Welche Ausbildung soll ich nach der Schule wählen? Was macht mir Spaß? Wir geben dir Orientierung und wollen dir helfen, trotz der Corona-Pandemie deinen Traumjob zu finden!

Die jeweils angegebenen Eckdaten zur Ausbildungsdauer und zur tariflichen Ausbildungsvergütung 2020 in Deutschland entsprechen den Angaben des Bundesinstituts für Berufsbildung.

SWR3 Julia Schäfer

Eckdaten

Ausbildungsdauer: 36 Monate

1. Ausbildungsjahr: 842 Euro

2. Ausbildungsjahr: 1.185 Euro

3. Ausbildungsjahr: 1.456 Euro

Was tust du in deinem Job?

„Wir machen eigentlich alles, wir sind Allrounder. Also auf jeden Fall lernt man das Mauern und eben alles drumherum, wie man eben ein Haus baut. Wie man Fundamente macht, wie man betoniert, was es für verschiedene Betonklassen gibt, was für verschiedene Steine und Materialien es überhaupt gibt, die man verbauen kann (bei denen man vorher gar nicht wusste, dass es die gibt), was für Maschinen es gibt und wie man die bedient. Ich fahre am liebsten den Radlader auf unserem Bauhof und den Kran. Braucht zwar Übung und den Führerschein, aber ist echt cool.“

Was liebst du an deinem Job?

„Ich liebe es, dass man draußen arbeitet, dass man mit den Händen und mit dem Köpfle arbeiten muss und dass man große Maschinen fahren kann. Es ist immer wieder was Neues, was man auf der Baustelle sieht und lernt. Und dass einem da nie langweilig wird. Man muss es auch lieben, im Team zu arbeiten, weil ohne ein gutes Team würde gar nichts funktionieren.“

Wem würdest du eine solche Ausbildung empfehlen?

„Allen, die handwerklich begabt sind, die gerne draußen arbeiten, die gerne was mit ihren eigenen Händen erstellen, die eine Vision haben und auch ein bisschen künstlerisch begabt sind. Man muss schon auch mitdenken auf der Baustelle. Das ist jetzt nicht so was man immer denkt: 'Ja, der dumme Maurer'. Es gehört schon viel dazu, ein Haus zu bauen. Eine Maurerausbildung ist ja nicht nur die Ausbildung, da kann man ja noch viel draus machen. Zum Beispiel seinen Meister oder seinen Techniker oder weitere Fortbildungen, da kann man wirklich was Großes gestalten. Wenn man dann abends heim geht von der Baustelle und sieht was man heute gemacht hat – das ist schon geil.“

SWR3 Carolin Haag

Eckdaten

Ausbildungsdauer: keine Angaben

1. Ausbildungsjahr: keine Angaben

2. Ausbildungsjahr: keine Angaben

3. Ausbildungsjahr: keine Angaben

Was tust du in deinem Job?

„Grob gesagt passe ich Leuten Hörsysteme an, mache mit ihnen Hörtests, dann schaue ich, welches Gerät oder welches System am besten zu dem Kunden passt – zu seinem Alltag, ist er zum Beispiel noch berufstätig? Ist er schon Rentner? Trifft er sich viel mit anderen oder ist er eher ruhig und daheim? Außerdem: Rechnungen schreiben und Kostenvoranschläge – Büroarbeit ist auf jeden Fall auch ein großer Teil meiner Ausbildung.“

Was liebst du an deinem Job?

„Mich macht das einfach total glücklich, dass ich Leuten so ein Glück bereiten kann. Die kommen dann zu uns und hören wieder so Kleinigkeiten wie Vogelgezwitscher. Ich hatte auch schon ein paar Kunden hier sitzen, die wirklich Tränen in den Augen hatten, weil sie das Kuli-Klicken wieder gehört haben. Da merke ich dann auch, dass mein Beruf so wichtig ist.“

Was hat dich in deiner Ausbildung überrascht?

