Die niederländische Kronprinzessin Amalia wird offenbar bedroht. Dahinter soll die übermächtige Drogenmafia stecken, die auch den Journalisten Peter de Vries ermordet haben soll.

Eigentlich wollte die niederländische Kronprinzessin Catharina-Amalia ein ganz normales Leben als Studentin leben – in einer WG in Amsterdam. An der Uni hat sie den Bachelorstudiengang Politik, Psychologie, Recht und Wirtschaft belegt. Jetzt musste sie ihre WG verlassen, die 18-Jährige ist zurück zu ihren Eltern in den Palast in Den Haag.

Mächtige Drogenmafia plant wohl Entführung der Prinzessin

Offenbar plant die Drogenmafia, die Kronprinzessin zu entführen. Die Drogenmafia in den Niederlanden ist sehr mächtig, sie kontrolliert etwa ein Drittel des Kokainhandels in ganz Europa.

Und sie soll verantwortlich sein für viele Morde, zum Beispiel für das Attentat auf den Investigativ-Journalisten Peter de Vries, der im Juli 2021 beim Verlassen eines Fernsehstudios in Amsterdam niedergeschossen wurde.

Kriminalreporter Peter de Vries nach Anschlag gestorben

König Alexander und Königin Máxima in großer Sorge

Amalias Mutter, Königin Máxima der Niederlande, sagte in einem Interview bei einem Staatsbesuch in Schweden sichtlich berührt, ihre älteste Tochter könne derzeit „ihr Zuhause nicht verlassen“ , das habe große Konsequenzen für ihr Leben.

Sie hat kein Studentenleben wie andere Studenten. Ich bin echt sehr stolz auf sie, wie sie das alles durchhält.

Amalias Vater, König Willem-Alexander, sprach von einer „sehr harten“ Situation für seine älteste Tochter.

Nachrichten 15.10.2022 Drogenmafia bedroht Kronprinzessin Amalia

Schutz für Ministerpräsident Rutte verstärkt

Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte, dessen persönlicher Schutz Berichten zufolge wegen Bedrohungen ebenfalls verstärkt wurde, sprach von „schrecklichen Nachrichten“ für die Prinzessin.

Die niederländische Justizministerin Dilan Yesilgöz-Zegerius schrieb auf Twitter, es seien Maßnahmen rund um die Sicherheit der Kronprinzessin ergriffen worden. Sie könne aber nicht mehr zu konkreten Bedrohungen oder spezifischen Sicherheitsmaßnahmen sagen. „Es ist schrecklich, dass dies notwendig ist. Insbesondere für die Kronprinzessin selbst“ , schrieb sie.

Bereits vergangenen Monat hatte die niederländische Zeitung De Telegraaf berichtet, die Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz der Prinzessin seien verstärkt worden aus Angst, Kriminelle könnten die 18-Jährige angreifen oder entführen.