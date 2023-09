Fast überall beklagt sich die Feuerwehr über Nachwuchsmangel. In Mannheim sieht das ganz anders aus. Wie ist das möglich?

Mission Impossible aus den Lautsprechern, beißender Kunstnebel liegt in der Luft und immer wieder blitzt es hektisch im sonst völlig dunklen Raum. Mittendrin grölen und klettern Kinder durch Röhren und Luken in einer Art Käfig-Labyrinth, das alles im Keller der Feuerwache. Es erinnert an einen Actionpark, in den man zum Kindergeburtstag geht. Also: ein großer Abenteuerspielplatz. Ist das schon das Geheimnis? Einfach Action?

Es macht Spaß, rauszufahren mit dem Feuerwehrfahrzeug, mal das Blaulicht anzumachen.



Action wie ein Gasflaschen-Parcours oder Atemschutzübung bei Nebel, Lärm und Dunkelheit: DESHALB kommen die Kids.

Für so eine Aktion braucht es Betreuer. Zwei sind gerade mit im Raum, ein dritter sitzt vor der Tür und schaut über die Wärmebildkamera, dass kein Kind verloren geht. Im Fußball reicht ein Trainer für die ganze Mannschaft, hier bei der Feuerwehr kommt auf etwa jedes dritte Kind ein Betreuer.

Betreuer sind also der Schlüssel für eine gute Jugendfeuerwehr

Und die werden in Mannheim jetzt entlastet. Extra für die Jugendarbeit hat die Stadt eine Stelle geschaffen. Die Neue, Raphaela Carrera, ist landesweit die einzige hauptberufliche Jugendbetreuerin bei der Berufsfeuerwehr. Sie nimmt den Anderen den Papierkram ab und entwickelt neue Angebote und Aktionen. Wie zum Beispiel Selbstverteidigungskurse. Denn die Kids sollen bei der Feuerwehr nicht nur Löschen lernen, sondern auch Konflikte zu lösen und was es heißt, eine Gemeinschaft zu sein. Denn gerade das Soziale, das Helfen, macht ja die Feuerwehr aus.