Lehrer im Interview: Bob Blume über veraltete Notengebung

Am Nachmittag sprechen wir von 16 bis 17 Uhr mit dem Gymnasiallehrer Bob Blume. Das Thema passend zum baldigen Schuljahresende: Sind Noten noch die ideale Methode, Schüler zu bewerten? Dazu werden Fragen von euch beantwortet. Ihr könnt über das Studiofeedback oder via Whatsapp (07221 2011) Fragen an Bob Blume stellen.

Wer ist Bob Blume? Bob Blume lebt mit seiner Familie in Bühl, in der Nähe von Baden-Baden (Baden-Württemberg). Der 38-Jährige ist Lehrer an dem Windeck-Gymnasium. Dort unterrichtet er die Fächer Deutsch, Englisch und Geschichte. Dieses Jahr gewann er den Preis als Blogger des Jahres 2022, denn Bob Blume ist mehr als nur ein Lehrer: Seit einigen Jahren arbeitet er auch als Autor, Referent und hat einen eigenen Youtube-Kanal. Zudem ist er auf Twitter (@bob_blume) und Instagram (@Netzlehrer) aktiv.

Noten in der Schule

1938 wurde die Note Sechs in Deutschland eingeführt. Vor dem 20. Jahrhundert war das Spektrum der Noten mancherorts auf drei oder vier Noten begrenzt. Vermutlich wurde die Notenskala erweitert, weil zu häufig die Note drei vergeben wurde. Somit sind Noten in der Schule schon lange ein Thema. Doch ob die Benotung von Schulleistungen sinnvoll ist, das bezweifelt Bob Blume. Jeden Tag vergibt er Noten, doch das findet er nicht mehr zeitgemäß.

3 Gründe, warum Bob Blume Schulnoten überflüssig findet

Schulnoten halten nicht, was sie versprechen: Anstatt einer Rückmeldung, verhindern sie das Lernen eher. Lernen wird zum Austausch gegen Ziffern: Sie sagen allerdings nichts über die Qualität der Leistung aus. Noten haben zu großen Stellenwert, obwohl sie eigentlich wenig leisten.

Das Dilemma mit den Schulnoten

Wo gibt es die größten Baustellen im Schulsystem?

Blume könnte so einige Dinge aufzählen, die im Bereich Schule gerade problematisch sind. Aber vor allem sagt er dazu:

Der Anspruch, der an Schule gestellt wird, passt nicht mit den Mitteln zusammen, die sie bekommt. Man muss also immer mehr in immer weniger Zeit machen: Von Digitalisierung bis Integration, von Schulentwicklung bis Bürokratie. Das bringt viele an den Rand zum Kollaps und Lehrende wie Schüler*innen in erheblichen Stress, der nicht selten bis zum Burnout führt.

Was können Lehrkräfte und Schüler daran ändern?

Vor allem die Rahmenbedingungen müssten sich ändern, so Blume. Weniger Stoff, der vermittelt werden muss und dafür vertiefendes Lernen. So würde es sich der Gymnasiallehrer aus Bühl. Ebenso sollten Schüler stärker einbezogen werden und die Themen näher am Alltag der Schüler gestalten. Zudem können Lehrer Druck herausnehmen, indem sie den Schülern Vertrauen entgegenbringen, denn gemeinsames Lernen sei wichtiger als der nächste Test.

Was können Eltern daran ändern?

Zunächst einmal ist eine freundliche, zugewandte Kommunikation wichtig. Aber die Haltung sollte sein: Was hat mein Kind gelernt, wie kann ich unterstützen? Nicht: Welches Kapitel, wie viel Stoff.

Dies seien irrelevante Faktoren, wenn es darum geht, für das Leben und Arbeiten nach der Schule zu lernen.