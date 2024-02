Abschiebung?! Das befürchtet Isa, ursprünglich aus Sachsenheim bei Stuttgart. Sie wollte eigentlich nur ein Semester in Brighton bleiben. Da verliebt sie sich aber in den Briten Josh und ist jetzt unsicher, was die gemeinsame Zukunft angeht. Selbst, wenn das Bleiben für EU-Bürger wohl einigermaßen sicher klappen soll, sind noch viele Fragen offen.