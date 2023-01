Was hast du noch im Kühlschrank? Das hat Fernsehkoch Tim Mälzer am Sonntag die SWR3-Hörer gefragt. Aus den verrücktesten Lebensmitteln entwickelte er spontan ein einfaches, leckeres Mini-Menü. Hier gibt's die Rezepte.

Nenne uns fünf oder sechs Zutaten, die du gerade im Kühlschrank oder Vorratsschrank hast und Tim sagt dir spontan ein tolles Gericht, das du daraus machen kannst.

SWR3 Mini-Menüs mit TV-Koch Tim Mälzer

Am Sonntag hat SWR3Land Küchenhilfe bekommen, von Fernsehkoch Tim Mälzer, 8-12 Uhr live im Radio. Und das musste gar kein großes Fünf-Sterne-Tralalala sein – denn Tim ist ja dafür bekannt, vor allem einfache Sachen besonders lecker zu machen. Nicht umsonst bezeichnet er sich selbst als den italienischsten Koch außerhalb Italiens und sein Lieblingsessen: klar, Bolognese!

Die Rezepte aus dem Radio zum Nachhören

Highlights anhören 15.4.2020 Tim Mälzer und die Dosentomaten Dauer 2:53 min Tim Mälzer und die Dosentomaten

Restaurants und Gastronomen in der Corona-Krise

Tim Mälzer ist nicht nur einer der bekanntesten Fernsehkochs ever. Er betreibt auch selbst Restaurants, die momentan natürlich wegen der Beschränkungen in Deutschland nicht aufmachen dürfen. Keine Gäste, keine Umsätze: Das macht selbst einem bekannten Koch wie Tim Sorgen. Er macht sich deshalb stark dafür, dass sich die Gastronomen in Deutschland solidarisch zeigen. Unter dem Hashtag #kochenfürhelden engagiert er sich mit vielen Kollegen, um Essen an Menschen rauszuschicken, die es in dieser Krise besonders brauchen.

Andererseits aber trommelt Tim Mälzer auch dafür, dass die Betriebe geschützt werden und Unterstützung erfahren, um nicht durch Corona in den Ruin getrieben zu werden.

@tim_kocht mit einer klaren Botschaft: "Wir treten hier *gemeinsam* als Gastronomie Deutschlands auf. Ja, wir brauchen Hilfe, aber ja, wir können trotz allem auch immer noch helfen!" Ihr wollt auch die Gastronomie unterstützen? Mehr auf👉https://t.co/KnvsgjCOgT #kochenfürHelden https://t.co/ouPkP1i3ox

