Im obligatorischen Diäten-Fasten-Chaos am Anfang jeden Jahres ist auch immer wieder von Intervallfasten die Rede. Für einige Stunden auf Essen zu verzichten, kann sinnvoll sein. Eventuell auch für dich!

Wer etwas für sich und seinen Körper tun will, stößt auf unzählige Methoden – unter anderem auf Intervallfasten. Patric Heizmann ist Gesundheitsexperte und erklärt, wer sich dafür entschließen sollte, wer eher nicht und worauf man achten muss.

Für wen ist Intervallfast sinnvoll?

1. Für die Frühstücksverzichter ...

„... und das sind nicht wenige Menschen! Oder für alle, die auch mal das Abendessen ausfallen lassen können. Für mich wäre es überhaupt nichts, ich mache auch kein Intervallfasten, finde es aber grundsätzlich ok. Gerade für die, die das können, wird es einfach umzusetzen sein.“

2. Für alle, die etwas lost sind, …

„... die klare Regeln beim Essen brauchen und schon zu viel aus unterschiedlichen Richtungen gehört haben, was alles geht und was nicht geht. Für die ist Intervallfasten ebenfalls geeignet.“

3. Für die „Dauerkauer“, …

„... die permanent irgendwas in den Mund reinschieben, also unter „Naschdemenz“ leiden. So bezeichne ich die Menschen, die nicht mehr mitbekommen, was sie alles zwischen den Mahlzeiten zu sich nehmen. Durch diese klaren Regeln ist das für sie wunderbar.“

4. Für Neugierige, ...

„... die schon mal davon gehört haben und es einfach mal versuchen wollen.“

Die Fitnesskomplettpakete von Fitness- & Ernährungscoach Patric Heizmann

Für wen ist Intervallfasten nicht sinnvoll?

Patric Heizmann, Gesundheitsexperte Patric Heizmann

„Erstens: Für die, die schnell spüren, dass sie sich nicht wohl damit fühlen. Sobald eine bestimmte Essstrategie zu Stress im Alltag führt, ist es nicht geeignet, weil es unmöglich auf Dauer durchzuhalten ist. Alles, was stresst, ist extrem kontraproduktiv, weil wenn man dann aufgibt, hat man sich wieder einmal mehr „bewiesen“, dass man keine Disziplin hat und das ist falsch. Es passt einfach nicht zum individuellen Lifestyle.



Zwietens: Es gibt aber auch medizinische Gründe, warum man es nicht machen sollte.

Wenn man zum Beispiel Gallensteinprobleme hat oder zu einer Risikogruppe gehört – meist weiblich, 40 aufwärts – wäre ich vorsichtig. Denn es könnte über das typische 16:8-Intervallfasten auch sein, dass zu lange keine Gallenflüssigkeit abgeht und sich die Gallensteine dann auch besser bilden können. Und wenn man merkt, dass man generell Probleme mit Migräne hat und man spürt, es wird schlimmer, sollte man es unbedingt lassen!



Drittens: Für alle, die es nur machen, weil sie abnehmen wollen! Ich glaube, dass man zu viel hineininterpretiert, dass Intervallfasten die Abnehmmethode schlechthin ist und das ist Blödsinn!“

Was ist wirklich gesund und was ist völliger Blödsinn?

Was bringt Intervallfasten?

1. Abnehmen: „Intervallfasten kann zum Abnehmen beitragen, es ist allerdings keine Wunderwaffe. Es kommt zum Beispiel auch auf die Kalorienanzahl an, um zu wissen, wie effektiv es ist.“

2. Immunabwehr stärken: „Durch dauerhaftes Essen ist – vereinfacht gesagt – die Immunabwehr abgelenkt und kann im Körper nicht optimal agieren. Wenn es aber regelmäßige Pausen gibt, kann diese Abwehr besser arbeiten.“

3. Struktur im Alltag: „Intervallfasten kann durch die geregelten Zeiten klarere Abläufe in den Tag bringen.“

Wie schnell nimmt man mit Intervallfasten ab?