„Einfach, wie klein die Hörgeräte auch sein können. Es gibt auch Hörgeräte, die sitzen nur im Gehörgang, die sieht man überhaupt nicht mehr. Hörgeräte können auch mit dem Handy oder mit dem Fernseher verbunden werden.“

Wem würdest du eine solche Ausbildung empfehlen?

„Man muss ein bisschen geduldig mit den Menschen sein. Wenn sie nicht genau wissen, was auf sie zukommt, dann muss man natürlich auch ein bisschen Feingefühl haben, Einfühlungsvermögen und auf jeden Fall ein bisschen Gefühl in den Fingern, weil so winzig kleine Teile oder auch die Schrauben, die sind so winzig, wenn du die verlierst sind die weg.“

Hast Du Zukunftssorgen?

„Nein, weil Hörgeräte werden immer gebraucht. Und die Hörgeräteträger werden auch immer jünger. Viele, die dann im Alltag auch schon merken, dass sie Probleme bekommen, kommen immer früher. Und deshalb wird der Beruf so schnell nicht von der Bildfläche verschwinden.“

SWR3 Carolin Rübenacke

Eckdaten

Ausbildungsdauer: 36 Monate

1. Ausbildungsjahr: 930 Euro

2. Ausbildungsjahr: 1.002 Euro

3. Ausbildungsjahr: keine Angaben

Was tust du in deinem Job?

„Die Kauffrau im E-Commerce ist eine Verschmelzung aus Kaufleuten und Marketing. Ich sorge dafür, dass alles gut aussieht, dass der Kunde die Bilder hat, die er dazu sehen möchte, dass er in den Texten findet, was speziell an dem Produkt ist. Aber auch welche Maße es hat und aus welchem Material es ist – einfach die grundlegenden Eigenschaften. Was eine Kauffrau im E-Commerce tut, ist extrem davon abhängig, in welcher Firma sie ist. Andere sind auch in Marketingagenturen und sind da auch damit beschäftigt meinetwegen Werbevideos zu machen, ganze Online-Auftritte noch neu aufzubereiten für Kunden. Ein unglaublich vielfältiger Job.“

Wem würdest du eine solche Ausbildung empfehlen?

„Man muss auf jeden Fall Spaß daran haben, an Computern zu arbeiten. Man muss ein bisschen Fantasie mitbringen, um vielleicht auch mal Bilder erstellen zu können, Spaß daran haben neues zu lernen. Der E-Commerce hört jetzt nicht auf sich zu entwickeln. Das was wir jetzt lernen wird in fünf Jahren vielleicht schon wieder völlig überholt sein.“

Hast du Zukunftssorgen?

„Ich glaube der E-Commerce ist zu einem großen Teil die Zukunft. Die Ausbildung wurde ja nicht umsonst gewünscht von den ganzen Firmen. Denn das ist das, wohin sich viele Firmen immer weiter entwickeln werden und womit sie jetzt vorsorgen für die Zukunft. Viele von uns kommen in völlig neue Abteilungen in Firmen, die erst einen Onlineshop aufbauen. Das heißt wir sind erst der Anfang.“

SWR3 Fotograf: Rainer Deuschle Digitale Bildbearbeitung

Eckdaten

Ausbildungsdauer: 36 Monate

1. Ausbildungsjahr: 952 Euro

2. Ausbildungsjahr: 1.026 Euro

3. Ausbildungsjahr: 1.113 Euro

Was tust du in deinem Job?

„Ich administriere verschiedene Netzwerkgeräte, die mit Sicherheit zu tun haben. Damit haben wir halt die Verantwortung für die Netzwerksicherheit von ganzen Städten und Gemeinden. Also wie man das jetzt beispielsweise beim Beantragen von einem Ausweis im Bürgerbüro kennt. Oder wenn man beim Falschparken einen Strafzettel bekommt. Dahinter stehen riesige IT-Systeme und unser Job ist die Sicherheit zu garantieren.“

Was liebst du an deinem Job?

