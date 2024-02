In Stockholm mit Pippi Langstrumpf

Von „Latte-Papas“ geliebt, von Wohnungssuchenden gehasst: Stockholm. Die SWR3-Europatour begann in der einzigen Millionen Stadt Schwedens, in der die Band ABBA, unzählige Start-Ups und auch „Fridays for Future“ ihre Anfänge hatten. Der erster Gast auf der SWR3-Europatour: Die Pippi Langstrumpf-Schauspielerin Inger Nilsson.