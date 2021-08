Was ist gerecht und wie würdet ihr entscheiden? Fünf Freunde, zwei Kästen Bier, ein gewonnenes Auto und die Frage: Wer bekommt den Gewinn, wenn die Kästen zusammen gekauft und anteilig bezahlt wurden?

Das ist die Geschichte:

Was als entspanntes Wochenende mit Freunden begann, endete vor Gericht: Im Mai 2015 machen sich fünf Freunde aus Schmallenberg in Nordrhein-Westfalen auf an den Edersee. Mit dabei: zwei Kästen Bier. Was die Freunde zu diesem Zeitpunkt nicht wissen: Unter einem Kronkorken verbirgt sich ein Auto-Gewinn.

Er hatte es zuerst gesehen und den Gewinn eingelöst

Am Edersee angekommen, sitzt die Gruppe in gemütlicher Runde zusammen und trinkt ein Bier nach dem anderen. Die Korken legen die Freunde achtlos in die Mitte. Bis dahin ist noch alles gut.

Aber dann fällt einem der Freunde etwas auf: Ein Kronkorken sieht anders aus als die anderen. Und tatsächlich: Unter dem Kronkorken verbirgt sich ein Auto-Gewinn. Weil ihm das – laut eigener Aussage – zuerst aufgefallen war, nahm der Entdecker des Gewinns den Kronkorken wie selbstverständlich an sich – und löste den Gewinn ein. Das fand einer seiner Mitreisenden aber gar nicht cool und verklagte ihn vor Gericht.

Wer ist denn nun im Recht?

Eigentlich müsste derjenige den Gewinn bekommen, der das Bier bezahlt hat. So einfach ist es aber in diesem Fall nicht. Denn: Die Freunde haben die Kosten für das Bier aufgeteilt.

Und auch der Gewinnspielbetreiber – in diesem Fall die Brauerei Krombacher – wollte sich auf keinen Gewinner festlegen. In einem schriftlichen Statement zum Fall schrieben die Verantwortlichen:

Wenn überhaupt, dann kommt es nur in Ausnahmefällen vor, dass es Unstimmigkeiten zwischen den Beteiligten gibt – wir raten hier den Parteien dazu, sich untereinander zu einigen."

Das Urteil

Das Landgericht entschied im März 2017: Frederick G. muss 4.589 Euro an Viviane S. zahlen. Das Gericht formulierte es so: Im vorliegenden Fall ist zumindest stillschweigend eine Miteigentümerschaft aller Beteiligten alle Beteiligten an dem Kronkorken begründet worden, da die Bierkästen samt Inhalt (...) für die Gemeinschaft erworben wurden und allen Beteiligten im Rahmen eines gemeinsamen Umtrunks zu Gute kommen sollten.