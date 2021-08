Die SWR-Koproduktion Eine Klinik im Untergrund – The Cave ist für den Oscar nominiert. SWR-Redakteurin Gudrun El Ghomri ist Teil des Produktionsteams und erzählt, was man auf der Verleihung Kurioses erlebt und wie Glitzer, Glamour und so ein schweres Filmthema zusammenpassen.

SWR-Redakteurin Gudrun Hanke-El Ghomri und der syrische Regisseur Feras Fayyad (hier bei der Emmy-Verleihung 2018, mit „Die letzten Männer von Aleppo“ erhielten sie den Documentary Emmy Award) SWR

SWR3 Moderator Michael Wirbitzky: In der Doku geht es um Ärzte in Syrien, die ihre Patienten in einer Untergrundklinik behandeln. Dieses schwere Filmthema auf der einen Seite, die Glitzer-Glamour-Gala Oscar auf der anderen Seite – extremer geht es ja eigentlich gar nicht. Wie fühlt sich das für Sie an, Frau El Ghomri, wenn Sie da am Sonntag hingehen?

Gudrun El Ghomri: Ja, es ist schon ein ganz besonderes Gefühl. Nicht nur, dass der Film nominiert ist, aber auch dass seine Schwere und Ernsthaftigkeit gar nicht so dazu zu passen scheint. Aber auch für uns SWR-Fernsehredakteure ist es ja ungewöhnlich, mal beim Oscar dabei zu sein. Aber es ist ein tolles Erlebnis.

Der SWR ist zum dritten Mal nominiert und auch Sie sind zum dritten Mal mit dabei. Wie sehen Sie denn dieses Mal die Siegeschancen auf einen Oscar?

Das kann man ganz schlecht sagen. Ich drücke natürlich fest die Daumen und der Filmemacher hofft natürlich, dass es klappt. Aber die Chancen stehen eins zu fünf, man weiß es einfach nicht. Und es gibt ja auch noch den Film American Factory, koproduziert unter anderem von den Obamas. Also mal sehen.

Was ist der Unterschied zur deutschen Galas oder Preisverleihungen? Was läuft bei den Amis komplett anders als hier?

Also für mich persönlich war der größte Unterschied erst einmal diese Werbepausen. Wenn die Gala anfängt, gibt es gefühlt alle zehn Minuten eine Werbepause. Man kommt so aus der Stimmung raus und muss dann fast wieder von null anfangen. Dann gehen ganz viele in den Werbepausen raus, kommen auch danach nicht immer zurück. Die leeren Plätze werden mit sogenannten Stellvertretern besetzt. Die Leute, die mal rausgehen für eine Weile, stehen dann halt an der Bar und trinken und unterhalten sich, haben ’ne gute Stimmung. Das ist für uns doch sehr seltsam. Das gibt es beim Deutschen Filmpreis nicht.

Da darf man ja manchmal über Stunden nicht mal aufstehen und aufs Klo gehen. Das heißt, bei den Oscars kann man auch mal überbrücken und an die Bar gehen. Wenn man Hunger hat, was trinken will oder so?

Völlig! Also beim ersten Mal habe ich den Menschen neben mir gefragt: Was ist denn los? Wo gehen die alle hin? Ich dachte an ein großes Magenproblem oder so?

Aber nein, der sagte dann, die gehen einfach an die Bar. Ich habe das dann auch in der nächsten Pause gemacht und habe mir das mal angeschaut. Aber es ist seltsam. Und je länger die Veranstaltung dauert, je mehr Leute stehen an der Bar. Dann sagen auch die Angestellten mal Bescheid, wenn es besonders spannend wird, wie letztes Jahr zum Beispiel: „Lady Gaga singt jetzt, da solltet ihr mal reingehen“. Dann sind tatsächlich auch wieder sehr viele Leute reingegangen.

Stellen wir uns vor, Sie gewinnen einen Oscar und George Clooney steht an der Bar und kriegt es gar nicht mit!

(Lacht.) Ja, es ist sehr gewöhnungsbedürftig. Aber gut.

Ausschnitt aus „Eine Klinik im Untergrund – The Cave"

Der Film wird am 1. Juli 2020 um 22:45 Uhr im Ersten gesendet.