2019 wird bunt. Wir freuen uns auf ganz viele Festivals, viel Comedy und tolle Events. Außerdem bringt das Jahr ganz viel tolle Musik und auch ganz viel Popcorn-Kino. Wir sagen euch jetzt schon, worauf genau ihr euch freuen dürft!

Inhaltsverzeichnis

Auf diese Serien können wir uns 2019 freuen Auf diese Kinofilme können wir uns 2019 freuen Auf diese Events können wir uns 2019 freuen Auf diese Musik können wir uns 2019 freuen Auf diese Technik können wir uns 2019 freuen

Für alle Serienjunkies – diese Serien kommen 2019

Wer sich lieber gemütlich zu Hause auf die Couch kuschelt, statt mit hunderten von Leuten in einem unterkühlten Kinosaal zu sitzen, der soll auch 2019 nicht leer ausgehen. Die Streamingportale und Mediatheken werden nächstes Jahr wieder prall gefüllt sein. Welche kommenden Serien und neuen Staffeln uns beim Bingewatchen auf den Sofas fesseln werden, verraten wir euch natürlich auch.

Der Serie Haus des Geldes verdanken wir nicht nur den Sommerhit „Bella Ciao“ sondern auch viele Stunden in denen wir vor dem Fernseher mit dem Professor, Tokio, Berlin und Co. mitgefiebert haben. Und die Geschichte der "Einbrecher" wird weitererzählt. Schon Ende September soll die dritte Staffel der Serie veröffentlicht werden.

Ebenfalls in die dritte Runde geht Tote Mädchen lügen nicht. Nach der sehr starken ersten und einer schwächeren zweiten Staffel, hoffen viele Fans, dass es 2019 wieder bergauf geht. Schon im Mai könnte es soweit sein. Vielleicht findet die Serie zu alter Stärke zurück?

Auch die wohl größte Serie des Jahrzehnts muss irgendwann enden. Für viele Fans ist das schwer zu verkraften. Nur noch sechs Folgen Game of Thrones soll es geben – die allerdings alle in Spielfilmlänge. Ab April erfahren wir dann, wie die Geschichte rund um Daenerys Targaryen und Jon Snow endet.

Stranger Things – die bisher wohl beste Serie, die der Streaming-Riese Netflix produziert hat: Die Geschichte um das mysteriöse Mädchen Eleven sieht cool aus und versetzt einen direkt in die 80er. Auch wenn die meisten Zuschauer diese Zeit wohl gar nicht mitbekommen haben. Spaß macht es trotzdem. Im Sommer soll es so weit sein. Wir freuen uns auf die dritte Staffel.

True Detective ist eine sogenannte Anthologie-Serie. Bedeutet: jede Staffel hat eine in sich abgeschlossene Handlung. Pro Staffel geht es um einen Kriminalfall. In der ersten Staffel mit Matthew McConaughey und Woody Harrelson – die halten einige übrigens für das Beste, was jemals im Fernsehen lief. In der neuen, dritten Staffel spielt Mahershala Ali mit. Den kennen wir aus der Serie House of Cards und dem Oskarprämierten Film Moonlight. Das beste daran: Schon im Januar geht es los!

Deutsche Serien haben ja nicht immer den besten Ruf. Völlig zu Unrecht! Mit Babylon Berlin, Dark und Co. gab's in den letzten Jahren ein paar richtig originelle Serien. Und 2019 geht es gleich so weiter – mit der zweiten Staffel von Dark.

Das werden die Kinohits 2019

Avengers – Endgame

„Ist das an?“, fragt Robert Downey Jr. als Iron Man im Trailer zu „Avengers Endgame“, als er versucht Kontakt mit Pepper Potts aufzunehmen. Denn seit dem Ende von „Avengers Infinity War“ hängt er alleine im Weltall, während viele seiner Kollegen zu Staub zerfallen sind – der größte Cliffhanger der Superheldenfilmgeschichte wird in „Avengers End Game“ im April aufgelöst. Oder eben auch nicht.

Creed 2

Ein Superheld der anderen Art ist Sylvester Stallone als Rocky. Kennen wir alle – und der geht mit „Creed 2“ in die nächste Runde. Keine Angst, das wird kein Seniorenboxen, sondern Stallone gibt zum zweiten Mal den Trainer von Adonis Creed - im Kampf seines Lebens. Herausforderer: Der Sohn des Mannes, der einst seinen Vater im Ring totgeboxt hat. Ein Film, bei dem selbst die härtesten ein paar Tränen verdrücken werden.

Der König der Löwen

Glänzen werden unsere Augen auch vor Rührung. Disney hat nämlich ganz tief in die Trickkiste gegriffen und aus „Der König der Löwen“ eine Realverfilmung gemacht. Mit teilweise echten Sets und Tieren aus dem Computer. Kann es wirklich Liebe sein? So wie der Trailer aussieht definitiv!

Die Eiskönigin 2, Drachenzähmen leicht gemacht 3 und Toy Story 4

Bei den Animationsfilmen kann und will ich mich gar nicht entscheiden müssen, da ist bei allen die Vorfreude riesig. „Drachenzähmen leicht gemacht“ geht in die dritte Runde, „Pets 2“ kommt im Sommer, da dürfen auch Buzz Lightyear und Cowboy Woody in“ Toy Story 4“ das Kinderzimmer wieder unsicher machen und Elsa und Anna singen sich in „Die Eiskönigin 2“ vermutlich wieder die Seele aus dem Leib. Hier ist wirklich für Jeden was dabei.

Star Wars Episode 9

Ein Kinojahr ohne „Star Wars“ ist kein gutes Kinojahr. Auch wenn „Han Solo“ mit seinem Einzelabenteuer in jungen Jahren 2018 eine richtige Bruchlandung hingelegt hat, schürt Disney die Hoffnung, dass Episode 9 wieder ein großer Wurf wird. Regie für die neunte und letzte Episode der Skywalker-Saga hat wieder JJ Abrams übernommen und der schickt erneut Rey, Finn und Poe Dameron ins Rennen – und vermutlich werden endlich die komplizierten Verwandschaftsverhältnisse geklärt!

Auf diesen Events werdet ihr 2019 feiern

SWR3 Comedy Festival (16.-18. Mai)

Im Mai bringt SWR3 wieder eine ganze Stadt zum Lachen. Beim SWR3 Comedy Festival in Bad Dürkheim, teilen sich Comedy Stars und Newcomer die Bühne und das drei ganze Tage lang. Mit dabei sind 2019 unter anderem natürlich SWR3-Comedy Man Andreas Müller, Bernhard Hoecker, GlasBlasSing, Eure Mütter, Fatih Cevikkollu, Hennes Bender, Katie Freudenschuss, Sascha Korf, Ralf Schmitz, Tobias Mann und die Comedytruppe Frauenpower.

Ed Sheeran (23. und 24. Juni)

Sieben Jahre ist es inzwischen her, seit Ed Sheeran beim New Pop Festival die Menschen begeistert hat. Seitdem ging es für den charmanten Briten steil bergauf. Auch 2019 kommt er zurück nach SWR3Land. Zwei Tage in Folge spielt der Megastar am Hockenheimring.

See You Festival (13.-14. Juli)

Für alle die sich nicht entscheiden können, ob sie lieber ein Wochenende am See mit Wassersport verbringen oder doch lieber zu der Musik ihrer Lieblings-DJs tanzenn wollen, bietet das Sea You-Festival die Möglichkeit beides perfekt zu kombinieren. Am schönen Tunisee wird für alle etwas geboten, ob Raver oder Wasserratte. Auch in diesem Jahr haben die Macher eine bunte Mischung aus großen EDM DJs à la Lost Frequencies oder Sven Väth zusammengestellt.

DAS FEST (19.-21. Juli)

Der Berg ruft! Es ist jedes Jahr aufs Neue eines der schönsten Bilder, wenn über dem Mount Klotz die Sonne untergeht und die ersten Klänge der Headliner erklingen. DAS FEST ist nicht nur eines der größten Festivals in SWR3Land überhaupt sondern auch eines der schönsten.

Hier treffen Rock auf Reggae, Hip Hop auf Techno und ganz jung auf ältere Semester. Für Sido war es „Das schönste Festival auf dem er je gespielt hat“, verkündete er 2017 stolz nach seinem Auftritt. Wir sagen: Word!

Die ersten Headliner für 2019 stehen auch schon fest: Gentleman und die Jungs von Kettcar werden auf jeden Fall mit dabei.

SWR Sommerfestival (07.-10.06. in Stuttgart und 16.-18.08. in Mainz)

Kinofeeling und vor allem ganz viel Musik. Das gibt es beim SWR Sommerfestival in Stuttgart. Neben der großen SWR Tatort-Premiere auf dem Schlossplatz in Stuttgart kommen viele Stars nicht nur als Leinwandversion, sondern ganz real in die Stadt. Zum Beispiel Joris. Der hat Anfang Dezember, für ein ausgewähltes Publikum eine sehr emotionale und exklusive Casino Session in Baden-Baden gespielt. In Stuttgart wird der junge Musiker dann das große Publikum begeistern. Mit dabei sind auch Sängerin LEA und der internationale Popstar Milow. Und auch beim Sommerfest in Mainz ist was geboten: Drei Tage voller Musik, Krimi und Talk rund um das Funkhaus in Mainz.

SWR3 New Pop Festival (12.-14. September)

Das Beste kommt bekanntlich zum Schluss. Mit dem New Pop Festival feiern wir jedes Jahr unser eigenes Festival in Baden-Baden und präsentieren euch die coolsten Newcomer des Jahres. Wenn man sich das Line Up der letzten Jahre ansieht, weiß man, das auch 2019 mit der ein oder anderen Überraschung gerechnet werden kann, die man jetzt noch nicht kennt. Neben den Konzerten gibt es drei Tage Party, Live-Lyrix und Interviews auf der Livebühne, sowie ein Haufen Unplugged-Konzerte für alle, die keine Tickets ergattern konnten.

In den letzten Jahren waren schon einige Top-Acts mit dabei, die man in so einem schönen "kleinen" Rahmen heute wohl nicht mehr sehen kann. Zum Beispiel Künstler wie Ed Sheeran, Bruno Mars, Wincent Weiss, Alice Merton, Imagine Dragons, Bastille und viele mehr.

Auf diese Musik können wir uns freuen

Newcomer, denen 2019 der Durchbruch gelingen könnte

Ella Mai

Die Prognose wer im kommenden Jahr der nationale oder gar internationale Durchbruch gelingt, ist fast so schwer wie die Lottozahlen vorherzusagen. In Ihrer Heimat, den USA, ist Ella Mai schon auf dem Weg zum Star – ihr Sound orientiert sich an Beyoncé oder Rihanna und Ella Mai klingt so:

Das ist Ella Mais Single Boo'd Up und das Lied wurde gleich zwei Mal für einen Grammy nominiert – einmal als bester R'n'B-Song und einmal in der wichtigsten Kategorie „Lied des Jahres“ – falls Ella 2019 gewinnt, könnte das auch helfen.

Dermot Kennedy

Bei den Männern sticht momentan ein junger Sänger aus Dublin hervor – Dermot Kennedy mit seiner Single Power over me.

Der Sound dürfte Fans von Rag'n'Bone Man gefallen oder auch Fans von Mumford & Sons. Dermot Kennedy mixt Soul mit erdigem Folk-Sound und besticht live mit seiner starken und eindringlichen Stimme.

