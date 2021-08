Wer hat Lust auf Entspannung? In der SWR3-Morningshow habt ihr die Chance auf eine Reise nach Österreich, Spanien, Italien oder Griechenland – zu zweit oder als Familie.

Es ist nie zu früh, um schon an den Urlaub für nächstes Jahr zu denken! Deswegen habt ihr jetzt die Chance, euch eine Woche im Zeitraum vom 10.01. bis 15.12.22 zu zweit oder als Familie in Österreich, Spanien, Italien oder Griechenland zu sichern. Hier könnt ihr mitmachen.

Bitte lest euch vorher die Teilnahmebedingungen durch!

Bitte beachtet, dass aufgrund täglich wechselnder Reiseziele der Gewinner oder die Gewinnerin unterschiedlich viele Begleitpersonen mitnehmen darf. Mehr Infos gibt es hier.

So könnt ihr gewinnen

Schickt uns eure unglaubliche Urlaubsgeschichte aus diesem Urlaub oder aus den vergangenen Jahren. Ihr dürft sogar ausdrücklich mal flunkern. Denn uns ist es völlig egal, ob eure Story wahr ist, oder ob ihr sie erfunden habt. SWR3Land muss dies nämlich herausfinden! Ob eine Geschichte vom Pool, der Bar, dem Strand, dem Flughafen, der Autobahn-Raststätte, von einem Ausflug, von Begegnungen mit anderen Reisenden oder dem Hotel-Personal – wir sind gespannt auf eure Geschichten und darauf, ob SWR3Land euch glauben wird. Mit etwas Glück gibt’s dann für euch die SWR3 Auszeit 2022.

Dieser Gewinn wird nicht aus dem Rundfunkbeitrag finanziert. Spender des Gewinns ist Aldiana.

Tipps für euren Urlaub in Italien und Griechenland

Zwei der Urlaubsziele liegen in Kalabrien und Kreta. SWR3-Morningshow-Moderatorin Anneta Politi liebt ihre griechische Heimat und auch SWR3-Redakteur Stefan Tröndle hat wertvolle Tipps für euch, wenn ihr die Reise nach Italien gewinnt.

Anneta Politi und die Geheimtipps aus ihrer wunderschönen Heimat

Anneta Politi

„Kreta und seine Strände haben es mir angetan: Balos, Elafonissi und Vai sind meine Top 3 dort. Ganz egal, ob ihr ein tolles Instabild braucht oder einfach nur genießen wollt: In Vai findet ihr Tausende Dattelpalmen am Strand. Elafonissi wird euch mit seinem pink schimmernden Sand bezaubern und Balos ist der Karibikstrand schlechthin – eine Sandbank, die von türkisfarbenem Wasser umspült wird. Wer die Berge mag, kann auf Kreta auch wunderbar eine Runde hiken. Durch eine der größten Schluchten Europas: die Samaria Schlucht. Stellenweise habt ihr keinen Smartphone-Empfang, seht nichts und niemanden, nur Natur. Und das Wichtigste: Bitte probiert unbedingt den kretischen Dakos! Das sind Tomaten, Kräuter und Olivenöl. Dazu gibt es Paximadi, Brotkringel aus Gerste. Sie sind knochentrocken und saugen sich mit Olivenöl und Tomaten voll: MEGALECKER!

Wer die Reise nach Italien gewinnt, gewinnt ein Lebensgefühl

Wir machen euch ein Angebot, das ihr nicht ablehnen könnt! Kommt ein bisschen mit nach … ja, nach – wohin denn eigentlich? In die Toskana? Nach Sardinien? Nach Apulien, Kalabrien oder in die Abruzzen, wo die Küsten und Strände besonders schön und gepflegter sind, als an den Massenhotspots rund um den klassischen »Teutonen-Grill« bei Rimini. Bella Italia isse nämlich moltissimo vielfältig! Klar: Cappuccino, Gelato, Spaghetti, Vino, Meer und Sonne gibt’s fast überall – und vieles davon inzwischen auch bei uns. Aber dieses bestimmte Lebensgefühl, wenn man an einem lauen Sommerabend bei einem Glas Montepulciano die Zikaden zirpen hört, während im Hintergrund eine alte Vespa vorbeiknattert – das gibt’s eben nur im „Land, wo die Zitronen blühen, im dunkeln Laub die Goldorangen glühn“. Wusste schon Goethe – nur halt ohne Vespa.

Gewinn

Für jeden Gewinnspieltag wird eine andere Reise ausgelobt.

Auslosung am 6.9.2021

Aldiana Club Ampflwang

Für den Gewinner/die Gewinnerin plus eine (volljährige) Begleitperson plus 2 Kinder bis max. 17 Jahre und 2 Kinder bis max. 14 Jahre, 7 Nächte im Familienzimmer inkl. Vollpension Plus, und einen EUR 200 ALDIANA- Wertgutschein, selbst organisierte und selbst finanzierte Anreise!

Auslosung am 7.9.2021

Aldiana Club Costa del Sol

Für den Gewinner/die Gewinnerin plus eine (volljährige) Begleitperson, 7 Nächte im Doppelzimmer inkl. All-inklusive-Verpflegung, Gutschein für einen Hin- und Rückflug mit Condor in der Economy-Class ab/bis Frankfurt nach Jerez de la Frontera, in Spanien Transfer zum Club und zurück, Die An- bzw. Abreise nach/von Frankfurt muss selbst und auf eigene Kosten organisiert und finanziert werden

Auslosung am 8.9.2021

Aldiana Club Salzkammergut

Für den Gewinner/die Gewinnerin plus eine (volljährige) Begleitperson plus 2 Kinder bis max. 17 Jahre und 2 Kinder bis max. 14 Jahre, 7 Nächte im Familienzimmer inkl. Halbpension Plus, und einen EUR 200 ALDIANA- Wertgutschein, selbst organisierte und selbst finanzierte Anreise!

Auslosung am 9.9.2021

Aldiana Club Kreta

Für den Gewinner/die Gewinnerin plus eine (volljährige) Begleitperson, 7 Nächte im Doppelzimmer inkl. All-inclusive-Verpflegung, Gutschein für einen Hin- und Rückflug mit Condor in der Economy-Class ab/bis Frankfurt oder Stuttgart nach Heraklion, auf Kreta Transfer zum Club und zurück, die An- bzw. Abreise nach/von Frankfurt bzw. Stuttgart muss selbst und auf eigene Kosten organisiert und finanziert werden

Auslosung am 10.9.2021

Aldiana Club Calabria

Für den Gewinner/die Gewinnerin plus eine (volljährige) Begleitperson plus 2 Kinder bis max. 17 Jahre und 1 Kind bis max. 14 Jahre, 7 Nächte im Familienzimmer inkl. All-inklusive-Verpflegung, Gutschein für einen Hin- und Rückflug mit Condor in der Economy-Class ab/bis Frankfurt nach Lamezia Terme, in Italien Transfer zum Club und zurück, die An- bzw. Abreise nach/von Frankfurt muss selbst und auf eigene Kosten organisiert und finanziert werden

Auslosung am 11.9.2021

Aldiana Club Hochkönig

Für den Gewinner/die Gewinnerin plus eine (volljährige) Begleitperson, 7 Nächte im Doppelzimmer inkl. Halbpension Plus, und einen EUR 200 ALDIANA- Wertgutschein, selbst organisierte und selbst finanzierte Anreise!

Die Reisen können, nach Verfügbarkeit, zwischen dem 10.1.2022 und dem 15.12.2022 angetreten werden.

