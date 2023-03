per E-Mail teilen

Mit bis zu 45 km/h fast lautlos durch die Stadt fahren und dabei nicht einmal auf den Benzinpreis schauen müssen: Wir verraten dir, wie du mit etwas Glück einen E-Scooter gewinnst!

Fast lautlos durch die Stadt mit dem E-Scooter

Keine lästige Parkplatzsuche, kein schmerzverzerrter Blick an der Tankstelle und vor allem: Kein Dauerlärm mehr wie bei früheren Rollern! Das alles geht ihr mit einem Elektro-Roller. Wir haben zehn solcher E-Scooter für euch klargemacht, die ihr fünf Tage lang jeden Morgen gewinnen könnt. Alle Infos gibt's hier!

Hinweis zum Gewinn Der Gewinn dieser Aktion wird nicht aus dem Rundfunkbeitrag finanziert. Spender der zehn E-Scooter ist die SEAT Deutschland GmbH. Zu gewinnen gibt es den Seat Mó 50. Seat

Wie kann ich bei SWR3 einen Roller gewinnen?

Radio an – und schon hast du die Chance auf einen von zehn E-Scootern! Jeden Morgen starten wir auf dem Roller zwei Mal eine Tour durch SWR3Land und fahren an drei Hits vorbei. Dann ist es an euch: Findet heraus, welche Hits das waren und nennt uns die Titel und deren Interpreten! Mit den richtigen Antworten und etwas Glück gehört dann einer der zehn E-Scooter euch.

Ab 7:10 Uhr in der SWR3 Morningshow miträtseln

Die Telefonnummer dafür lautet 0180 2 929 100 (pro Anruf 6 Cent). Um 7:10 Uhr gehts los! Schon wenige Minuten später erfahrt ihr, ob ihr gewonnen habt. Los geht's am 13. März. Bis zum 17. März gibt es jeden Morgen zwei Mal die Chance, zu gewinnen.

Teilnahme- und Datenschutzbestimmungen

Diese Teilnahmebedingungen gelten für das Gewinnspiel um ein Seat Mó 50, das von SWR3 veranstaltet wird. Verantwortlich für das Gewinnspiel ist der Südwestrundfunk - Anstalt des öffentlichen Rechts - vertreten durch den Intendanten, Kai Gniffke, Hans-Bredow-Straße, 76530 Baden-Baden, kurz SWR.

Die Spielrunden finden zwischen dem 13.3.2023 und dem 17.3.2023 jeden Morgen gegen 7:10 Uhr und noch einmal gegen 8:10 Uhr statt. Sascha Zeus und Michael Wirbitzky starten jeweils eine virtuelle Tour mit dem eScooter. Auf diesen „Touren“ werden SWR3-Land jeweils drei Hits begegnen. Wer die Titel und die Interpreten der Hits der jeweiligen Stunde korrekt erkannt hat kann sich auf der Gewinnspielhotline 0180 2 929 100 (pro Anruf 6 Cent) für die jeweilige Spielrunde registrieren.

Gewinn: Ein Seat Mó 50 eScooter

Dieser Gewinn wird nicht aus dem Rundfunkbeitrag finanziert. Spender der Geräte ist die SEAT Deutschland GmbH.

Teilnahmeberechtigung

Das Mindestalter für die Teilnahme an der Gewinn-Aktion ist 16 Jahre.

Durchführung des Gewinnspiels

Die Gewinne werden unter den teilnahmeberechtigten Gewinnspielteilnehmer:innen, der jeweiligen Spielrunde, mit den korrekten Antworten ausgelost. Ob man gewonnen hat, erfährt man gegen 7:40 Uhr bzw. 8:40 Uhr im Radio.

Die Gewinner:innen werden außerdem zwischen dem 13.3.2023 und dem 17.3.2023 telefonisch bzw. per Mail über die Details des Gewinns informiert.

