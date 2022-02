Superhelden, Zauberer, Dinosaurier und viel Musik. Im Kino lief dieses Jahr für jeden was – und es waren viele richtig gute Filme dabei. Einige davon könnt ihr euch noch ansehen, das meiste gibt es schon auf DVD oder Blu Ray – vielleicht ja als Geschenk für Weihnachten. Ein paar der erfolgreichsten Filme des Jahres haben wir für euch zusammengestellt.

Das Kinojahr 2018 hatte viele Highlights – und es ist ja auch noch nicht vorbei. Die großen Gewinner an den Kinokassen und bei den Experten stehen aber schon fest. SWR3 gibt euch Tipps, was ihr euch vor Jahresende noch im Kino anschauen solltet und welche Filmhighlights des Jahres ihr bedenkenlos an Weihnachten verschenken könnt.

Top 3 - Läuft noch im Kino

Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen

Harry-Potter-Fans sollten noch schnell ins Kino gehen. Der zweite Teil aus der magischen Vorgeschichte läuft schon seit November und führt momentan die deutschen Kinocharts an. Für Fans ist die Story um Zauberer Newt Scamander (Eddie Redmayne) Pflicht. Alle, die noch nicht so drin sind im Potter-Universum sollten sich erst mal Zeit für die anderen Filme nehmen und dann ins Reich der Tierwesen einsteigen. Dann versteht man auch alle Anspielungen und Verbindungen zu Harry und Hogwarts. Die DVD zu Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen erscheint erst am 4. April 2019.

A Star ist Born

Lady Gaga kann irgendwie alles. Als Musikerin mega erfolgreich und jetzt vielleicht sogar auf dem Weg zu einem Oscar. Sie spielt Ally, eine junge Sängerin, die sich in Countrymusiker Jackson (Bradley Cooper) verliebt. Der Titelsong Shallow hat es weltweit auf die vorderen Chartplätze geschafft. Für das American Film Institute ist die musikalische Liebesgeschichte der beste Film des Jahres 2018 und bei den Golden Globes gab es 5 Nominierungen, u. a. für beide Hauptdarsteller und als bester Film. Jetzt noch ins Kino oder auf die DVD warten. Die kommt am 21. Februar 2019.

Bohemian Rhapsody

Der Film um die Musiklegenden von Queen steht in den Kinocharts immer noch weit oben. Bei den erfolgreichsten Filmen des Jahres steht Bohemian Rhapsody auch schon in den Top 10 und kann sich Hoffnungen auf den Golden Globe als bester Film machen. Hauptdarsteller Rami Malek – ebenfalls für einen Golden Globe nominiert – spielt, als sei es Sänger Freddie Mercury höchstpersönlich. Für Musikfans ist Bohemian Rhapsody im Kino ohnehin noch ein „to do für 2018“. Alle anderen freuen sich über einen dramatischen, teilweise witzigen Film mit einem gigantischen Soundtrack. Die DVD erscheint voraussichtlich am 31. März 2019.

Top 5 - DVDs zum verschenken

Viele der Filmhighlights aus 2018 laufen zwar nicht mehr im Kino, ihr könnt sie aber schon als DVD oder Blu Ray kaufen. Wer noch auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk ist, hat in Sachen Filme einige richtig gute zur Auswahl. Hier unsere Top 5:

Avengers: Infinity War

Das riesengroße „Wir werfen alle Marvel Helden in einen Film“-Mashup ist der erfolgreichste Film des Jahres 2018. In Deutschland und auch weltweit hat der dritte Avengers-Film am meisten Geld an den Kinokassen eingespielt. Fans von Comic-Helden wie Iron Man, Captain America, Hulk, Guardians of the Galaxy oder einfach nur geballter, knallbunter Fantasy-Action freuen sich zu Weihnachten sicher über die DVD, Blu Ray oder 4K-Version des Films – zumal Infinity War 2 schon für Mai 2019 angekündigt ist.

Fifty Shades of Grey - Befreite Lust

Wenn ihr zu Weihnachten ohnehin Handschellen, Peitsche und eine Maske verschenkt, dann packt doch den dritten Teil der Fifty-Shades-of-Grey-Reihe mit dazu. In Deutschland haben sich über drei Millionen Kinobesucher den Film angeschaut, nur die Avengers hatten mehr Zuschauer. Im definitiv letzten Teil um Ana Steel und Multimillionär Christian Grey gibt es noch mehr Sex als vorher, dazu Stalker, eine Entführung und Erpressung. Auch wenn es vielleicht nicht der gelungenste Teil der Trilogie ist, für Fans der Fesselspiel-Filme macht ihr mit dieser DVD nix verkehrt.

Jurassic World: Das gefallene Königreich

Kopf aus, Action an! Seit 1993 der erste Jurassic Park von Steven Spielberg in die Kinos kam, wissen wir genau, was wir bei diesen Filmen bekommen: Dinos und Action. So ist es auch bei Jurassic World: Das gefallene Königreich. Weltweit landet der Film mit Hauptdarsteller Chris Pratt auf Platz drei der erfolgreichsten Kinofilme des Jahres, in Deutschland reicht es immerhin auch für Platz fünf. Der Dino-Blockbuster liefert jetzt nicht die intelligenteste Story, erwartet aber auch niemand. Stattdessen gibts tolle Special Effects, Abenteuer-Feeling wie bei Indiana Jones und genmanipulierte Dinos, die noch krasser sind als ein T-Rex!

Black Panther

Auch Platz zwei der weltweit erfolgreichsten Kinofilme 2018 geht an Marvel. Als erster schwarzer Superheld hat Black Panther beim Kinopublikum voll eingeschlagen. Wakanda, der fiktive afrikanische Staat, in dem der Film spielt, liefert uns nicht nur tolle Landschaften und eine König-der-Löwen-Atmosphäre. Bei Black Panther stimmt alles: Musik, Kostüme, viele starke Frauen, tolle Charaktere und natürlich auch die für Marvel typische Action. Auch in der Liste des American Film Institute mit den 10 besten Filmen des Jahres ist Black Panther mit dabei und wurde unter anderem für den Golden Globe als bester Film nominiert.

Hotel Transsilvanien 3 - Ein Monster Urlaub

Dracula eröffnete 2012 im ersten Hotel-Transsilvanien-Film ein Hotel für Monster, die sich von den anstrengenden Menschen erholen wollen. Nachdem auch Teil 2 in diesem Hotel spielte, gehts im dritten Teil jetzt mit Familie Dracula auf Kreuzfahrt. Der Film war in Deutschland der dritterfolgreichste Film des Jahres mit über 2,5 Millionen Kinobesuchern! Auch international waren Frankenstein, die Mumie und Co. ganz vorne mit dabei an den Kinokassen. Wer zu Weihnachten einen Film für die ganze Familie verschenken will, kann mit Hotel Transsilvanien 3 – Ein Monster Urlaub auf jeden Fall den erfolgreichsten unter den Weihnachtsbaum legen.