Die 90er-Kultserie Beverly Hills, 90210 könnte zurück auf den Schirm kommen. Es gibt Gerüchte, dass die Stars von damals Lust auf ein Revival haben.

So sehen die Beverly Hills, 90210-Stars heute aus:

Gerüchteküche brodelt

Ian Ziering dpa

Schauspieler Ian Ziering, der in Beverly Hills, 90210 den Sunnyboy Steve Sanders spielte und mit vielen seiner damaligen Kollegen noch Kontakt hat, sagte der US-Webseite people.com in einem Interview, dass es „nur eine Frage der Zeit sei bis es ein Revival gebe. Es wird soviel geredet in den sozialen Medien, es wird so viel Tamtam um eine Wiedervereinigung gemacht, ich bin mir sicher, dass etwas passieren wird“, so Ziering.

Riesen-Erfolg: Beverly Hills, 90210

Ein Vorort von Hollywood und eine Postleitzahl. Mehr brauchte es nicht, um in den 90er-Jahren eine US-TV-Serie weltbekannt zu machen. Brenda, Brendon, Kelly, Dylan, Andrea, David und Donna - die Geschichten um die Highschool-Schüler aus Beverly Hills hatten damals ein Millionen-Publikum. Die Serie lief von 1992 bis 2001 im deutschen TV.

90er-Jahre sind Kult

Die Fans der 90er-Jahre Kultserie Die Nanny warten seit Jahren auf ein Comeback imago

Die Nanny

Auch zu anderen 90er-Serien gibt es Comeback-Gerüchte. Fran Drescher, die Hauptdarstellerin der 90er-Serie Die Nanny, sagte vor wenigen Wochen dem Nachrichtenmagazin Entertainment Tonight: „Wir reden darüber. Wir arbeiten an einem sehr großen Projekt. Es wird richtig aufregend für die Fans, aber ich darf dazu leider noch nichts verkünden. Aber es wird groß.“ Die Nanny war in den 90er-Jahren absoluter Kult.

Eine schrecklich nette Familie

Kommen Bud, Peggy, Al und Kelly Bundy zurück in TV? dpa

Von Eine schrecklich nette Familie heißt es in den vergangenen Jahren auch immer wieder, dass es eine Rückkehr der Bundys auf den Schirm geben könnte. Der Darsteller des Bud Bundy bestätigte in einem Interview Anfang August die Gerüchte über ein Comeback der Sitcom. Ob auch Peggy, Kelly und Al wieder dabei sind, ist aber noch unklar. Eines ist klar: offenbar haben die TV-Produzenten die 90er-Jahre wieder voll auf dem Schirm. Es bleibt spannend, von welcher Serie es wirklich ein Revival geben wird.