türsteher Deutschlands – Respekt vor den Menschen ist ihm wichtig.

Vom Türsteher zum Erfolgsfotografen

Dann kauft sich Luigi eine Kamera im Sonderangebot und man könnte meinen, dass das der große Wendepunkt in seinem Leben war. Aber von wegen… Luigi erzählt: „Ich habe relativ schnell festgestellt: Ich kann mit dem Ding gar nicht umgehen. Das hat mich so gefuchst, ich konnte die Kamera aber nicht zurückgeben, weil sie im Angebot war. Und dann habe ich mich in Mannheim zu einem Fotokurs an der Volkshochschule angemeldet. Nach dem Kurs war ich ziemlich glücklich, dass ich mit dem Ding einigermaßen umgehen konnte.“

Luigi Toscano

Wie man gute Bilder macht, das bringt Luigi sich nach dem Kurs selbst bei. Schon nach kurzer Zeit hat er seine erste Ausstellung. Mit seinem aktuellen Projekt „Gegen das Vergessen“, das Portraits von Überlebenden des Holocaust zeigt, will er ganz klar gegen Rechts Stellung beziehen. Mit dem Projekt verdient er nichts – er ist auf Fördergelder angewiesen, Einnahmen spendet er. Durch sein Leben ist Luigi jetzt mit allen Schichten der Gesellschaft in Kontakt gekommen. Früher mit Drogendealern und Clubgästen – heute trifft Luigi eher Regierungschefs oder Kiews Bürgermeister Klitschko. Er kommt mit allen aus. „Ich mache da keinen Unterschied. Ob der jetzt der Bürgermeister von Kiew ist oder ein Dönerverkäufer in Mannheim.“

Seine Ausstellung „Gegen das Vergessen“ wird als nächstes in Washington D.C. am Lincoln Memorial zu sehen sein. Abgeschlossen ist das Projekt noch lange nicht. Es melden sich immer neue Holocaustüberlebende, die er porträtiert.