„Das ist äußerst individuell. Es gibt keine Regel, weil es von so vielen Dingen abhängig ist: Wie schnell läuft der Stoffwechsel, wie gut funktioniert die Schilddrüse, wie hoch ist das Ausgangsgewicht? Ich gebe hier keine genaue Kilos an, die man abnehmen kann, weil es unseriös wäre.“

Wie geht Intervallfasten richtig?

Intervallfasten teilt sich in Essphasen und Esspausen ein, erklärt Patric Heizmann.

Wichtig für die Essphase: Möglichst gesund essen. Wer nur Pizza und Süßigkeiten isst, wird keinen Erfolg haben.

Wichtig für die Esspausen: Viel trinken – natürlich komplett kalorienfrei, wie zum Beispiel schwarzen Kaffee. Ansonsten: Auf keinen Fall Kohlehydrate oder Eiweiß zu sich nehmen.

Empfehlung von Patric Heizmann für Anfänger

1. Woche, 12:12: Das bedeutet 12 Stunden, in denen man essen darf und 12 Stunden, in denen man nichts isst. Beispiel: Frühstück um 8 Uhr, Abendessen um 20 Uhr. Dazwischen finden normale Mahlzeiten statt.

2. Woche, 11:13: Die Essphase verkürzt sich auf 11 Stunden. Das Frühstück beginnt also erst um 9, oder das Abendessen findet schon um 19 Uhr statt.

3. Woche, 10:14: Jetzt bleiben zehn Stunden Zeit zum Essen.

4. Woche, 9:15: Ihr wisst, was kommt! Neun Stunden essen, sonst nicht.

5. Woche, 8:16: In dieser Woche ist man beim klassischen Intervallfasten angekommen. Acht Stunden Essen, 16 Stunden Pause.

Gut zu wissen: „Familienfrühstücke, die zum Beispiel am Wochenende stattfinden, nicht ausfallen lassen, auch wenn man unter der Woche auf das Frühstück verzichtet. Nur das, was wir ohne Quälerei langfristig durchhalten können, das halten wir auch langfristig durch. Man muss nicht sieben Tage die Woche extrem konsequent sein. Ausnahme: Menschen, die harte Regeln brauchen, weil sie ansonsten komplett aufgeben“, erklärt der Experte.

Fitness- und Ernährungscoach 21.3.2018 Ernährungstypen, Intervallfasten und Eiweißshakes Dauer 12:53 min

Wie viel Mahlzeiten sollte man beim Intervallfasten zu sich nehmen?

„Auch hier ist es sehr individuell. Es gibt Leute, die kommen mit zwei Mahlzeiten klar, die meisten mit drei, manche brauchen auch vier Mahlzeiten. Einfach so, wie es passt.“

Tipp: Zu wenig Kalorien essen bringt nichts! Wichtig ist auch, dass man während dem Intervallfasten nicht zu wenige Kalorien zu sich nimmt, also zum Beispiel in der Essphase nur Salate und Gemüse isst. Denn zu wenig Kalorien simuliert unserem Gehirn eine Hungersnot. Damit wird der Stoffwechsel weiter ausgebremst, die Schilddrüsenaktivität wird reduziert und wenn man irgendwann nicht mehr intervallfastet, haut der Jo-Jo-Effekt umso stärker wieder rein.

Wann darf man beim Intervallfasten Sport machen?

„Ganz wichtig: für Sport- und Intervallfastenbeginner nur low level beim Sport. Zum Beispiel gemütliche Spaziergänge oder Walking und auf den Körper hören, ob es einem gut damit geht. Zur Sicherheit eine Kleinigkeit zu Essen dabei haben, zum Beispiel eine Banane.

Wenn es aber um Krafttraining oder intensiveres Training wie zum Beispiel Ballsportarten geht, würde ich dringend empfehlen, es in der Essenphase unterzubringen oder relativ bald danach. Optimal wäre eine bis zwei Stunden nach dem letzten Essen am Abend, weil der Köper dann auf Kohlehydrate als Hauptenergiebrennstoff zurückgreifen kann.“

Das ist der beste BMI-Rechner, den du je probiert hast!