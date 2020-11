Die besten Serien von A bis Z kennt ihr auswendig, das Bücherregal ist abgestaubt und die Sockenschublade habt ihr nach Farben sortiert: Hallo November 2020 oder auch langweiligster Monat des Jahres. Zeit für Spaß und Abwechslung mit den SWR3 Samstagsspielen!





Auf andere Gedanken kommen und mit ein bisschen Glück auch noch etwas gewinnen – das könnt ihr am 21.11., 28.11. und 5.12. zusammen mit SWR3. Macht euch mit eurer Familie bereit für die SWR3 Samstagsspiele!

Stündlich Brettspielpakete gewinnen

Von 13 bis 19 Uhr könnt ihr mitspielen und miträtseln: Wir haben uns zwölf Spiele ausgedacht, die euch die Langeweile vertreiben! Alles was ihr dazu braucht sind Stift, Papier und ein Telefon, damit ihr uns eure Lösungen sagen könnt.

Sobald die Moderatorin oder der Moderator euch dazu auffordert, die richtige Lösung zu nennen, schnell unter 07221 2011 anrufen: Habt ihr Glück und eure Lösung kommt ins Radio, gewinnt ihr ein Brettspielpaket bestehend aus sechs Spielen.

Dieser Gewinn wird nicht aus dem Rundfunkbeitrag finanziert. Spender der Brettspiele-Sets ist Ravensburger.

Teilnahmebedingungen

Diese Teilnahmebedingungen gelten für das Gewinnspiel um ein Spielepaket, das von SWR3 veranstaltet wird. Verantwortlich für das Gewinnspiel ist der Südwestrundfunk - Anstalt des öffentlichen Rechts - vertreten durch den Intendanten, Kai Gniffke, Hans-Bredow-Straße, 76530 Baden-Baden, kurz SWR.

Das Gewinnspiel findet am 21.11.2020, am 28.11.2020 und am 5.12.2020 im Programm von SWR3 statt, jeweils zwischen 13 Uhr und 19 Uhr gibt es pro Stunde zwei Spielrunden. Registrieren kann man sich, für jede Spielrunde neu, per Anruf unter der 07221 2011, nachdem der Moderator im Programm von SWR3 dazu aufgerufen hat.

Gewinn

Ein Spielepaket (Krazy Pix, Big Money, kNOW!, 3D Labyrinth, Red Peak, Level 8) und das Rekord-Buch „Guinness World Records 2021“ von Ravensburger.

Durchführung des Gewinnspiels

Gewinnt der Gewinnspielteilnehmer seine Spielrunde, gewinnt er ein Spielepaket.

Hinweise zum Gewinn

Eine Barauszahlung des Gewinns oder eine Umwandlung in andere Sachpreise ist nicht möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar (auch nicht innerhalb der Familie), ein Weiterverkauf ist nicht erlaubt.

Sonstiges

Bei dem Gewinn handelt es sich nicht um vom SWR verantwortete Produkte. Verantwortlicher Hersteller ist die Ravensburger Verlag GmbH, Ravensburg.

Die Versendung des Gewinnpaketes erfolgt durch den Gewinnspender, die Firma Ravensburger Verlag GmbH, frei Haus. Zu diesem Zweck werden die Gewinnernamen und Gewinneradressen an den Gewinnspender weitergegeben.

Der/die Teilnehmer/in erklärt sich damit einverstanden, dass seine/ihre persönlichen Daten zum Zweck der Organisation und Durchführung des Gewinnspiels gespeichert und genutzt werden.

Jeder/jede Teilnehmer/in erklärt sich auch damit einverstanden, dass sein/ihr Name, sein/ihr Wohnort sowie Gespräche mit ihm/ihr im Programm von SWR3 veröffentlicht werden.

Der/die Gewinner/in erklärt sich auch bereit, für eine weitergehende Berichterstattung zur Verfügung zu stehen. Eine Weitergabe der Daten zu werblichen Zwecken erfolgt nicht. Den Teilnehmern stehen gesetzliche Auskunfts-, Änderungs- und Widerrufsrechte zu. Mehr Informationen zum Datenschutz gibt es auf https://www.swr3.de/datenschutz.

Der SWR ist in diesem Zusammenhang auch berechtigt, die Daten des/der Gewinners/Gewinnerin an den Kooperationspartner und dessen Ausführungsgehilfen zu übermitteln, um die Durchführung des Gewinns zu ermöglichen.

Der SWR ist ebenso berechtigt, den Namen, den Wohnort des/der Gewinners/Gewinnerin, zum Zwecke der Berichterstattung über das Gewinnspiel, auch an andere Medienunternehmen weiter zu geben.

Der SWR behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen vorzeitig zu beenden oder den Spielmodus zu ändern. Dies gilt insbesondere falls eine ordnungsgemäße Durchführung pandemiebedingt, aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht möglich ist. Den Teilnehmern stehen in diesem Fall keinerlei Ansprüche gegen den SWR oder die Ravensburger Verlag GmbH zu.

Der SWR kann Teilnehmende aus wichtigem Grund vom Gewinnspiel ausschließen, insbesondere wenn der berechtigte Verdacht oder Nachweis falscher Angaben, Manipulation oder Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen oder sonstige unerlaubte Handlungen vorliegt. Die Teilnahme über Gewinnspielvereine, automatisierte Dienste oder sonstige Dienstleister ist nicht zulässig.

MitarbeiterInnen und Angehörige des SWR, der SWR Media Services GmbH, der ARD sowie etwaiger Kooperationspartner dürfen nicht teilnehmen.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.