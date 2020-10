auf Facebook teilen

Raus aus den Federn, schnell einen Kaffee gemacht und dann direkt an den Schreibtisch? Oder: Den Tag so starten, als ob man tatsächlich ins Büro gehen würde? Viele Menschen in SWR3Land sind aufgrund des Coronavirus gezwungen, zum ersten Mal von zu Hause zu arbeiten. Aber wie ist man zu Hause am produktivsten? Jobcoach Karin Lausch gibt Tipps für Home-Office-Neulinge.