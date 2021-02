Wenn neue Kinofilme produziert werden, ist es oft unmöglich, direkt an den Drehort zu kommen. Ganz anders ist es im hessischen Kronberg, wo gerade Filmstar Kristen Stewart Szenen für den neuen Film über Lady Diana dreht.

Kristen Stewart spielt Lady Diana in Kronberg

Ausgerechnet das hessische Kronberg hat sich die Produktion für den neuen Film über Lady Diana ausgesucht. Filmstar Kristen Stewart, zum Beispiel bekannt durch die Verfilmung der Twilight-Romane, dreht zurzeit als Lady Diana im Schloss Friedrichshof. Royal ist der Ort zumindest schon mal, es handelt sich nämlich um die ehemalige Residenz der deutschen Kaiserin Victoria. Im Film wird das Schloss wohl den Ort darstellen an dem Lady Diana beschloss, sich von Prinz Charles zu trennen.

Dezember 1991: In der Ehe zwischen dem Prinzen und der Prinzessin von Wales herrscht seit langem Eiszeit. Trotz der wilden Gerüchte über Affären und eine Scheidung wird für die Weihnachtsfeierlichkeiten auf dem königlichen Landsitz Sandringham ein Frieden verhängt. Es wird gegessen und getrunken, geschossen und gejagt. Diana kennt das Spiel. Dieses Jahr wird es eine ganz andere Wendung nehmen. Produktionsfirma Komplizenfilm

Die Prinzessin wäre in diesem Jahr 60 Jahre alt gworden. 24 Jahre ist es her, dass sie bei einem Autounfall ums Leben kam.

So sieht es am Drehort aus

Spencer-Drehort in Kronberg ganz unerwartet

Wenn Hollywood-Schauspieler anreisen und Filme für große Blockbuster gedreht werden, wird oft alles abgeriegelt und abgesperrt, sodass man kaum etwas von den Dreharbeiten mitbekommt. Etwas anders läuft es in Kronberg. Da die Pressestelle nur sehr wenig Auskunft gibt, könnte man erwarten, dass man vor Ort nicht weit kommt. Aber ganz im Gegenteil. Das Schlosstor ist offen und jeder hat die Chance, um das pompöse Schloss herum zu spazieren. Klar, Flimstars entdeckt man dort nicht, aber es stehen durchaus viele große LKWs für das Filmequipment herum, ein Kamerakran ist aufgebaut und teilweise stehen Gerüste am Schloss, die die Fenster mit großen schwarzen Laken abdunkeln.

Die Premiere für Spencer ist für kommenden Herbst geplant, in die deutschen Kinos kommt er Anfang 2022. Bald kann die ganze Welt also sehen, wie schön es bei uns in SWR3Land ist.

Große Drehorte in SWR3Land sind selten

Wenn man Drehorte von großen Filmproduktionen in SWR3Land finden will, muss man schon ganz genau hinschauen. Einer der wohl bekanntesten Filme, der bei uns gedreht wurde, ist Der Name der Rose mit Sean Connery im hessichen Kloster Eberbach. Allerdings ist das schon 35 Jahre her. Etwas neuer, dafür aber auch unbekannter, ist der Horrofilm A Cure for Wellness, der auf der Burg Hohenzollern bei Tübingen zumindest zum Teil entstanden ist. Ansonsten findet man etwas kleinere, deutsche Produktionen wie What a Man mit Matthias Schweighöfer in Frankfurt oder Rush, ein Film über Niki Lauda im baden-württembergischen Michelbach. So richtig große Blockbuster waren also nur selten bei uns zu finden. Jetzt ist ein neuer dazugekommen.