„Also auf jeden Fall den Kontakt mit den netten Kollegen, aber auch den Kontakt zu den Kunden. Mann arbeitet extrem viel mit verschiedensten Leuten zusammen. Man hat verschiedene Probleme, mit denen man jeden Tag kämpfen muss. Es gibt immer wieder Angriffe, denen man vorbeugen muss. Und wie man so über ITler urteilt, hab ich auch eine Vorliebe für guten Kaffee. “

Was hat dich in der Ausbildung überrascht?

„Mich hat ziemlich viel überrascht. Da eröffnen sich riesige Gebiete. Es ist schon ziemlich breit gefächert in der Ausbildung, weil man ja im Prinzip ein Basiswissen erlangt für alle weiteren Bereiche, für die man sich nach der Ausbildung spezialisieren oder weiterbilden kann. Weil: Wer die Ausbildung macht, hat auf jeden Fall noch nicht seinen letztendlichen Job, sondern da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Es gibt auch nur Beraterfunktionen in der IT, wo man dann viel reist und viele Dienstreisen hat. Also es ist durchaus auch was für Menschen, die gerne unterwegs sein wollen.“

Wem würdest du eine solche Ausbildung empfehlen?

„Grundsätzlich jedem, der Interesse an der IT zeigt, Zocken mal außen vorgenommen. Damit hat man beim Arbeiten im Regelfall nicht so viel zu tun, außer man ist direkt bei irgendeinem Gaming-Hersteller angestellt. Alle, die gut logisch denken können, ganz wichtig. Mathe ist dabei – also man darf jetzt auch nicht gerade einen Hass auf Mathe haben. Alle, die gerne mit dem Kopf arbeiten, wobei sich jetzt in manchen Bereichen die Serverfarmen auch nicht allein ins Rechenzentrum tragen.“

SWR3 Philip Schnur

Eckdaten

Ausbildungsdauer: 36 Monate

1. Ausbildungsjahr: 1.018 Euro

2. Ausbildungsjahr: 1.069 Euro

3. Ausbildungsjahr: 1.115 Euro

Was tust du in deinem Job?

„Wir sind 'Herr der Maschinen', sage ich jetzt mal. Also wir springen auf jeden Fall nicht mehr im Abwasser herum. Das war vielleicht vor 50 Jahren der Fall. Aber heutzutage haben wir in der Regel gar keinen Kontakt mehr mit dem Wasser, sondern überwachen die Anlagenteile, damit die in Ordnung laufen.“

Was liebst du an deinem Job?

„Im Großen und Ganzen ist jeder Tag unterschiedlich. An dem einen Tag muss man zum Beispiel den Klärschlamm transportieren, an einem anderen Tag fällt eine Maschine aus, die man reparieren muss. Und man hat auch Aufgaben eines Gärtners, das heißt: Rasen mähen oder Hecken schneiden.“

Was hat dich in der Ausbildung überrascht?

„Am allermeisten hat mich eigentlich die Abwassermenge, die pro Sekunde anfällt, überrascht. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Regenüberlaufbecken fassen zum Teil 700 oder 800 Kubikmeter und ich habe nie gedacht, als ich davor gestanden habe, dass die mal voll werden. Das habe ich auch als ich in der Ausbildung war noch einen Arbeitskollegen gefragt. Sag mal, war das Becken jemals schon mal voll? Da hat er zu mir gesagt „Das Becken ist fast bei jedem Regenereignis voll.“ Und als es das erste Mal etwas stärker geregnet hat und das Becken voll war, war ich komplett perplex.“

Hast du Zukunftssorgen?

„Aktuell habe ich überhaupt keine Zukunftssorgen. Und das wird sich auch in den nächsten zwanzig oder dreißig Jahren auf jeden Fall nicht ändern. Solange es Menschen gibt entsteht Abwasser und das muss gereinigt werden. Bis solche Anlagen komplett eigenständig ohne Menschen laufen können, wird es noch möglicherweise Jahrzehnte und Jahrhunderte dauern. Wenn überhaupt.“

Wem würdest du eine solche Ausbildung empfehlen?

