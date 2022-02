Jeder von uns trinkt pro Jahr fast 7 Liter Apfelsaft. Stiftung Warentest hat jetzt 26 Apfelsäfte untersucht. Fazit: Die günstigen Direktsäfte überzeugen. Markennamen floppen.

Aus 100 Kilo Äpfeln werden im Schnitt rund 50 Liter Saft. Doch nicht alle Säfte sind wirklich gut. Grundsätzlich gilt: Naturtrüb ist besser als klar. Im Test von Stiftung Warentest lagen naturtrübe Direktsäfte generell vorn. Klare Säfte aus Konzentrat kommen maximal auf ein „befriedigend“. Testverlierer sind oft Markenprodukte.

7 Fun-Facts zum Apfel

Welcher Apfelsaft ist der Beste?

Guter Apfelsaft muss nicht teuer sein. Klarer Gewinner unter den Direktsäften sind die Produkte von Lidl, Wesergold und Edeka. Sie kosten zwischen 96 und 99 Cent pro Liter und wurden von Stiftung Warentest in der aktuellen „test“-Ausgabe mit „gut“ bewertet. Vom Geschmack her am besten ist der naturtrübe Direktsaft von Van Nahmen. Er kostet allerdings auch vier Mal so viel wie die günstigen Testsieger. Mit 3,95 Euro pro Liter ist er der teuerste Saft im Test.

Das sind die Test-Gewinner:

Lidl: Solevita Premium, Direktsaft Apfel naturtrüb, 99 Cent – GUT

Wesergold: Apfelsaft naturtrüb, 96 Cent –GUT

Edeka: Apfelsaft Direktsaft naturtrüb, 99 Cent – GUT

Welcher Apfelsaft fällt beim Test durch?

Testverlierer sind die Säfte von DmBio und Alnatura. Sie wurden nur mit ausreichend und mangelhaft bewertet. Beim Saft von Alnatura lag das vor allem daran, dass er laut Tester leicht mostig geschmeckt hat. Er sei zwar nicht verdorben gewesen, aber in der Analyse sind erhöhte Werte von Ethanol und Acetoin gefunden worden. Das sind Hinweise für eine mikrobielle Belastung und die deuten auf eine schlechte Verarbeitung oder minderwertige Äpfel hin.

Das sind die Test-Verlierer:

DmBio: Apfelsaft naturtrüb, 1,45 Euro – AUSREICHEND

Alnatura: Demeter Apfel Saft naturtrüb, 1,49 Euro – MANGELHAFT

Klarer Apfelsaft bestenfalls „befriedigend“

Beim naturtrüben Saft hat man das Gefühl, man trinkt einen „ganzen“ Apfel mit Schale und Kernen. Dagegen ist klarer Apfelsaft aus Konzentrat weniger intensiv. Er erinnert vom Geschmack her eher an geschälte Äpfel. Beim Test erreicht kein klarer Saft ein „gut“. Am besten schneidet noch der Edeka Saft Milder Apfel ab. Testverlierer sind die Säfte von Granini und Albi mit einem „ausreichend“. Hohes C bekommt von den Testern ein „befriedigend“. Beim Saft Becker's Beste ist außerdem vergleichsweise viel Methanol gefunden worden. Das entsteht, wenn Äpfel mit Enzymen behandelt werden. Laut Stiftung Warentest ist das zwar nicht gesundheitlich bedenklich, aber auch nicht empfehlenswert.

Immerhin: Schimmelpilze sind in keinem der getesteten Apfelsäfte entdeckt worden.

Wie viel Apfelsaft am Tag ist gesund?

So gesund Apfelsaft auch klingt. Er ist eine richtige Zuckerbombe. Im Apfelsaft ist zwar kein zugesetzter Zucker enthalten, aber auch der Fruchtzucker ist Zucker und ein Dickmacher. Zum Vergleich: Ein Glas Apfelsaft hat mehr Kalorien, als ein Glas Cola. Deshalb lieber als Schorle mischen. Als Ideal gilt eine Mischung aus 1 Teil Saft und 3 Teilen Wasser. In gekauften Apfelschorlen ist meist mehr Zucker enthalten. Deshalb besser selber mischen.