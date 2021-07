Riesen-Echse gegen Riesen-Affe – kleiner geht es diese Woche nicht, wenn ganz offiziell die Kinos wieder öffnen. Godzilla vs. Kong heißt der erste richtig fette Sommer-Blockbuster.

Regisseur Adam Wingard hat hier einfach das gemacht, was aus Sicht des Kinozuschauers vermutlich das Naheliegendste ist: einen cineastischen Mega-Monster-Titanen-Clash. Zuerst gab's Godzilla, dann hatten wir Kong: Skull Island und jetzt eben Godzilla vs. Kong. Und da steckt genau das drin, was draufsteht.

Godzilla vs. Kong – Mega-Blockbuster-Popcorn-Kino

Die Story – also zumindest das, was man mit viel Wohlwollen so bezeichnen möchte – ist zwar dünn, aber immerhin vorhanden. King Kong soll den Menschen den Mittelpunkt der Erde zeigen, um Godzilla zähmen zu können. Natürlich geht der Plan schief und die beiden Alphatiere bekriegen sich – zweimal. Einmal in der Mitte des Films auf einem Flugzeugträger im offenen Meer und einmal am Ende des Films in einer über 20 Minuten dauernden Schlacht mitten in Hong Kong. Dass dabei kein Hochhausstein auf dem anderen stehen bleibt, dürfte – auch ungesehen – jedem klar sein.

Fazit: „Das ist so hohl, dass es wieder geil ist“

Und trotzdem macht der Film Spaß. Einfach, weil es so sinnlos, dumm und eben auch bombastisch ist. Allein das Zerlegen von Hong Kong, das aus der Perspektive von Godzilla und King Kong aussieht wie eine Spielzeugstadt, ist einfach super unterhaltsam. Wenn King Kong aufsteht und sich ein Hochhaus einfach so aus dem Pelz schüttelt – das ist so hohl, dass es einfach schon wieder geil ist.