„Die Ausbildung würde ich für jeden Fall Menschen empfehlen, die Spaß und Interesse im Bereich der Chemie und Biologie haben. Man muss im Labor arbeiten oder man hat handwerkliche Tätigkeiten. Also Grundkenntnisse muss man auf jeden Fall haben, man muss jetzt aber kein Schlossermeister sein.“

SWR3 David Voglar

Eckdaten

Ausbildungsdauer: 36 Monate

1. Ausbildungsjahr: 767 Euro

2. Ausbildungsjahr: 878 Euro

3. Ausbildungsjahr: 996 Euro

Was tust du in deinem Job?

„Ich könnte theoretisch alles im Hotel machen – also an der Rezeption, Check-In, Check-Out, aber auch ein bisschen Verwaltungsarbeit und Veranstaltungen. Aktiv dabei sein und schauen wie man die Veranstaltung verbessern kann. Dann Frühstücksservice, abends oder mittags im Restaurant Service machen und dann eben auch die Arbeit auf der Etage, das ist auch körperlich gut anstrengend. Es gibt viele, die sagen: 'Die ist doch nur Putzfrau!' Aber man ist dafür verantwortlich, dass die Gäste auch wirklich rundum zufrieden sind. Also das ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Job.“

Was liebst du an deinem Job?

„Dass es so abwechslungsreich ist. Also man kann ja überall im Hotel eingesetzt werden, man hat immer mit Menschen zu tun und das ist einfach schön. Selbst wenn man dann vielleicht einen nicht so guten Tag hat – das geht ja jedem mal so – wenn man dann mit den Gästen ist oder ihnen was helfen kann – es macht einfach Spaß.“

Hast du Zukunftssorgen – vor allem aktuell wegen der Corona-Pandemie?

„Also ein Stück weit schon, wenn man merkt, es wird alles ein bisschen kleiner. Und es wird einfach ein bisschen enger auch. Aber andererseits denke ich, dass es nie ganz aussterben wird, weil es bleibt immer ein bisschen Zufluchtsort, wenn man dann ins Stammrestaurant oder Stammhotel gehen kann. Und es ist dann einfach eine Oase, die dann trotzdem schön ist, auch wenn es gerade draußen in der Welt nicht so toll ist. Ich denke, das geht auf jeden Fall weiter.“

Wem würdest du eine solche Ausbildung empfehlen?

„Auf jeden Fall jemandem, der offen ist und auch auf Gäste zugehen kann und offen kommunizieren kann. Und der einfach Spaß hat – auch wenn es vielleicht mal ein bisschen stressig ist. Dann als Team zusammenzuhalten und einfach zusammenzuarbeiten und zu sagen: 'Okay, dann bleibe ich eben bisschen länger da, weil ich weiß, meine Kollegen stehen in der Scheiße, aber denen helfe ich jetzt.'“

Zupfinstrumentenmacher*in: „Bei Gitarren geht es dann wirklich um den Zehntelmillimeter“

SWR3 Julius Pütz

Eckdaten

Ausbildungsdauer: keine Angaben

1. Ausbildungsjahr: keine Angaben

2. Ausbildungsjahr: keine Angaben

3. Ausbildungsjahr: keine Angaben

Was tust du in deinem Job?

„Hauptsächlich ist es Zupfinstrumente bauen oder reparieren. Vor allem Gitarren, aber auch theoretisch Sachen wie Mandolinen, Banjos, Ukulelen oder Lauten. Reparatur ist tatsächlich ein relativ großer Sektor. Es gibt viele kleine Betriebe, die quasi ausschließlich Gitarren reparieren. Neubau ist auf jeden Fall auch spannend. Aber dann muss eben auch wissen, dass man dann halt auch da einsteigen will, in diese Welt von den Premium-Gitarren. Wenn man dann als Neubaubetrieb im Handwerk bestehen will, dann muss man halt auch wirklich sehr gute Gitarren bauen.“

Was liebst du an deinem Job?

