Sollten wir im Winter die Klimaanlage im Auto ausmachen, um sie zu schonen?

Eine Klimaanlage kann auch dadurch Schaden erleiden, wenn ich sie zu lange aus lasse. Es ist ganz gut, wenn ich auch im Winter die Klimaanlage immer mal wieder laufen lasse. Weil das Kältemittel was da drin ist, was also die Kühlung herstellt, steht sonst still. Und da besteht die Gefahr, dass sich dort Krankheitserreger entwickeln können.

Deswegen: Immer wieder mal anschalten, immer wieder mal laufen lassen, damit sich ist dieses Kältemittel umwälzt. In der Regel einmal im Monat bei einer Fahrt aktivieren, auch wenn es auch nur eine kürzere Fahrt ist.

Antwort von Herbert Fuß vom ADAC Mittelrhein

