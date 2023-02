per E-Mail teilen

in Pocket speichern

Manche Tassen haben unten diese Rillen: eine, drei oder auch vier. Wozu soll das eigentlich gut sein? Habt ihr es schon gemerkt?

Also der Rand unten an Tassen oder Schalen heißt Stellrand. Und wenn da kleine Rillen drin sind, dann ist das dafür da, dass wenn man die Tasse falsch herum in die Spülmaschine stellt und sich das Spülwasser da sammelt, dann kann es durch die Rille abfließen.

Antwort von Alexandra Doss vom Keramik-Mal-Werk in Mainz

Mailt uns eure kurze Frage an frage@swr3.de