„Dass es so eine Mischung ist aus Handwerk und Musik ist. Es ist zwar eher Handwerk, aber man hat halt immer die Musik dabei. Es geht immer darum: 'Wie klingt das am Ende? Wie ist die Akustik davon? Was kann man am Ende musikalisch damit machen?' Und auch das Handwerkliche ist super interessant bei dem Beruf. Weil man immer quasi mit den besten Hölzern arbeiten muss, die man da hat, weil man halt so einen Premiumartikel daraus baut, dass es schwachsinnig wäre, irgendwelches billiges Holz zu verwenden.“

Wem würdest du eine solche Ausbildung empfehlen?

„Es ist was für alle Leute, die Spaß haben am handwerklichen Arbeiten. Und das andere wäre dann, dass man vielleicht auch ein bisschen Verbindung hat zur Musik und auch ein bisschen Interesse hat an Musikern und an der ganzen Welt die damit zusammenhängt. Und man muss ein sehr genauer Mensch sein. Man muss sehr genau arbeiten können. Bei Gitarren und bei anderen Musikinstrumenten geht es dann wirklich um den Zehntelmillimeter.“

SWR3 Eliza Frey

Eckdaten

Ausbildungsdauer: 42 Monate

1. Ausbildungsjahr: 453 Euro

2. Aubsildungsjahr: 551 Euro

3. Ausbildungsjahr: 705 Euro

4. Ausbildungsjahr: 822 Euro

Was tust du in deinem Job?

„Zum einen mache ich viele Einlagen – also wir schauen uns dann den Fuß an, schauen uns das Gangbild an und bauen dann eben die passende Einlage. Dann gibt es oftmals noch orthopädische Maßschuhe. Unsere Aufgabe ist dann quasi einen Schuh für die Leute zu machen, der dann optimal passt und mit dem sie dann auch wieder ganz normal am Alltag teilnehmen können und ganz normal laufen können. Es ist auch nicht mehr wie früher, dass das ein schwarzer Klumpen am Fuß ist – sondern wir wollen auch einen möglichst schönen Schuh bauen.“

Was liebst du an deinem Job?

„Warum ich überhaupt einen handwerklichen Beruf machen wollte war, um am Ende des Tages zu sehen, was ich gemacht habe. Ich habe es in den Händen und ich sehe es. Und wenn das einfach noch einen tieferen Sinn hat und jemand aus dem Laden geht und strahlt und glücklich ist, dass alles passt, dass er laufen kann und alles super ist, dem das Hilfsmittel dann auch einfach noch gefällt und er sagt 'Oh das habt ihr toll gemacht', dann ist das halt ein schönes Gefühl. Dann weiß ich: 'Ok – meine Arbeit hat einen Sinn.'“

Hast du Zukunftssorgen?

„Nein – Zukunftssorgen auf keinen Fall. Es gibt so viele Menschen, die darauf angewiesen sind. Die Bevölkerung wird immer älter und all die Leute kommen zu uns und wollen versorgt werden. Das wird eher immer mehr.“

Wem würdest du eine solche Ausbildung empfehlen?

„Auf jeden Fall sollte die Intention da sein, Menschen helfen zu wollen. Man sollte vielleicht keine Angst haben, Menschen anzufassen – das ist wichtig: Beim Gipsabdruck muss ich den Fuß in die Hand nehmen, muss ich schauen, was der hat. Und ich sollte interessiert sein am handwerklichen und auch an dem medizinischen Hintergrundwissen. Das ist ganz wichtig einfach auch um festzulegen: Was braucht der Kunde.“

SWR3 Marius Rudolf

Eckdaten

Ausbildungsdauer: 42 Monate

1. Ausbildungsjahr: 969 Euro

2. Ausbildungsjahr: 1.043 Euro

3. Ausbildungsjahr: 1.129 Euro

4. Ausbildungsjahr: 1.203 Euro

Was tust du in deinem Job?

