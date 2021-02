Bio-Gemüse vom Bauern nebenan kaufen – das ist der Wunschtraum von vielen. Die Realität sieht dann im Supermarkt meistens anders aus: Da sind die Bio-Gurken, die aus Spanien eingeflogen sind. Und die Nicht-Bio Gurken, die aber dafür aus der Region kommen. Das macht das bewusste und umweltfreundliche Einkaufen gar nicht so einfach.

Bio oder Regionalität? Wie löse ich dieses Dilemma? Alice Thiel-Sonnen aus der SWR-Umweltredaktion hat Antworten:

Das hängt auch von der Jahreszeit ab: Im Sommer hat die Salatgurke auch in Deutschland Saison – dann solltest du auch zu regionaler Ware von hier greifen. Denn lange Transportwege sind nicht gut fürs Klima. Das „Bio“ bei der Gurke hat natürlich das Plus: Bioanbau ist gut für fruchtbaren Boden und für Artenvielfalt – also am besten wäre ein Biogurke aus der Region.

Gewächshaus-Gurke hat eine schlechte Klimabilanz

Das funktioniert aber nur im Sommer bei uns: Denn dann ist Gurkensaison. Wenn ich im Winter eine Salatgurke kaufe, dann hat die in südlichen Ländern ja viel bessere Bedingungen zu wachsen. In Deutschland geht dann kein Freilandanbau: Da heißt es dann Gewächshaus und das womöglich noch beheizt. Also: Viel Energieaufwand – da kann sogar die konventionelle Gurke aus Spanien plötzlich die bessere Klimabilanz haben.

Das Abwägen beim Einkauf ist leider immer etwas kompliziert: Bio ist nicht immer besser als konventionelles Gemüse. Man kann aber sagen: Wenn das Gemüse grade Saison hat und es aus der Region kommt und dann auch noch Bio ist – dann ist es, was die Klimawirkung angeht, optimal.

Auf Mango und Ananas verzichten?

Bio, saisonal und regional: Das sieht aber dann schlecht aus für Mango oder Ananas – also Sachen, die bei uns gar nicht wachsen. Muss ich die dann als klimabewusster Konsument vom Einkaufszettel streichen? Wenn man ganz konsequent ist – ja.

Und wenn man sich sowas trotzdem ab und zu gönnen will, dann sollte man wenigstens zur weniger schlimmen Variante greifen: Der weite Transport schlägt bei diesen exotischen Früchten negativ zu Buche. Und grade Ananas und Mango kommen oft per Flieger – weil das schneller geht und die Früchte so nicht verderben. Das ist dann etwa 50-mal schädlicher fürs Klima als beim Transport per Schiff.

Woran erkennst du, auf welchem Weg das Obst zu dir gekommen ist?

Es gibt bei uns kein Kennzeichen, an dem du Obst erkennen kannst, das mit dem Flugzeug transportiert wurde. Manchmal steht es auf dem Obst – aber so weit wie die Schweiz und Österreich zum Beispiel, wo Discounter damit werben, dass sie kein Flugobst verkaufen, sind wir noch nicht.

Klimabewusst einkaufen heißt also: exotische Früchte – na gut, ab und zu, aber auf keinen Fall per Flugzeug transportiert. Aber sowas wie „Erdbeeren im Winter“ – das ist einfach tabu. Da gilt: saisonal, regional, bio – diese Kombination ist fürs Klima am besten.