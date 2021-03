Sie haben nicht aufgegeben, bis sie die erste Frau waren, die etwas geschafft hat, das bisher nur Männer getan haben. Allein in den letzten zehn Jahren gab es immer noch so viele „erste Male“. Und meistens war der Weg dahin nicht leicht. Respekt!

Ob in einem großen DAX-Konzern, alleine in der Antarktis oder als Trainerin einer Männermannschaft – was diese Frauen als erste Frauen geschafft haben, ist noch gar nicht so lange her. In den meisten Fällen könnte man drüber streiten, warum das nicht schon viel früher möglich war, aber eigentlich ist es viel wichtiger, dass sie es mittlerweile geschafft haben und damit vielen anderen Frauen einiges ermöglicht haben.

Auch wenn schon einige Frauen die Erste in einer bestimmten Sache waren, gibt es immer noch unzählige Positionen und Tätigkeiten, die bisher in reiner Männerhand sind. Der Mond hatte zum Beispiel bisher nur männlichen Besuch. 12 Männer landeten dort – aber keine Frau. Und auch wenn Angela Merkel schon zur ersten, deutschen Bundeskanzlerin gewählt wurde, eine Frau als Bundespräsidentin gab es noch nicht. Wer also schon immer mal „Die erste Frau in…“ werden wollte – los geht’s. Die Auswahl ist groß.