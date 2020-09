Der Pro-Kopf-Verbrauch von Kuhmilch sinkt – und die Absatz­zahlen für vegane Pflanzendrinks steigen. Ob Soja-, Hafer-, Mandel- oder Reisdrinks - die Alternativen zu Kuhmilch sind mittlerweile vielfältig und versprechen nachhaltigen Genuss, der gut für Gesundheit und Umwelt ist. Stimmt das? Wir haben uns die Pflanzendrinks unter ökologischen Aspekten genauer angeschaut und die Folgen der Produktion auf Wasserverbrauch, CO2-Emissionen sowie Belastung der Gewässer (durch unerwünschte Nähr­stoff­anreicherung) mit Kuhmilch verglichen. Das Ergebnis seht ihr in unseren Diagrammen (nach links swipen): Alle Pflanzendrinks schneiden bei den Treibhausgasemissionen deutlich besser ab als Kuhmilch. Haferdrinks punkten im Vergleich besonders, unter anderem weil für ihren Anbau wenig Wasser benötigt wird und der Hafer häufig aus Europa stammt. Kuhmilch ist und bleibt der größte Klima-Sünder. Denn Kühe setzen Kohlen­dioxid und Methan frei. Außerdem ist viel Land für Futter-Herstellung nötig und Frisch­milch muss energie­intensiv gekühlt werden. Aber auch manche Pflanzendrinks haben ökologische Nachteile: Mandel- und Reisdrinks haben in der Herstellung einen hohen Wasserverbrauch und für Mandeldrinks müssen teilweise extra Bienen zu den Mandelbaumplantagen transportiert werden, um diese zu bestäuben, was die Produktion sehr ressourcenintensiv macht. Werden die Mandeln nicht in Europa angebaut, sind die Transportwege außerdem lang. Alle Infos, Grafiken und Quellen im Detail findet ihr auch über den Link in der Bio. Anmerkung: Die obigen Angaben sind europäische Durch­schnitts­werte; nur bei Mandeldrink sind es welt­weite Daten. Die Treibhausgasemissionen sind in Kilogramm CO2-Äquivalenten angegeben, die Belastung der Gewässer in Gramm Phosphat-Äquivalenten. CO2- und Phosphat-Äquivalente sind Maßeinheiten zur Vereinheitlichung der Klima­wirkung unterschiedlicher Treib­hausgase und für das Über­düngungs­potenzial. #pflanzendrink #milchalternative #hafermilch #mandelmilch #reismilch #sojamilch #vegan #gutfürsklima #umweltbewussternähren #stiftungwarentest #haferdrink #mandeldrink #milch #kuhmilch