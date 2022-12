Die Queen und Gorbatschow, Meat Loaf und Aaron Carter – diese Promis und berühmten Persönlichkeiten sind 2022 gestorben. Hier erinnern wir an sie und nehmen Abschied.

Dieser Todesfall bewegte die ganze Welt: Queen Elizabeth II. verstarb am 8. September 2022. Sie folgte damit ihrem Mann, unter dessen Verlust sie öffentlich schwer gelitten hatte.

Auch die Trauer und Anteilnahme in SWR3Land war groß. Viele von euch haben uns angerufen und geschrieben, in einem Kondolenzbuch haben wir gemeinsam eure Erinnerungen an die Queen gesammelt. Über all die Jahre auf dem englischen Thron konnten sich viele gar nicht vorstellen, dass es überhaupt eine Welt ohne die Queen geben kann.

Ihr zu Ehren gab es vielerorts Paraden, unter anderem auch eine Corgi-Parade in Speyer – Corgis, das sind die Lieblingshunde der Queen gewesen, die mit ihr genauso untrennbar verbunden waren wie die ausgefallenen Hüte, die sie stets trug. Sie wurde 96 Jahre alt.

Mit Uwe Seeler verstarb am 21. Juli 2022 eine wahre Legende des Fußballs. Die Sportwelt nimmt Abschied von einem, der die Branche geprägt hat – zunächst als Fußballspieler, später als Funktionär. Seeler wurde 85 Jahre alt.

Er galt als einer der Väter der deutschen Einheit und hat in seinem politischen Schaffen Historisches geleistet. Ein berühmtes Foto zeigt ihn 1989 mit dem damaligen DDR-Staatschef Erich Honecker beim sogenannten „Bruderkuss“. Aufgenommen wurde die Szene beim 40-jährigen Jubiläum der Deutschen Demokratischen Republik am 6. Oktober 1989. Nur wenige Wochen nach diesem symbolträchtigen Foto war die DDR Geschichte.

Der ehemalige sowjetische Staatspräsident Michail Gorbatschow ist im Alter von 91 Jahren gestorben. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Wolfgang Kumm

Im September 2022 ist das Leben des Ex-Staatschefs Michail Sergejewitsch Gorbatschow im Alter von 91 Jahren infolge schwerer Krankheit zu Ende. Tausende nehmen bei der öffentlichen Trauerfeier Abschied:

Ohne Putin: Tausende nehmen Abschied von Gorbatschow

Der Schauspieler Robbie Coltrane war vor allem bekannt aus den James-Bond-Filmen Golden Eye und Die Welt ist nicht genug sowie Harry Potter. Er verstarb am 14. Oktober 2022. Er galt als „ einzigartiges Talent “. Freunde, Familie, Arbeitskollegen und Hagrid-Fans auf der ganzen Welt trauern um den berühmten Schauspieler, der mit 72 Jahren in einem Krankenhaus in Schottland starb. Auch wir haben gemeinsam mit euch Abschied genommen:

Trauer um Harry-Potter-Star Robbie Coltrane. Der britische Schauspieler spielte den Wildhüter in der Harry-Potter-Reihe und entzückte die Fans mit deiner sympathischen Art🖤.Posted by SWR3 on Friday, October 14, 2022

Meat Loaf galt als ein absolute Type in der Rock-Musik. Nicht nur seine gewichtige Erscheinung und der offensiv-selbstironische Umgang damit machten ihn zu einer Instanz – vor allem schenkte er Fans mit seiner Charakter-Stimme unvergessene Songs wie I'd Do Anything For Love.

Die größten Hits und ihre Geschichte 21.1.2022 I'd Do Anything For Love – Meat Loaf Dauer 4:26 min Meat Loafs zwölfminütige Rock-Oper I'd Do Anything For Love wird 1993 zu seinem größten Hit. Die Mischung aus Klassik und Pop, ein dramatischer Text und die epische Länge des Songs machen diesen Hit so besonders.

Woran genau der bekannte Sänger gestorben ist, bleibt bis heute unklar. Nach seinem Tod gab es Spekulationen um eine Corona-Erkrankung. Meat Loaf verstarb Anfang des Jahres, am 22. Januar 2022.

Es bricht uns das Herz, euch mitteilen zu müssen, dass der unvergleichliche Meat Loaf heute Nacht im Kreis seiner Frau Deborah, seiner Töchter Pearl und Amanda und enger Freunde verstorben ist. Wir wissen, wie viel er so vielen von euch bedeutet hat und wir wissen all die Liebe und Unterstützung wirklich zu schätzen, während wir durch diese Zeit der Trauer gehen, da wir einen so inspirierenden Künstler und wunderbaren Mann verloren haben. Von seinem Herzen zu euren Seelen… hört niemals auf zu rocken!

Aaron Carter wurde in den 90ern als kleiner Bruder des Backstreet-Boys-Lieblings Nick Carter bekannt. Er selbst hatte nur einzelne Hits und schaffte es wohl nicht, sich aus dem Schatten seines großen Bruders zu befreien. Aaron Carter wurde nur 34 Jahre alt, am 25. November verließ er diese Welt nach jahrelangem Leid und Drogenkonsum. Viele hatten zuletzt seine Abstürze öffentlich auf Tiktok verfolgt.

