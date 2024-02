Auf Rügen gibt es das erste Kinderfreie Restaurant. Ihr habt richtig gelesen. Zumindest ab 17 Uhr. Grund: Die Kinder stören die anderen Gäste. SWR3-Moderator Volker Janitz hat sich mit dem Chef des Hauses, Rudolf Makel, über Kindererziehung und richtiges Benehmen unterhalten.

Kinder werden nicht mehr richtig erzogen?

Kind beim Essen dpa/picture-alliance

Wir haben den Laden seit elf Jahren und es wird von Jahr zu Jahr schlimmer!

Für Rudolf Makel sind dabei nicht die Kinder das Problem, sondern die unerzogenen Eltern: „Die wurden selbst nie erzogen und können deswegen auch keine Erziehung weitergeben. Die sind so ignorant“, sagt er im Gespräch mit SWR3. Eltern würden häufig mit ihren Kindern die Verantwortung im Restaurant abgeben. „Und wir sind nicht gewillt die Kinder zu erziehen und die Verantwortung zu tragen.“

Benehmen sich Kinder bis 17 Uhr besser?

„Nicht unbedingt besser, aber die haben mehr Freiraum. Es ist nicht so voll im Restaurant“, sagt Makel. Die Gäste am Tag würden nicht unbedingt diese Ruhe erwarten. „Tagsüber trinkt man nicht unbedingt eine Flasche Wein oder feiert seinen Hochzeitstag. Das Alltagsleben am Tag ist doch etwas hektischer, als der so genannte gemütliche Abend.“

Gibt es Kritik von Gästen?

Laut Makel sei die Kritik sehr verhalten. Die meisten Gäste hätten Verständnis und würden oft sogar noch für den nächsten Tag reservieren – bis 17 Uhr versteht sich.

Es sind ganz wenige, die das mit Unverständnis quittieren.

Der ursprüngliche Plan hatte vorgesehen, den Restaurantbetrieb komplett ohne Kinder zu machen. „Wir haben montags immer unser Meeting und haben beschlossen: Die Kinder, die wirklich lieb sind, die würden wir damit bestrafen. Deswegen haben wir das nur bis 17 Uhr reduziert und so hat auch jedes Kind die Chance, Omas Küche zu genießen – wenn es das möchte.“

Rudolf Makel hatte übrigens auch schon das erste Nichtraucherrestaurant auf Rügen. Wofür hat es mehr Gegenwind gegeben? „Es hält sich fast die Waage. Es gab auch große Aufstände bei dem Rauchfrei. Aber es hat sich auch schnell wieder gelegt.“

Auf unserer SWR3-Facebookseite wird über das Thema heftig diskutiert. Dabei hat ein Kommentar besonders viele Likes hervorgerufen:

SWR3-Interview mit Erzieherin Silke Hauschild

Silke Hauschild: Ich bin jetzt seit knapp 20 Jahren – wenn man die Ausbildung mit einrechnet – in dem Beruf mit drin. Und die Entwicklung zeigt schon auch gewisse Diskrepanzen. Ich finde so dieses große Schlagwort Partizipation der Kinder wird ganz groß gehypt, also Mitbestimmung. Nur wird das meiner Meinung nach sehr fragwürdig ausgelegt oft. Kinder dürfen durchaus gerne mitbestimmen, aber es muss natürlich auch von den Erwachsenen vorgegeben werden, in welchem Bereich macht das Sinn und in welchem eben auch nicht.

SWR3: Wie macht sich das dann bemerkbar bei den Kindern? Bei Euch in der Kita zum Beispiel?

Silke Hauschild: Also, vor allen Dingen, wenn man es jetzt eben auf dieses Beispiel mit dem Verhalten in der Öffentlichkeit bezieht dann eben auch sie dürfen überall machen, was sie wollen. Es wird alles verniedlicht und eben dieses Schlagwort immer, ja sie sind ja Kinder. Stimmt, sind sie auch, aber sie sind auch Mitglieder dieser Gesellschaft und jedes gesellschaftliche Mitglied muss sich eben auch irgendwie anfangen anzupassen.