Sofern die/der ausgeloste Gewinner:in nicht telefonisch erreichbar ist und/bzw. sich nicht innerhalb von 3 Stunden nach der Kontaktaufnahme per Mail zurückmeldet, verfällt der Gewinn und es wird eine neue Gewinnerin/ein neuer Gewinner ermittelt. Die Gewinnspielteilnehmenden sollten deshalb telefonisch erreichbar sein und ihre Mails und auch die SPAM-/Sicherheits-Filter regelmäßig checken.

Im Falle einer unzustellbaren Gewinnbenachrichtigung ist SWR3 nicht verpflichtet, weitere Nachforschungen anzustellen und der Gewinn verfällt ebenfalls.

Sollte ein/e Gewinnspiel-Teilnehmer:in über sein Alter getäuscht haben und On Air als Gewinner:in genannt worden sein, ist der Gewinn nichtig, wenn sich die Angabe unwahrer Tatsachen herausstellt.

Hinweise zum Gewinn

Eine Barauszahlung des Gewinns oder eine Umwandlung in andere Sachpreise ist nicht möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar, ein Weiterverkauf ist nicht erlaubt.

Die Auslieferung des Gewinns erfolgt über einen SEAT Mó Partner in der Nähe des Wohnortes der Gewinnerin/des Gewinners. Zu diesem Zweck werden die Gewinnernamen und die Kontaktdaten der Gewinnerin/des Gewinners an den Gewinnspender und den entsprechenden Fachhändler weitergegeben.

Sonstiges

Bei dem Gewinn handelt es sich nicht um vom SWR verantwortete Produkte. Verantwortlicher Hersteller ist die SEAT Deutschland GmbH. Etwaige Ansprüche, die durch die Produkte oder deren Benutzung entstehen, sind gegenüber der SEAT Deutschland GmbH geltend zu machen.

Der SWR ist berechtigt, die Daten der Gewinnerin/des Gewinners an den Kooperationspartner und dessen Ausführungsgehilfen zu übermitteln, um die Durchführung des Gewinns zu ermöglichen.

Die/der Teilnehmende erklärt sich damit einverstanden, dass ihre/seine persönlichen Daten zum Zweck der Organisation und Durchführung des Gewinnspiels gespeichert und genutzt werden

Jede Teilnehmerin/jeder Teilnehmer erklärt sich auch damit einverstanden, dass ihr/sein Name, ihr/sein Wohnort sowie Gespräche mit ihr/ihm im Programm von SWR3 veröffentlicht werden.

Die Gewinnerin/der Gewinner erklärt sich auch bereit, für eine weitergehende Berichterstattung zur Verfügung zu stehen. Eine Weitergabe der Daten zu werblichen Zwecken erfolgt nicht. Den Teilnehmern stehen gesetzliche Auskunfts-, Änderungs- und Widerrufsrechte zu. Mehr Informationen zum Datenschutz gibt es auf https://www.swr3.de/datenschutz.

Der SWR ist ebenso berechtigt, den Namen, den Wohnort der Gewinnerin/des Gewinners, zum Zwecke der Berichterstattung über das Gewinnspiel, auch an andere Medienunternehmen weiter zu geben.

Der SWR behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen vorzeitig zu beenden oder den Spielmodus zu ändern. Dies gilt insbesondere falls eine ordnungsgemäße Durchführung pandemiebedingt, aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht möglich ist. Den Teilnehmern stehen in diesem Fall keinerlei Ansprüche gegen den SWR oder die SEAT Deutschland GmbH zu.

Der SWR kann Teilnehmende aus wichtigem Grund vom Gewinnspiel ausschließen, insbesondere wenn der berechtigte Verdacht oder Nachweis falscher Angaben, Manipulation oder Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen oder sonstige unerlaubte Handlungen vorliegt. Die Teilnahme über Gewinnspielvereine, automatisierte Dienste oder sonstige Dienstleister ist nicht zulässig.

Aktive und ehemalige Mitarbeitende des SWR, der SWR Media Services GmbH, der ARD oder deren Kooperationspartner sowie deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.