Hunderte Millionen Leser haben Harry Potter seit 1997 durch seine Teenagerjahre in Hogwarts begleitet. Am 31. Juli wird er 40 Jahre alt. Wie gut kennt ihr euch im Harry-Potter-Universum aus? Testet euer Wissen!

Zu seinem 11. Geburtstag bekommt Harry Potter am Anfang des ersten Buchs den Brief aus Hogwarts. Damit ist klar, er ist ein Zauberer. Doch auch wenn es so wirkt, als würde das erste Buch in seinem Erscheinungsjahr 1997 spielen – das erste Schuljahr von Harry war 1991-1992, denn geboren ist er 1980.

Harry Potter wird 40 – nicht Daniel Radcliffe

Der Schauspieler Daniel Radcliffe hatte zwar auch vor wenigen Tagen Geburtstag. Er ist allerdings erst 31 Jahre alt.

Harry Potter Millionen Mal verkauft

Mit mehr als 500 Millionen verkauften Exemplaren zählt die Harry-Potter-Serie übrigens zu den erfolgreichsten Büchern der Welt. Das erste Band in der englischen Originalversion startete 1997 mit einer Auflage von 500 Stück. Erst ein gutes Jahr später, im Juli 1998, erschien Harry Potter und der Stein der Weisen im Carlsen-Verlag auf Deutsch. Innerhalb weniger Jahre wurde die Geschichte des Zaubererjungens dann weltweit bekannt. Die sieben Bände wurden in mehr als 80 Sprachen übersetzt.

Die Harry-Potter-Darsteller Emma Watson und Daniel Radcliffe posieren 2015 neben Autorin J.K. Rowling bei der Premiere von „Harry Potter und die Kammer des Schreckens“. dpa Bildfunk picture alliance / Ian West/epa/dpa

Auch Autorin J.K. Rowling wird 55

Nicht nur ihr Romanheld feiert jedes Jahr am 31. Juli, auch J.K. Rowling hat Geburtstag und wird 55 Jahre alt. Doch medial wird sie derzeit nicht gefeiert. Der Grund: Die Britin hat bei Twitter mit Aussagen über Transgender-Menschen für Diskussionen gesorgt. Teile der Harry-Potter-Fangemeinde reagierten daraufhin verärgert.

Auf ihrer Website sprach sich Rowling für eine offene Debatte und freie Meinungsäußerung aus. Zudem berichtete sie von häuslicher Gewalt und sexuellem Missbrauch in ihrer ersten Ehe. Dafür gab es in britischen Medien und im Internet sowohl Zuspruch als auch weitere Kritik.