SWR3: Jetzt kann man ja nur mutmaßen, woran das liegt. Hat man vielleicht bei den heutigen Eltern, der heutigen Generation, es damals selber versäumt, die als Kinder richtig zu erziehen?

Silke Hauschild: Das glaube ich noch nicht mal. Ich bin selber 35 und meine Klientel bewegt sich auch in diesem Rahmen. Ich glaube die gesellschaftliche Entwicklung geht eher dahin, dass zu viele Ratgeber, zu viele Foren, zu viele Meinungen kursieren und jeder so für sich seines raussucht. Ob es denn nun passt oder nicht. Also, ich gebe bei Google eine Frage ein zum Thema Kindererziehung und bekomme 250.000 Antworten. Und suche mir dann das raus, was jetzt gerade passt. Ohne aber meine Familienhistorie zu sehen, meine Werte zu hinterfragen und zu sehen, wo stehe ich eigentlich mit meinem Kind, mit mir selber, mit meiner Gesellschaftsform, was auch immer.

SWR3: Ich habe, als unsere Kinder noch kleiner waren, meine Mutter mal gefragt – als ich auch verzweifelt war – als ich die Kinder nicht ruhig bekommen habe – habe ich sie gefragt: was habt Ihr denn damals anders gemacht? Und ihre Antwort war: wir haben nicht so viel gefragt.

Silke Hauschild: Ja, wir haben auch nicht so viel zur Wahl gestellt. Also, es gab halt einfach eine Ansage und eine klare Struktur. Die gibt es heute auch noch. Wir reden ja jetzt nicht von der breiten Masse, die es versäumt, ihre Kinder richtig zu erziehen, es sind ja immer die Negativbeispiele, die auffallen. Die Positivbeispiele fallen ja nie auf, egal bei welcher Problematik. Oft, und immer mehr. Also, Ihr hattet heute auch das Thema gesunde Kinderernährung in den Kitas war auch so ein Posting, wo es dann daraum geht, also, ich kann dann nicht als Elternteil einfordern, die Kita muss gesundes Essen liefern und ich packe meinem Kind jeden Tag Nutella-Brötchen ein. Dieses Schlagwort Erziehungspartnerschaft ist ganz wichtig. Also, ein Zusammenspiel von allen Komponenten – Elternhaus, Kindergarten, Schule, was auch immer. Und man kann nicht von den Erziehern und dem pädagogischen Fachpersonal erwarten, die Erziehung alleine zu übernehmen. Das funktioniert nicht.

SWR3: Was wäre denn Dein Wunsch? Vielleicht sogar ein kleiner Appell an Eltern?

Silke Hauschild: Also, mein Appell grundsätzlich wäre, jetzt im Bezug auf meinen Beruf, zu sagen, jetzt lasst mal die Fachleute ihren Job machen. Die wissen schon, was sie da tun. Und erzählt denen mal nicht, was sie machen müssen.

SWR3: Wer einmal bei einem Elternabend im Kindergarten war, der weiß ganz genau, was Du meinst.

Silke Hauschild: Erzieherkollegen, die mich hören, wissen wahrscheinlich auch genau, was ich meine, nur in einem anderen Licht. Also, wenn ich mir permanent sagen lassen muss, wie ich meinen Job zu machen habe, dann fehlt der Respekt auch hier. Und mein Appell an die Eltern wäre einfach mal auch allgemein gesprochen – auch unabhängig vom Kindergarten, zu sagen: positioniert Euch. Also, findet Eure Werte wieder, die Ihr in Eurer Familie haben wollt. Und guckt nicht auf andere. Weil Ihr seid bei Euch und da müsst Ihr auch bleiben. Und wenn Ihr klare Regeln und Grenzen für Eure Kinder in Eurem Dunstkreis schafft, dann klappt das auch im Restaurant auf Rügen.