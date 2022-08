Seit Mitte August ist die Höhe der Gasumlage bekannt. Ab Oktober werden 2,4 Cent pro Kilowattstunde auf den aktuellen Gaspreis aufgeschlagen. Das ist mit erheblichen Mehrkosten für den Verbraucher verbunden. Doch wie hoch die Kosten wirklich werden, ist sehr individuell. Der Grund ist der Jahresverbrauch in Kilowattstunden. Je höher der Verbrauch jährlich ist, desto höher auch die Gasumlage. Das trifft sowohl Einzelhaushalte als auch Unternehmen. Was genau dahinter steckt, könnt ihr hier im Detail lesen:

Gasumlage-Rechner

Mit dem Gasumlage-Rechner erfahrt ihr, wie viel Gasumlage ihr bezahlen müsst. Wie er funktioniert? Ganz einfach! Tragt in das Feld euren Jahresverbrauch ein. Diesen findet ihr auf der letzten Nebenkostenabrechnung. Anschließend zeigt euch der Rechner, wie hoch die Mehrkosten, also die Gasumlage, sein werden und wie viel Steuern darauf noch entfallen. Der Plan der Bundesregierung sieht vor, dass die Mehrwertsteuer statt 19 auf 7 Prozent gesenkt werden wird. Daher seht ihr in den Ergebnissen beide Angaben.

Gasumlage berechnen Hier kannst du deine zu erwartenden Kosten für die Gasumlage berechnen. Verbrauch in kWh / Jahr Nur Zahlen, kein Leerzeichen, Punkt oder Komma. Berechnen

Heizkosten sparen kann helfen

Wer den hohen Kosten entgegenwirken will, kann jetzt schon etwas tun: Habt ihr schon mal eure Heizkurve gecheckt? Oder habt ihr eure Fenster geprüft, ob diese wirklich dicht sind? Wie ihr das überprüfen könnt und weitere Tipps haben wir einmal für euch zusammengestellt: