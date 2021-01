In den USA gibt es das Trend-Getränk schon länger, jetzt kommen Hard Seltzer langsam auch zu uns in die Supermärkte. Dominik Bartoschek aus unserer Ernährungsredaktion hat das Getränk probiert.

Was genau ist Hard Seltzer?

Übersetzt bedeutet es „Hartes Sprudelwasser“. Und genau das ist es auch. Hart deshalb, weil in dem kohlensäurehaltigen Wasser um die fünf Prozent Alkohol stecken. Und meist auch Aromen, beliebt sind zum Beispiel Kokos, Pfirsich oder Mandarine.

Woher kommt der Getränketrend Hard Seltzer?

Der Hard-Seltzer-Trend kommt aus den USA. Dort spricht man bereits von einem Milliardenmarkt. Soweit ist es bei uns noch nicht. Aber auch bei uns wird der Trend so langsam in den Getränke- und Supermärkten sichtbar. Denn immer mehr Start-ups oder Getränke-Unternehmen steigen in das Geschäft ein. Nicht nur Riesen wie Coca-Cola wollen auf dem neuen Markt mitmischen, auch Unternehmen aus SWR3Land sind mit ihren Produkten in den Supermärkten vertreten. Zum Beispiel eine Weinkellerei von der Mosel oder eine Brennerei aus dem Schwarzwald.

Verbraucherschützern macht Hard Seltzer Kopfschmerzen – warum?

Viele Hard-Seltzer-Produkte wirken in ihrer Aufmachung sehr harmlos. Sie werden dargestellte als Produkt mit niedrigem Alkoholgehalt, das körper- und ernährungsbewusste Konsumenten ohne Reue trinken können. Sie werben damit, kalorienarm, vegan oder auch glutenfrei zu sein. Das alleine macht sie natürlich nicht zu einem gesunden Produkt, das man wie Wasser trinken sollte. Verbraucherschützer warnen deshalb vor der Verharmlosung eines alkoholischen Drinks.

Sind Hard Seltzer die neuen Alcopops?

Die Vergleiche zu den berüchtigten Alcopops werden immer wieder gezogen. Diese gelten vor allem für junge Konsumenten als gefährlich, weil sie wegen ihres süßen Geschmacks als ideale „Einstiegs-Droge“ dienen. Die Aufmachung als vermeintlich harmloses „Wellness-Getränk“ kann man durchaus als kritisch betrachten, dass aber vermehrt junge Menschen Hard Seltzer kaufen, und damit zum Alkohol verführt werden, kann ich mir persönlich nicht vorstellen.

Denn zumindest die Sorten, die ich probiert habe, haben nicht besonders aromatisch und süß geschmeckt. Eher bitter, und der Alkohol war deutlich zu merken. Ich denke, da gibt es alkoholische Getränke, die für „Einsteiger“ deutlich attraktiver sind.

Wie hat Hard Seltzer dir geschmeckt?

Mein Geschmack ist es nicht. Mir hat sich der Sinn des Getränks nicht ganz erschlossen. Vielleicht würde mein Urteil aber auch etwas anders ausfallen, wenn ich das Getränk eisgekühlt bei 30 Grad am Strand probiert hätte. Ich habe drei verschiedene Geschmacksrichtungen probiert, die allerdings alle vom selben Hersteller waren. Insofern war das kein repräsentativer Test.

Werden Hard Seltzer auch in Deutschland zum Trendprodukt?

Eine Kollegin hat zu mir – wie ich persönlich finde – ziemlich treffend gesagt: Wenn ich Wasser mit wenig Alkohol drin trinken möchte, dann mache ich mir doch eine dünne Weinschorle, dann brauche ich kein Hard Seltzer. Ich glaube, da ist was dran. Viele Konsumenten dürften einfach keinen Mehrwert in dem Getränk sehen.