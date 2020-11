Brandgefahr: So schützt du deinen Akku davor Feuer zu fangen

Stell dir vor, du schließt deine Powerbank oder dein E-Bike zum Laden an die Steckdose an und fährst weg. Und in der Zwischenzeit fängt dein Akku Feuer.