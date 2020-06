„Soziale Kontakte habe ich komplett gestrichen“

Für mich bedeutet das: In der Zeit, in der ich nicht in der Dialyse bin – wenn ich esse und trinke – vergiftet mein Körper. Die Giftstoffe würden eigentlich durch die Nieren gefiltert werden. Das machen meine nicht, weil sie ja kaputt sind. Dann komme ich zur Dialyse, da werde ich angeschlossen, ich habe ein Katheter. Ich komme relativ fit da an – merke natürlich, dass es mir nicht ganz so gut geht, weil ich vergifte – also ich bin schlapp, ich werde müde. Und dann sitze ich da. Und bei der Dialyse merke ich, das ist, als wenn ich joggen gehen würde. Man sagt nach zwei Stunden 'ich kann nicht mehr' und sagt einer: 'Du musst aber noch drei Stunden weiter laufen und jetzt geht es auch noch bergauf und es wird noch schwieriger'.