Neue Alben 2019

Vor allem Rockfans bekommen volle Breitseite mit neuer Musik von Guns'n'Roses, Green Day, Volbeat oder auch Rammstein – da mussten die Fans zehn Jahre auf neues Material warten. Fans von Souldiva Sade dürfen sich auf neues Material freuen genauso wie Fans mindestens eine Generation drunter, denn Rihanna soll ebenfalls ein neues Album 2019 veröffentlichen.

Auch Lena ist endlich mit ihrer neuen Musik zufrieden und wird im April Only Love, L veröffentlichen.

Mark Ronson dürfte mit seinem Album auch wieder einen Volltreffer landen, denn seine erste Single Nothing breaks like a heart aus dem kommenden Album gemeinsam mit Miley Cyrus ist schon ein Hit!

Konzerte 2019

Nach wie vor sind deutsche Künstler total angesagt und spielen deswegen auch große Tourneen. Sarah Connor wird nicht nur ein neues deutschsprachiges Album veröffentlichen, sondern auch die größten Hallen in ganz Deutschland bespielen. Everybodys Darling Mark Forster stellt sein neues Album live vor und Silbermond spielen im Sommer große Open Air Konzerte.

Internationale Acts kommen auch zu uns – allen voran natürlich Ed Sheeran, der gleich zweimal auf dem Hockenheimring spielt. Auch Ariana Grande kommt mit Ihrer Sweetener World Tour nach Deutschland. Und auch ein Weltstar kommt mit seiner Tour Freedom! The Journey Continues nach Deutschland und das ist sicher eines der Highlights 2019: David Hasselhoff! ;)

Diese Konzerte werden 2019 von SWR3 präsentiert Bosse: Alles ist jetzt Deaf Havana Die Fantastischen Vier: Captain Fantastic Tour 2019 Ed Sheeran: Open Air 2019 George Ezra JORIS P!NK: Beuatiful Trauma World Tour 2019 Rea Garvey: Neon Summer Tour Silbermond: Arena Tour Udo Lindenberg Wincent Weiss: Irgendwie Anders Tour

Technik-Trends 2019: Weniger Hard- mehr Software

Im Bereich Technik-Spielzeug und echten Innovationen bringt 2019 wenig neue Geräte. Heißt nicht, dass die Technik veraltet ist, sondern einfach schon so gut ist, dass kaum noch was verbessert werden kann. Auffällig wird bestenfalls die neuste Innovation im Smartphone-Bereich sein. Das faltbare Handy! Der Hersteller hat im November schon eine erste Version vorgestellt, die Reaktionen waren eher lau. Offenbar sind nicht nur die Techniker Hardware-Innovationsmüde, wir Kunden sind auch zufrieden mit den Geräten von heute.

Frag dein Handy nach deinem Style

Im Bereich Software soll es allerdings bahnbrechendes geben. Vor allem beim Shopping, geht dank künstlicher Intelligenz eine Menge. Wenn alles klappt, können wir mit unseren Sprachassistenten Klamotten kaufen gehen und dabei dann Siri und Alexa fragen: „Na steht mir das?“ - und die künstliche Intelligenz gibt dann eine ehrliche Antwort und weiß auch noch zu welchen Kleidern daheim im Schrank das neue Outfit passt.

Mini-Gimbal-Kameras

Wer doch auf einen Geräte-Trend hofft, eine Sache gibt es noch. Schon zu Weihnachten gingen die neuen Mini-Gimbal-Kameras weg. Der Vorteil gegenüber Smartphone-Kameras: bei Videoaufnahmen wackelt nichts mehr. Strandspaziergänge, Mountainbike-Touren – wenn sie nicht zu schnell sind – oder das YouTuber-Follow-Me-around im Hollywood-Stil gefilmt, machen Spaß, wird aber auch erst ab 350 Euro möglich sein.