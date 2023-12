bei Facebook posten

bei Mastodon posten

in Pocket speichern

mit Whatsapp teilen

bei X posten

per E-Mail teilen

Von Lawinen betroffen sind vor allem Wanderer oder „Freerider“, die abseits der Pisten unterwegs sind. Doch was passiert mit dir, wenn du in so einer Lawine steckst? SWR3-Reporter Nils Dampz hat mit einer Frau gesprochen, die einen Lawinenabgang in den Tiroler Alpen überlebt hat.