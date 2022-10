Die Bundesregierung will die hohen Gaspreise durch Subventionen in Milliardenhöhe begrenzen. Verbraucher sollen außerdem nun doch nicht Gasimporteure bezuschussen.

Die Bundesregierung will den Anstieg der Gaspreise begrenzen. Sie hat sich deswegen darauf geeinigt, dass eine Gaspreisbremse eingeführt wird, von der Privatpersonen und Unternehmen profitieren sollen. Der „große Abwehrschirm“ (Kanzler Olaf Scholz) besteht aus Zuschüssen zum Gaspreis und soll bis zum Frühjahr 2024 gelten. Dafür will die Bundesregierung im Staatshaushalt Kosten von bis zu 200 Milliarden Euro einplanen und dafür Kredite aufnehmen.

Gasumlage gekippt – was bedeutet das jetzt?

Außerdem verzichtet die Bundesregierung darauf, die bislang geplante Gasumlage einzuführen. Mit ihr sollten ursprünglich große Gasversorger vor der Insolvenz bewahrt werden, indem Verbraucher eine Extragebühr für Gas bezahlen. Diese Importeure sollen nun stattdessen anderweitig Unterstützung bekommen, hieß es.

Die Preise müssen runter.

Dafür werde die Bundesregierung alles tun, sagt Scholz weiter. Dies solle dazu beitragen, dass Rentnerinnen und Rentner, Familien, Handwerksbetriebe und Industrie Preise bezahlen könnten.

Bundesregierung: Gasverbrauch muss sinken

In einem gemeinsamen Eckpunktepapier der Regierungsmitglieder heißt es, die Gaspreise sollen durch die staatlichen Subventionen auf ein Niveau gebracht werden, „welches private Haushalte und Unternehmen vor Überforderung schützt“ . Das soll aber demnach nur für eine bestimmte Menge des Gesamtverbrauchs gelten. Wirtschaftsminister Habeck sagte dazu, die Bundesregierung wolle keine Spitzenverbräuche subventionieren.

Die Bundesregierung wolle, dass die Menschen trotz der Zuschüsse weniger Gas verbrauchen. „Ich will nicht verschweigen, dass wir nach wie vor in einer kritischen Situation sind und die Verbräuche runtergehen müssen“ , sagte Habeck. Details sollen nun von einer bereits Mitte September eingesetzten Kommission erarbeitet werden. SWR3-Redakteurin Steffi Lingscheidt hat für das SWR3-Topthema weitere Einzelheiten zu den Plänen recherchiert:

Topthema vom 30.09.2022 30.9.2022 Die Pläne zum Gaspreisdeckel Dauer 2:45 min

Lindners Gaspreisbremse: Kurze Erklärung

Bereits vergangenen Sonntag (25.09.) hatte sich Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) in der ARD-Talkshow Anne Will gegen die Gasumlage ausgesprochen. „ Wir haben ruinös hohe Gaspreise “, sagte der Finanzminster in der Fernsehsendung. Es dürfe nicht der Eindruck entstehen, dass die Gasumlage die Antwort auf ohnehin schon steigende Preise sei. Zu viele würden bereits jetzt unter den hohen Preisen leiden.

Seine Idee: eine Gaspreisbremse, um Verbraucher und Wirtschaft vor „ extremen Belastungsspitzen “ zu schützen. Nach seiner Einschätzung werde der Gaspreis nicht mehr auf einen Wert fallen, wie es ihn vor dem Ukraine-Krieg gab. Lindner erwartet eine Normalisierung auf einem etwas höheren Wert. „ Bis dahin müssen wir eine Brücke bauen. “ Die Schuldenbremse solle aber unangetastet bleiben.

Wie funktioniert die Gaspreisbremse?

Wie genau die Gaspreisbremse funktionieren soll, wollte Lindner noch nicht verraten. Grundsätzlich geht es aber um einen finanziellen Eingriff in den Gasmarkt. Das kann an verschiedenen Stellen passieren: vom Großhandel über die Gasanbieter bis hin zu den Endverbrauchern. Nach aktuellen Kenntnisstand ist noch alles drin. Erst wenn hier mehr Details bekannt sind, können mögliche Folgen besprochen werden.

