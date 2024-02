Die neuen Betriebssysteme für unsere Smartphones sind startbereit. Den Anfang macht der Apple-Konzern mit iOS12 und kurz darauf gibt es für die neusten Android-Geräte Verbesserungen auf dem Handy mit Android Pie. Voraussetzung damit die neuen Systeme auf den Geräten laufen, ist nicht nur die Programmierleistung der Techniker.

Aufräumen hilft!

Wer sein Handy nicht mindestens einmal im Jahr aufräumt, kann schlechte Akku-Leistung und langsame Reaktionszeit von Apps auf das Update schieben. Tatsächlich sind wir selbst Schuld, weil unser Handy einfach zu voll ist. Wer sich vor dem Update eine Stunde Zeit nimmt, hat nach dem Aufräumen und Updaten oft das Gefühl, er hält ein neues Smartphone in den Händen.

Verschiedene Speicher-Möglichkeiten nutzen

Handy aufräumen auf dem iPhone funktioniert fast immer gleich, egal welches Betriebssystem man hat. Am einfachsten geht es, wenn das Gerät per Kabel mit dem Rechner verbunden ist. Aufgeräumt wird dann in zwei Schritten: Archivieren und Back-Up erstellen. Es gibt zahlreiche unterschiedliche Möglichkeiten Fotos und Videos in einer Cloud oder auf einer Festplatte abzuspeichern. Wer nicht gerne viel Zeit mit aufräumen verbringt, nutzt am bequemsten eine Cloud-Lösung.

Vorteil: Die Fotos können automatisch synchronisiert werden. Geht das Handy verloren, gibt es immer noch eine Kopie in der Cloud.

Nachteil: Private Fotos werden ins Internet hochgeladen und der Dienst kostet – vor allem wenn die Bilder in bester Qualität gespeichert werden sollen – monatlich Geld.

Zweite Möglichkeit: Fotos und Videos auf externe Festplatten und Speicher-Karten bzw. Sticks speichern.

Vorteil: Private Fotos bleiben hundertprozentig privat.

Nachteil: Festplatten und Karten können verloren oder kaputt gehen und eine gute Festplatte kostet meist so viel, wie mehrere Jahre Bilder in der Cloud speichern.

Weg mit den Fotos

Die schlechteste Lösung ist es, die Bilder auf dem Handy zu lassen, bis der Speicher randvoll ist und dann nur ein paar zu löschen. Nicht nur wird das Phone dadurch unnötig langsam, das Risiko, dass alle Fotos verloren gehen, ist hoch. Es gibt auch die Lösung die Fotos in ein Back-Up des kompletten Handys einzubinden. Das ist aber eigentlich nur die Verlagerung des Problems. Unser Tipp: Fotos aufräumen (maximal 300 Fotos auf dem Smartphone haben), Apps löschen, die nicht benutzt werden, Back-Up auf einem Rechner oder der Cloud machen und anschließend erst ein großes Betriebssystem-Update installieren.

Auch wenn die einzelnen Schritte für iPhone- und Android-Handys unterschiedlich sind, entscheidend ist bei beiden das Aufräumen vorher. Die meisten Android-Nutzer gelten als Update-Muffel. Sie sollten aber, wenn sie auf die jährliche Verbesserung des Betriebssystems verzichten wollen, unbedingt regelmäßig prüfen, ob es ein Sicherheitsupdate gibt. Das kann auch ohne aufräumen installiert werden.

Aus alt macht neu

Apple-User, die ein altes iPhone haben, können sich freuen. In Tests hat das Update auf iOS12 deutliche Leistungsverbesserungen bei älteren Geräten gezeigt. Damit macht der Konzern ein wenig gut, was vergangenes Jahr durch das iOS11-Update bei älteren Geräten durcheinandergebracht wurde. Damals wurden durch das Update einige Apps unbrauchbar, weil sie nur mit iOS10 funktionieren.

Auch dieses Jahr gilt, wer wirklich noch ein drei Jahre altes Betriebssystem nutzen möchte, der macht auch dieses Jahr kein Update.