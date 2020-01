„Wenn die Sendung ein Drink wäre, dann wären wir ein Wodka-Doppelherz“, sagt SWR3-Moderator Constantin Zöller. „Ich der Wodka – mit ein paar Umdrehungen – und Thomas das Doppelherz: reich an Lebenserfahrung und tollen Geschichten.“

Das klingt wie ein „Perfect match“. Und tatsächlich: Die beiden verbindet mehr als man im ersten Moment denken könnte. Zum Beispiel: Thomas Gottschalk kann sich Constantins Namen besonders gut merken, weil seine erste Sekretärin und sein erster Chef auch Zöller hießen. „Toll!“, findet Constantin, „Thomas erste Bürokraft heißt Zöller und seine letzte auch!“

Und es gibt noch mehr Gemeinsamkeiten: Beide stehen auf ausgefallene Mode, haben eine große Klappe und reden gerne über gute Musik. Die Frage ist nur: Was ist „gute“ Musik?

Die Radiosendung wird ein Battle – vor allem der Musik

Klar ist: Thomas spielt pro Stunde drei Musiktitel, von denen einer das normale Programm sprengen und Kollege Constantin „ins Herz treffen wird“. Der Musikgeschmack der beiden könnte nämlich nicht unterschiedlicher sein. Wenn Thomas über sein großes musikalisches Idol Dave Dee spricht, kann Constantin nur ratlos schmunzelnd fragen: „Von wem spricht er?“

Aber auch Constantin hat seine geheimen Musik-Leidenschaften. Als er verspricht, die WIRKLICH gute Musik auszupacken, bei der man keinen Tinnitus bekomme, kontert Thomas:

Bei deiner Musik bekommt man keinen Tinnitus, bei meiner muss man ihn schon haben!

Und eines ist auch schon geklärt. Als Constantin seine Schuhgröße verrät (45), ruft Thomas entsetzt: „Um Gottes Willen! Ich hab 43, aber ich wachse da noch rein – in die Nummer.“ Ein Schuh-Tausch in der Sendung ist also ausgeschlossen (Constantin kann mit Thomas‘ Nieten-Stiefeln eh nicht so viel anfangen…), alles andere aber nicht: „In dieser Sendung ist alles möglich!“

„Es geht um gute Gespräche – und darum, dass alle Spaß haben“

Eine Frage, die Constantin Thomas in der Sendung auf jeden Fall stellen will: Wie sieht es eigentlich bei den Promis aus – sind die trotz des vielen Geldes immer noch geizig? Schließlich ist ihm sein neuer Kollege in einer Sache weit voraus. Thomas Gottschalk ist in der Welt der Stars und Sternchen zu Hause, während Constantin nur jeden Tag zu Hause jedes Klatsch-Blättchen liest.

Es wird aber nicht nur um Stars und Musik gehen, auch ernsthafte Themen können „einfach passieren“. Die beiden wollen zusammen eine gute Zeit und Spaß haben und einfach reden – und da gibt es sicherlich so einiges, was den beiden einfällt. Bei aller Spontanität – eine Prognose wagt Thomas Gottschalk trotzdem schon mal:

Er wird MICH nicht verstehen, ich werde IHN nicht verstehen, aber die SWR3-Hörer werden UNS verstehen.

So bereiten sich Thomas Gottschalk und Constantin Zöller auf ihr „erstes Mal“ vor

„Ich werde Hemd tragen!“, ist sich Constantin Zöller sicher. In seine bunten und ausgefallenen Hemden hat sich Thomas ja schließlich bei ihrem ersten Date schockverliebt. Gute Voraussetzungen für die erste Sendung also. Thomas Gottschalk ist modisch dagegen eher lässig unterwegs und außerdem: „Ich weiß doch jetzt noch nicht, was ich am Montag anziehen werde!“

Constantin wird auf jeden Fall schon mal Magentabletten für Thomas bereitlegen. Er habe nämlich herausgefunden, dass Thomas seinen Sauvignon Blanc nur mit sehr viel Eis trinke und „das kann ja nicht gut gehen!“