Wie die Gaspreisbremse finanziert werden soll, wollte Lindner auch noch nicht beantworten. Das Finanzministerium erarbeite gerade ein Konzept. Das Ministerium gibt aber eine Orientierung, wie viel pauschale Bezuschussungen kosten: Für jeden Cent, der gesenkt wird, fallen demnach 2,5 Milliarden Euro an.

Energiekrise: Was jetzt wichtig ist – Infos, Tipps & Hintergründe

Kritik an der Gaspreisbremse

Nicht alle sehen in der Gaspreisbremse den heiligen Gral der Energiekrise. Kritiker antworten, der Vorschlag setze an der falschen Stelle an und reagiere nur auf einen kleinen Teil der aktuellen Probleme. Karl-Josef Laumann (CDU) appelliert, die Grundlagen eines Sozialstaats nicht außer Acht zu lassen und sich auf diejenigen zu konzentrieren, die auf die Hilfe angewiesen sind:

Erst muss man sich selber helfen. Und wenn man sich nicht mehr selber helfen kann, greift die Solidarität und das ist eigentlich eine vernünftige Idee, den Sozialstaat auch nicht zu überborden.

Clemens Fuest ist Präsident des Instituts für Wirtschaftsforschung (Ifo) – er findet in der Talkshow Anne Will deutliche Worte: „ Die Gaspreisbremse halte ich für grundfalsch. “ Er spricht sich für eine Energiepauschale aus, um auch die hohen Stromkosten abzudecken.

Gaspreisdeckel oder Gaspreisbremse? Das fordern andere Parteien

Eine Alternative zur Gasumlage will nicht nur Christian Lindner. Die Richtungen sind ähnlich: Die Linke schlägt ein Paket zur Unterstützung unterer Einkommensschichten vor. Neben einer Deckelung des Gaspreises solle das das aus einem Schutzschirm für kommunale Energieanbieter und einer Übergewinnsteuer bestehen, forderte Tobias Bank, Bundesgeschäftsführer der Linken, und äußerte sich damit konkreter als Lindner.

Eine andere konkrete Forderung kommt von Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler): Er spricht sich dafür aus, Gas zu subventionieren und den Preis für den Endverbraucher auf 8 Cent pro Kilowattstunde festzulegen, „ sonst kollabiert die Wirtschaft “. Das wäre über 20 Cent günstiger als bisher. Konkrete Finanzierungsvorschläge kamen von ihm nicht. Allerdings sprach sich Aiwanger in dem Zusammenhang am Sonntag dafür aus, auch die Schuldenbremse aufzuheben:

Selbst wenn dafür die Schuldenbremse aufgegeben werden muss, ist es volkswirtschaftlich sinnvoller, als Deutschland jetzt innerhalb weniger Wochen zu deindustrialisieren.

CDU und CSU kritisieren das Hin und Her innerhalb der Regierung. Grundsätzlich fordern aber auch sie die Deckelung der Preise. Sie fordern eine gesamtheitliche Lösung, entgegen der Gaspreisbremse. „ Jetzt muss endlich eine Begrenzung der Preise kommen. Beim Gas, beim Strom: Da muss die Regierung jetzt handeln. “

Topthema vom 29.09.2022 29.9.2022 Regierung beschließt Gaspreisbremse Dauer 3:21 min

Ohne sie wird es überhaupt nicht warm: Die Gasspeicher

Damit wir in Deutschland einigermaßen warm durch den Winter kommen, sind in der gesamten Bundesrepublik rund 50 Gasspeicher in Betrieb. In diesen Speichern wird Erdgas entweder lang- oder kurzfristig zwischengelagert. Wie funktioniert das eigentlich, wie gehen die Firmen mit dem Druck um, der aktuell auf ihnen lastet und was sagen die Menschen, die dort arbeiten? SWR3-Reporter Josh Kochhann war in Sandhausen in der Nähe von Heidelberg, um sich so einen Gasspeicher mal anzuschauen und hat mit dem Leiter der Anlage gesprochen.