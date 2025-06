per E-Mail teilen

Orangen gehen zum Frühstück oder als Snack zwischendurch. Doch was ist besser, essen oder trinken?

An der Universität Hohenheim wurde eine Studie durchgeführt: dabei kam heraus, dass aus Direktsaft, aus dem ganz normalen pasteurisierten Orangensaft, die Vitamine bis zu vierfach besser aufgenommen werden können, als aus der frischen Orange. Die Frage was jetzt wirklich gesünder ist, ist trotzdem nicht ganz so einfach zu beantworten, weil bei der Saftherstellung die Ballaststoffe abgetrennt werden und unser Körper Ballaststoffe auch braucht. Ein moderater Konsum von Orangensaft als Teil einer ausgewogenen Ernährung, zu der natürlich auch der Konsum von frischen Früchten gehört, kann positiv für die Gesundheit sein, da eben die Vitamine dadurch nochmal besser aufgenommen werden.