Weltweit betrauerten Menschen das tragische Schicksal des einstigen Kinderstars. Auch die Backstreet Boys erinnerten in tiefer Trauer bei einem Konzert in London:

Nachrichten 7.11.2022 Backstreet Boys erinnern bei Londoner Konzert an Aaron Carter Dauer 1:03 min Während des Backstreet-Boys-Konzerts in London gab es einen rührenden Moment, als die Band Aaron Carter einen Song widmete. Gabi Biesinger berichtet.

1996 war er beim SWR3 New Pop Festival auf der Bühne, und gehört zu den legendären Momenten des Newcomer-Festivals. Viele Fans erinnern sich auf unserer Facebook- und Instagram-Seite auch an seinen Auftritt bei DAS FEST in Karlsruhe – Faithless hat viele Menschen musikalisch begleitet und inspiriert.

Am 23. Dezember 2022 stirbt der Sänger, den die meisten von God Is A DJ kennen werden, im Alter von 65 Jahren.

Die größten Hits und ihre Geschichte 27.12.2022 God Is A DJ – Faithless Dauer 4:45 min God is a DJ singt Maxi Jazz 1998 auf der neuen Single der britischen House-Band Faithless. Maxi Jazz hat dieses Gefühl in vielen Konzerten erlebt und spielt sich mit diesem neuen Faithless-Hit, zwei Jahre nach ihrem Erfolg mit Insomnia, erneut die internationalen Charts.

Am 28. September 2022 stirbt US-Rapper Coolio, den viele vor allem aus den 90ern von seinem absoluten Kult-Hit Song Gangsta's Paradise kennen:

Die größten Hits und ihre Geschichte 29.9.2022 Gangsta's Paradise – Coolio ft. LV Dauer 4:45 min Gangsta’s Paradise von Coolio feat. LV wird 1995 zum Hit des Jahres und ist mit weltweit fast sechs Millionen verkauften Exemplaren auch eine der erfolgreichsten Singles aller Zeiten.

Die Trauer um den Rapper, der die Szene geprägt hat, ist groß. Auch viele Kollegen wie Snoop Dogg, MC Hammer oder Ice Cube nehmen öffentlich Anteil. Viele Fans erinnern sich zurück an seinen großen Hit und seine einprägsame Frisur. Coolio starb überraschend im Alter von 59 Jahren in Los Angeles.

Am 25. März 2022 trauert die Musik-Welt um einen begnadeten Schlagzeuger: Taylow Hawkins von den Foo Fighters stirbt der Bandkollege von Dave Grohl mit nur 50 Jahren. Die Band sagt danach die weiteren geplanten Konzerte ihrer Welttournee ab.

Mit großer Trauer bestätigen Foo Fighters angesichts des erschütternden Verlustes unseres Bruders Taylor Hawkins die Absage aller anstehenden Tourdaten. Wir bedauern das und teilen die Enttäuschung, dass wir uns nicht wie geplant sehen werden. Lasst uns stattdessen diese Zeit nutzen, um zu trauern, zu heilen, unseren Lieben nah zu sein und all die Musik und Erinnerungen zu schätzen, die wir zusammen gemacht haben.

Mit 60 Jahren ist im Jahr 2022 auch Andy Fletcher, der Keyboarder und bekanntes Gründungsmitglied von Depeche Mode, von dieser Welt gegangen. Am 26. Mai trauert die Musik-Branche um den Musiker. Die Beerdigungszeremonie – eine Feier seines Lebens – in London hat im Kreis von Freunden und Familie stattgefunden. Am Ende des Statements wendete sich die Band nochmal direkt an ihren Keyboarder:

Andy, du wirst vermisst, aber sicherlich nicht vergessen.

Das kam unerwartet: Der Keyboarder von Depeche Mode, Andy Fletcher, starb mit nur 60 Jahren. Das gab die Band auf Twitter und Instagram bekannt.Posted by SWR3 on Thursday, May 26, 2022

Viele kennen ihre Stimme und ihren Titel-Song aus dem Kult-Film Flashdance: Am 25. November starb Sängerin Irene Cara im Alter von 63 Jahren.

Die größten Hits und ihre Geschichte 27.11.2022 Flashdance… What A Feeling – Irene Cara Dauer 7:47 min Irene Cara hätte eigentlich schon mit Fame einen Oscar für den besten Filmsong verdient gehabt. Da sie aber nicht als Songwriterin beteiligt war, musste sie vier weitere Jahre warten, bevor ihr dann mit Flashdance… What A Feeling aus dem gleichnamigen Kinofilm sogar ein noch größerer Erfolg gelang.

Mit euch zusammen haben wir auf Facebook und Instagram Erinnerungen gesammelt und Abschied genommen von einer Sängerin, die für viele den Soundtrack der Jugend geliefert hat: