Auch am Wochenende gibt es in SWR3Land wieder viele Friedensdemonstrationen. Hier siehst du, wo Veranstaltungen in deiner Nähe sind!

Die Nachrichten aus der Ukraine sind erschütternd: Tage nach Kriegsbeginn fliehen Menschen aus dem Land, die Lage an den Grenzen ist katastrophal. Krieg in Europa – für viele unvorstellbar. Tausende zieht es deshalb auf die Straßen.

Eigentlich ist Fridays for Future (FFF) eine Klimabewegung – jetzt wollen die Aktivisten in mehreren Städten ein Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine setzen. Allein in Hamburg werden zehntausende Menschen erwartet, Schülerinnen und Schüler werden für diese Zeit vom Unterricht befreit. In Niedersachsen finden in Hannover, Braunschweig und Göttingen Demonstrationen statt. In Nordrhein-Westfalen rechnet die Polizei etwa in Köln und Wesel mit tausenden Teilnehmern. Zu einer Kundgebung am Reichstagsgebäude in Berlin sind laut Polizei 2.000 Teilnehmer angemeldet. Am Marienplatz in München ist ebenfalls ein Protest angekündigt.

Auch in SWR3Land finden am Wochenende Demonstrationen statt. Viele unserer Hörerinnen und Hörer haben danach gefragt – hier geben wir euch einen Überblick, wo Veranstaltungen in eurer Nähe sind. Die Karte ist noch im Aufbau, wir ergänzen sie immer wieder. Schreibt uns gerne, wenn ihr eine Veranstaltung noch nicht entdeckt habt!

Verschiedene Religionsgemeinschaften in Europa wollen ihre Solidarität mit der Ukraine zeigen. Am Donnerstagmittag sollen deshalb viele Kirchenglocken sieben Minuten lang für den Frieden läuten. Jede Minute steht dabei für einen Tag seit dem russischen Angriff auf die Ukraine.