„Wir machen theoretisch alles: Von neue Reifen aufs Auto ziehen, bis zu Inspektionen, bis zu Motorwechsel, bis Winschutzscheiben reparieren – wir kümmern uns einfach um alles, was am Auto anfällt und was mit dem Auto zu tun hat.“

Was liebst du an deinem Job?

„Ich stehe auf Tuning, ich stehe auf schnelle Autos und ich finde es einfach faszinierend zu verstehen, was in diesem Auto passiert – wie man an einem Auto arbeitet einfach.“

Was hat dich in der Ausbildung überrascht?

„Was inzwischen auch für eine enorme Computertechnik hinter diesen Autos steht – also es ist mehr als nur: Da dreht sich ein Motor drin. Das Thema elektrisches Fahren spielt in der Ausbildung natürlich eine Rolle – das heißt: Wir haben als normale Pkw-Mechatroniker natürlich schon einen gewissen Schwerpunkt auf das Ganze, aber es gibt natürlich dann noch die Möglichkeit, dass man nicht eine Ausbildung als klassischer Pkw-Mechatroniker macht, sondern wirklich eine Ausbildung als Mechatroniker für Hochvolttechnik. Die fokussieren sich dann wirklich mit Hauptteil auf diese Elektrotechnik, aber auch wir als 'normale' Pkw-Mechatroniker haben natürlich auch einen gewissen Schwerpunkt darauf, weil es halt einfach ein Zukunftsthema ist.“

Hast du Zukunftssorgen?

„Nein. Ich habe tatsächlich in meinem Beruf keine Zukunftssorgen, einfach weil Autos benötigt werden und eben genauso die Leute, die sich darum kümmern.“

Wem würdest du eine solche Ausbildung empfehlen?

„Ich würde so eine Ausbildung Leuten empfehlen, die technisch interessiert sind, die Spaß an Autos haben und die sich gerne mit dem Thema befassen, wie es mit der Automobilität weitergeht.“

SWR3 Hamlet Harutyunyan

Eckdaten

Ausbildungsdauer: 36 Monate

1. Ausbildungsjahr: 1.140,69 Euro

2. Ausbildungsjahr: 1.202,07 Euro

3. Ausbildungsjahr: 1.303,38 Euro

Ab April 2021:

1. Ausbildungsjahr: 1.165,69 Euro

2. Ausbildungsjahr: 1.232,07 Euro

3. Ausbildungsjahr: 1328,38 Euro

Die oben angegebenen Zahlen sind aus dem Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes.

Was tust du in deinem Job?

„Als Pflegefachkraft habe ich Verantwortung für die Behandlungspflege, Medikamente richten und verabreichen, Kommunikation mit den Ärzten, Essen anreichen, Betreuung von Bewohnern und Angehörigen.“

Was liebst du an deinem Job?

„Die Kommunikation mit den Menschen. Wir haben Bewohner, die gerne von ihrer Geschichte und ihren Lebenserfahrungen erzählen. Wir haben auch Bewohner, die wollen etwas über mich wissen. Dann erzähle ich von mir – das mag ich sehr.“

Was hat dich in der Ausbildung überrascht?

„Für mich war es sehr schwer mir vorzustellen, wie ich bei einem sterbenden Menschen stehen kann und jemanden beim Sterben begleiten kann. Da bin ich überrascht, dass mein Kopf und meine Gefühle so umgestellt werden können. Das ist eine sehr große Überraschung für mich.“

Hast du Zukunftssorgen?

„Es ist kein Geheimnis: Die alten Menschen werden mehr und dann werden die Pfelgekräfte auch mehr gebraucht. Und ab Mai mache ich eine Weiterbildung für Pflegemanagement. Mein Ziel ist, einen eigenen Ambulanzdienst zu gründen.“

Wem würdest du die Ausbildung empfehlen?

„Allen, die wissen, was Verantwortungsbewusstsein ist, denen würde ich das empfehlen. Die Fähigkeit, mit Menschen zu kommunizieren, und Geduld zu haben, das ist auch sehr wichtig. Was in der Ausbildung gut ist: Dort lernt man das auch.“